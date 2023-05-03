F1 takımları, kendi tasarladıkları sprint formatında neden değişiklik istiyor?

F1 takım patronları da Bakü hafta sonunun nasıl geçtiğine dair farklı görüşlere sahipti. Patronlardan bazıları, bazı durumlarda belki de kendi takımlarının gidişatından etkilenmişlerdi.

Bu tür herhangi bir tartışma doğru bağlamda yapılmalıdır. İlk olarak, son iki sezonda sprint hafta sonu prensipleri oluşturuldu ve bunların ortadan kalkmayacağı açık. Bu nedenle tartışma, geçen hafta sonu için formatta yapılan belirli değişikliklerle ilgili olmalı.

Bu nedenle gerçekte Bakü, yarış lastiği hazırlığı açısından yararlı olsa da temelde gereksiz olan cumartesi günleri gerçekleştirilen 2. antrenman seansını içeren önceki formatla karşılaştırılıyor.

İkincisi, tek bir örnekten çok fazla şey çıkarmak her zaman risklidir. Bu nedenle F1'in beklemesi ve programdaki sonraki iki sprint olan Avusturya ve Spa'da nasıl çalıştığını görmesi gerekiyor.

Ve son olarak Bakü, cadde yarışı doğası gereği çok fazla olaya açık olmalıydı. En azından beklenti öyleydi. Ancak bu ne sprintin kendisinde ne de ana yarışta meydana gelmediği için alışılmadık bir durum söz konusuydu.

Ana düzlükteki DRS aktivasyon noktasındaki bir değişiklik - sprint formatıyla hiçbir ilgisi yok - Azerbaycan'da gördüğümüz geçiş sayısını azalttı.

Sprinti grand prix gridinden ayırmak, sürücüleri daha fazla risk almaya teşvik etmesi için tasarlandı ancak pistin doğası göz önüne alındığında, sprintteki bir hatanın sadece maliyet sınırı açısından değil, çok pahalıya mal olabileceğinin hepsi gayet iyi farkındaydı.

Belki de kaçış alanlarının biraz daha büyük olduğu Avusturya'da pilotlar, sınırı biraz daha zorlayacaklar ve daha fazla risk alacaklar.

Takım patronlarına gelince, genel görüş önce Bakü'yü gözden geçirmek ve sonra belki de bir sonraki sprintte neler olacağını bekleyip görmek yönündeydi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Motorsport.com'a konuşan Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, "Kesinlikle bunu denemenin, bunu sevip sevmeyeceğimizi görmenin doğru yol olduğunu düşünüyorum. Bunu hızlı bir şekilde uygulamamızdaki amaç buydu."

"Bu daha çok, sprint yarış hafta sonunda F1 için neyin daha iyi olduğuyla alakalıydı ve henüz bunun için bir cevabım yok. Bu konuda hem fikir olmalıyız." dedi.

Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur, "Bana göre format iyi bir şekilde ilerliyor. Bakalım Avusturya'da neler olacak. Erken bir sonuca varmak istemiyoruz. Format çok dinamik ve herkes için iyi." dedi.

Haas Takım Patronu Gunther Steiner, "Çok fazla yanlışın olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası her zaman neyi daha iyi yapabileceğinize bakmalısınız ancak şu anda sırf bir şeyleri değiştirmek için değiştirme konusunda panik yapmamalıyız. Analiz yapıp ne kadar iyi ya da kötü olduğuna, bir şeylerin değişmesi gerekip gerekmediğine bakmalıyız." dedi.

McLaren Takım Patronu Andrea Stella ise, "Bence bu format iyi. Takım operasyonları açısından sizi her zaman yoğun tutuyor. Ancak bunun çok sık olması gerektiğini düşünmüyorum çünkü bu sizi şişirebilir."

"'Bugün bir yarış var' şeklinde hissetmek istiyoruz. Her gün yarış olmamalı. Bu, genel olarak tüm işin odağını kaybetmesine neden olabilir." dedi.

Yenilenen kurallarda, önümüzdeki süreçte ancak gerekli olması ve 8 takımın onaylaması halinde hızlı değişiklikler yapılabilecek. Bu, bir sonraki sprint formatlarının uygulanacağı Avusturya ve Belçika'da da geçerli olacak. Sonrasında bir değişiklik yapılabilmesi için önce F1 Komisyonu onay verecek, ardından bu değişikliğin FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekecek.

Formatta o kadar hızlı değişiklik yapıldı ki bazı anormallikler de ortaya çıktı.

Mesela, takımların tüm yumuşak lastiklerini Cuma günü kullanıp Cumartesi günkü sıralamaların son seansına bu yüzden katılamaması planlar dahilinde değildi. Ancak Yuki Tsunoda ve Lando Norris bunu denediler. FIA bunu değiştirmek istese de 8 takımdan değişiklik yönünde destek bulamadı.

McLaren'ın değerlendirmek istediği daha da büyük açık ise, sprint shootout seansında 3. bölüme geçildiğinde geçiş lastikleriyle keşif turu atmaktı. Kurallar mevcut haliyle bunu yapmayı engellemiyor ancak McLaren, Norris'in grid sırasını kaybedebileceği endişesiyle bunu yapmadı.

Lando Norris, McLaren Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Bu boşlukların her ikisi de Avusturya'dan önce düzgün bir şekilde ele alınabilir ancak shootout seansındaki lastik kullanımının değiştirilmesi, daha kapsamlı çalışmayı gerektirebilir.

Diğer büyük tartışma alanı, takımların hafta sonunun kalan kısmı için sadece 1. antrenman seansından sonra teknik özelliklerini belirlemek zorunda kalmalarına neden olan kapalı park kuralları.

Herkes bunun zor olacağını biliyordu ancak yine de Alpine ve McLaren gibi takımlar, bunları ilişkilendirmek ve araçlarını ayarlamak için yalnızca bir saatlik antrenmana sahip olmalarına rağmen hesaplanmış bir kumar oynadılar ve önemli güncellemeler getirdiler.

Tam da bu nedenle diğerleri, özellikle Ferrari, daha kapsamlı bir şey getirmek yerine sadece Bakü'ye uyacak arka kanadı getirdi.

Alpine, 1. antrenman seansında dayanıklılık sorunları her iki sürücüsünün sürüş yapmasını engellemesinin ardından ayarları tahminde bulunmak zorunda kaldı. Bundan sonra hafta sonu boyunca işler çözüldü.

Takım, Esteban Ocon'un aracı için kapalı park kurallarını çiğnemek zorunda kaldı. Bunun üzerine Ocon hem sprintte hem de yarışta grid pozisyonlarından vazgeçmek zorunda kaldı.

Bu açıdan Alpine Takım Patronu Otmar Szafnauer'in daha fazla özgürlük istemesi şaşırtıcı değil.

Szafnauer, "Cuma günü sürüş yapmamızı engelleyen bazı sorunlar yaşadık, her sürücü için yalnızca üç turumuz vardı ve ardından kapalı parka girdik. Belki de bu kurala bir bakmalıyız. Çünkü hafta sonunun geri kalanında hep kapalı park oluyor." dedi.

"Yani, bir değişiklik istiyorsanız, örneğin aşırı tahta aşınması yaşamamak ve kurallara aykırı olmamak için Esteban'ın aracını değiştirmemiz gerektiği gibi, onu kapalı parkta değiştiriyorsunuz. Düşünmemiz gereken de bu. İyice düşünmeliyiz." dedi.

Red Bull patronu Christian Horner da araçlarda biraz daha fazla esneklikten yana.

Horner, "Bütün olarak bundan pek çok olumlu sonuç çıktığını düşünüyorum. Sprint yarışının grand prix'den ayrı olması hoşuma gidiyor."

"Bence kapalı park kurallarında, kirli pistte sadece bir saat çalıştıktan hemen sonra ayarları kilitlendiği için bunu biraz daha genişletmeye bakmalıyız. Benim görüşüm bu, belki de cumadan cumartesiye geçerken hâlâ değişiklik yapabilmeniz gerekir." dedi.

Ancak, Nico Hulkenberg'in değişiklik yapması ve pit yolundan başlaması için gelen çağrıya yeşil ışık yakmak zorunda kalan Haas patronu Gunther Steiner, bunun o kadar net olmadığı konusunda uyardı.

Steiner, "Günümüzdeki ayar değişikliklerin, her zaman parça içeriyor. Eski günlerdeki gibi değil. Artık yeni parça takmadan sürüş yüksekliğini bile değiştiremiyorsunuz. Parça takmadan toe açısını bile değiştiremiyorsun."

"Bence sorun bizde değil. Bence FIA iş talebini karşılayamıyor. Kuralları yazan FIA, kuralları onlar düzeltmeli, biz düzeltemeyiz." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, arrives on the grid Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Diğerleri, herkes için aynı olduğu gerekçesiyle kapalı park kurallarının devam etmesi konusunda daha açıktı. Bu durum tabii ki, bir takımın simülasyon çalışmalarını doğru yapması ve 1. antrenman seansında doğrudan güçlü olması halinde, o takıma rekabetçi olma fırsatını sağlayabilir.

Aston Martin'den Mike Krack, "Bazı takımların zaman kaybetmeleri nedeniyle araçlarını ayarlamak için pit yolundan başlamayı seçtiklerini gördünüz. Alpine 1. antrenman seansında çok zaman kaybetti, bu yüzden araçlarının kurulumunu değiştirmeyi seçtiler."

"Optimum olmadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz, birçok alanda optimuma ulaşmadık ancak yeni formatın getirdiği şey bu."

"Bunun da biraz kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Hızlı araçların sıralamalarda önde kalabilmesi için DNA'yı bir şekilde korumamız gerek ancak her zaman aynı sıralamaya sahip olmayı biraz azaltmamızın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum."

"İşler biraz karışıyor ama tamamen karışmıyor ve bu açıdan bakıldığında doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mercedes, bu yüzden ortalama bir hafta sonu geçirdiğini düşünüyor.

Wolff, "Çok, çok uzaktaydık. 1. antrenman seansı esnasında ve sonrasında ayarlar açısından yetersiz kararlar aldığımızı düşünüyorum."

"O an çok geç olduğunu anladık ancak araç daha sonra kapalı parka girdi. Herkes için aynıydı, herkes zar atıyordu ve sonra tutturan tutturdu." dedi.

Diğerleri tamamen daha mutlu bir deneyim yaşadığını ifade etti.

Tost, "Hiçbir sorunumuz olmadı. FIA'nın işbirliği yaptığını düşünüyorum, anladığım kadarıyla her şey iyi çalıştı. 1. antrenman seansında araçta yangın çıkarsa, o zaman kolay olmaz."

"Cuma sabahının başında takım toplantısı yaptığımızda, her şeyi bir araya getirmemiz gerektiğini söyledim çünkü 1. antrenman seansında araçta bir sorun yaşarsanız, o zaman kaybedersiniz. Bu nedenle, benim için, bu kabul edilebilir seviyedeydi." dedi.

Guenther Steiner, Haas F1 team principal Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner, yeni formatta FIA'ya çok fazla iş yükü düştüğünü çünkü yoğun çalışmaların haftanın hemen başında başladığını söyledi.

Sprintin ardından takımlar, normal bir antrenman ya da sıralama seansına göre daha fazla dayanıklılık gerekçeli değişiklik yapma eğiliminde oluyor.

Pierre Gasly, Nyck de Vries ve Logan Sargeant'ın kazaları nedeniyle büyük tamiratların yapılması gerekti ve bu yüzden FIA'nın iş yükünde artış oldu.

Gelecekte kapalı park kurallarında biraz rahatlamaya gidilirse bunun FIA, teknik delege Jo Bauer ve iş arkadaşlarının işlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağını göreceğiz. Bu ekip her halükarda neye izin verilip neye izin verilmediğini kontrol edecektir ancak yine de böyle bir seçenek olabilir.

İyi olan haber, Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek sıradaki sprint formatı öncesinde birkaç hafta boşluk olacak. Bu sayede nelerin daha iyi yapılabileceği derinlemesine analiz edilebilir.