F1 takımları, kış arasında iki hafta zorunlu tatil önerisini tartışıyor
Bazı Formula 1 takımları, personelin sağlığına yardımcı olmak amacıyla kış tatilinin zorunlu tutulması için görüşmeler yapıyor.
F1 yönetmeliklerine göre tüm takımlar yaz arasında iki hafta boyunca kepenk kapatmak ve tüm personeli yoğun sezonun temposundan biraz olsun kaçabilmeleri için izne çıkartmak zorunda.
Bunun yanı sıra tüm takımlar Noel tatilinde ve kış arası boyunca çalışanlarını yine izne çıkartıyor, yönetmeliklerde ise takımların kış arasında kepenk kapatması zorunlu tutulmuş değil; ancak takımların sportif direktörler tarafından temsil edildiği F1 Sportif Danışma Komitesi'nin son toplantılarında bunun bir zorunluluk haline getirilmesine yönelik öneriler ortaya atılmış vaziyette.
Bu öneri, tüm takımların faaliyetlerini durdurması ve personelin izinli sayılması için bir süre sınırı konulmasını ve yaz tatiline benzer bir yaklaşımın benimsenmesini öngörüyor.
Autosport/Motorsport.com kaynaklarına göre bu konudaki tartışmalar henüz ileri bir aşamaya ulaşmadı ve tüm takımlar bu öneriye aşırı sıcak bakmıyor.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, olumlu bir adım olacağını düşündüğü bu öneriye sıcak bakan isimlerden biri.
Wolff, "Birçok takım patronu, Noel'de başlayıp yeni yıla girerken iki hafta süreyle kepenk kapatmamızı istiyor, tıpkı yaz arasında yaptığımız gibi."
"Açıkçası bu öneri halen tartışmaya açık, ancak personelin refahı açısından baktığımızda tüm göstergeler olumlu." dedi.
Fernando Alonso, Alpine A522, in the pits
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
2022 sezonu, 20 Kasım'daki Abu Dhabi GP'si ile son bulacak, bunun sebebi aynı gün Katar'da başlayacak olan FIFA Dünya Kupası.
Son zamanlara bakıldığında 20 Kasım'ın bitiş için erken bir tarih olduğu söylenebilir, nitekim son üç yıldır sezon Aralık ayında son buluyordu.
Önümüzdeki sezon ise 5 Mart gibi erken bir tarihte başlayacak, fakat Bahreyn'de sadece bir sezon öncesi test yapılacak, dolayısıyla personeli uzun bir kış tatili bekliyor.
Wolff, "Sezonun birkaç hafta erken bitmesi harika, çünkü herkes enerjisinin sınırına ulaştı."
"İki hafta daha fazla tatile sahip olmamız çok hoş, ancak diğer taraftan fabrikada Noel ve Yeni Yıl arasında durmaksızın çalışacak pek çok insan var."
"Sezon boyunca havayolu ile ciddi mesafe kaydeden yarış ekibimiz için ise durum olumlu." dedi.
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