Misafirhaneler geri dönüyor, yarışa gelebilecek personel sayısı artırıldı

Ayrıca, FIA tarafından yapılan açıklamaya göre sezonun ilk altı yarışında pist yönetimleri tarafından sağlanan geçici tesisler ve otellerde kalan takımlar, Spa'da yeniden kendi misafirhanelerine sahip olabilecek.

FIA, COVID-19 pandemi sürecindeki yeni kurallar kapsamında her takımın bir yarışa en fazla 80 personel getirebileceğini açıklamıştı.

Kurala göre 80 kişinin sadece 60'ı araç üzerinde çalışabiliyordu. Kalan 20 kişi ise sürücüler, yönetim, doktorlar, halkla ilişkiler/pazarlama personeli ve takımla ilişkisi olan diğer herkesi kapsıyordu.

İlk altı yarışın ardından takımlar kendi misafirhane tesislerini ve kendi yemek hizmetlerini kullanma kararı aldılar. Böylece takımlara on kişilik ekstra personel hakkı verildi ve yarışa gidebilen toplam kişi sayısı takım başına 90 oldu.

Bu rakam, Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı ve spor düzenlemelerine eklendi.

Ayrıca lastik tahsisi düzenlemeleriyle ilgili de bir değişiklik yapıldı.

Pirelli'nin işini kolaylaştırmak ve takvimdeki belirsizlik nedeniyle herkese aynı lastiklerin verilmesi kararlaştırıldı. Bu, her takıma iki set sert, üç set orta ve sekiz set yumuşak lastik verebileceği anlamına geliyor.

Ancak bu "FIA tarafından aksi belirtilmediği sürece" geçerli olacak ve FIA, duruma göre farklı lastikler verebilecek.

WMSC tarafından onaylanan üçüncü bir değişiklik ise, daha önce açıklandığı üzere takvime yeni eklenen pistlerde eski araçlarla test yapılmasının yasaklanması olacak.

Yasak hem önceki (2016-18) hem de tarihi araçları (2016 öncesindeki) kapsadığı için, V8'li eski araçlarla da test yapılamayacak.