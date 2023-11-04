F1 takımları kapalı park kurallarını gevşetmek için bastırıyor

Kapalı park kuralları, bütçe tasarrufu önlemlerinin bir parçası olarak sıralama ve yarış için takımların hazır ayarlarda otomobilleri piste sürmelerine engel olmak için seans aralarında otomobiller üzerinde ayar değişikliği yapmalarına engel olmaktadır.

FIA 2021’de bütçe sınırı getirmiş ve aynı dönemde pandemi koşulları nedeniyle takımların çalışma saatlerini sınırlandırılmak zorunda kalmıştı. Takımlar şu an pandemi şartlarının ortadan kalkması sebebiyle kapalı park kurallarında düzenlemeler yapılmasını istiyor.

Bu konu, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in ABD GP diskalifiye edilmesinin ardından tekrar gündem geldi. Leclerc ve Hamilton, taban tahtasının Austin’in engebeli asfaltında aşırı derecede aşınması sebebiyle diskalifiye edilmişlerdi.

FIA, teknik kuralların bu şekilde ihlal edilmesini büyük olasılıkla sprint formatından dolayı yaşandığını, bunun sebebinin de sadece bir saatlik serbest antrenman seansının ardından otomobillerin kapalı parka kapatılması olabileceğini belirtti.

Ferrari Sportif Direktörü Diego Ioverno’ya kuralların esnetilip esnetilmemesi sorulduğunda, Ioverno bu kuralların mühendislerin fantezilerini sınırlandırmada rolü olduğunu söyledi.

“Kapalı park kuralları hakkında tartışıyoruz. Aslında bu, takımların yarışa çıkabilmek için çılgınca şeyler yapmasını engellemek içindi.”

“Ancak bunun başka bir yönü daha var; o da ekipleri kendilerinden korumak. Çünkü mühendisler çok fazla fanteziye sahiptir ve mekanikerler bazen fazla stresli olabiliyorlar.”

“Bence kapalı park kuralları hala çok önemli. Bazlarını gevşetmemiz gerekebilir çünkü yaptıklarımızı kontrol etmenin başka yolları da mevcut. Bütçe sınırlamaları, parça kontrolleri gibi.”

“Kapalı park kurallarını tamamen kaldırmamız gerektiğini düşünmüyorum. Ama bu konuyu FIA ile görüşüyoruz.”

Fotoğraf: Motorsport Images Diego Ioverno, Sportif Direktör, Scuderia Ferrari

Sportif Danışma Komitesi bu hafta Brezilya’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Aston Martin Performans Direktörü Tom McCullough da aynı şekilde, takımların değişine koşullara uyum sağlayabilmesi için biraz esneklik yapılabileceğini söyledi.

“Kapalı park kuralları uygulanmaya başlandıktan sonra pek çok iyi şey oldu. Bence bu, hepimizin başarmaya çalıştığı şeyi başarmak için kuralları geliştirme meselesi.”

“Baz ufak şeylerin değiştirilmesine izin veriliyor. Fren malzemelerini değiştirebilirsiniz veya birkaç ufak tefek şey.”

“Açıkçası otomobildeki taban tahtasını değiştiremiyorsunuz. Bu nedenle kısıtlı bir sürüş sonrası bazı kararlar vermeniz gerekiyor.”

“Bunu etkileyen hava durumu gibi etkenler var. Ters rüzgarlar, uzun düzlükler da bunu etkileyebilir. Bunu üç gün öncesinden tahmin etmeniz mümkün değil.”

“Bu nedenle, yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler mühendisler tarafından her zaman memnuniyetle karşılanır. Ancak bu kurallardan tamamen kurtulmamız gerektiğini düşünmüyorum.”