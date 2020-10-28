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Formula 1 / Son dakika

F1 takımları, iki pilot için yıllık 30 milyon dolar maaş sınırında anlaştılar!

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F1 takımları, iki pilot için yıllık 30 milyon dolar maaş sınırında anlaştılar!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1 takımları, 2023'ten itibaren yıllık pilot maaşlarında sınırlamaya gidilmesi yönünde prensipte anlaştılar ancak detaylar henüz netleşmedi.

Henüz rakamlar ve detaylar tam olarak netleşmemiş olsa da, ilk anlaşmanın 2023'ten itibaren iki pilot için yıllık 30 milyon dolar olacak şekilde olduğu öğrenildi. Yani bu durumda pilotlardan birisi takımdan 20 milyon dolar alıyorsa, diğeri 10 milyon dolar alabilecek.

Pilotlar dışında takım içerisindeki en önemli 3 pozisyonda yer alan diğer çalışanların da maaşlarında kısıtlama olması planlanıyor. Bu isimler takım patronu, teknik patron gibi çalışanlar olacak.

Bu hamle, COVID-19 sonrası yaşanan krizin ve takımların gelecekteki gelirlerinin azalacak olması nedeniyle yapılacak.

Gelecek seneden itibaren uygulanacak olan 145 milyon dolarlık bütçe sınırı içerisinde pilot maaşları ve üst düzey yönetici maaşları yer almıyor. Ancak takımlar, bu pozisyonlarda da kısıtlama olması gerektiği konusunda anlaşmaya vardılar.

Bu plan, Pazartesi günü gerçekleştirilen F1 Komisyonu toplantısında masaya yatırıldı. Yapılan oylamada sınırlama getirilmesi yönünde oybirliğiyle anlaşmaya varıldı. Bu planla ilgili detaylar belirlendikten sonra Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanacak.

Yasal sıkıntılar nedeniyle 2023 ve sonrası için şu ana kadar yapılan anlaşmaların tamamlanması yani bu değişiklikten etkilenmemesi bekleniyor.

 

Mercedes henüz Lewis Hamilton'la gelecek sene ve sonrası için bir anlaşma yapmadı. Gridde en çok kazanan pilot olan Hamilton, bu anlaşmadan etkilenebilir.

Bunun dışında bütçe sınırı ve maaş sınırı birbiriyle doğrudan bağlantılı olacak. Pilotları için 30 milyon dolardan fazla harcama yapmak isteyen takımlar, bunu bütçe sınırından kullanarak yapabilecekler. Ancak pilot için harcanmayan 30 milyon dolar, bütçe tarafında kullanılamayacak.

Pilotların maaşlarını arttırmaları için kişisel sponsorluklara daha fazla izin verilecek ancak bunun detayları henüz netleşmedi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Temmuz ayında yaptığı açıklamada 2024'ten itibaren böyle bir sınırın olabileceğini söylemişti.

Wolff, "Maaş sınırı bizim desteklediğimiz bir şey. Amerika'daki gibi takımları 145 milyon dolarla sınırlıyorsak, o zaman yüksek maaşlar için de belli bir sınır olmak zorunda."

"Biz yıldız pilotları kaybetmek istemediğimizi söyledik, bu yüzden 2024'ten itibaren bu aşama aşama yapılmalı. Gelecek nesil pilotlar böylece, takımlardaki bütçe sınırını görerek daha makul seviyede maaşlar alırlar."

"Benim görüşüm böyle. Bu, spor için iyi olur. Pilotlar ilham verici olmalı. Ancak Amerika'da gördüğünüz gibi üst düzey futbolcular ve basketbolcular hâlâ ilham verici olabiliyorlar."

"Yüksek maaşları hak ediyorlar çünkü onlar küresel yıldızlar ve onlar liglerinin en iyileri. Ancak gelecekte bir oranlama olmamalı. Takım bütçesine kıyasla bir çalışanının bütçesi oantısız olmamalı. Bu, bir süre sonra gereksiz bir tartışma yaratır." demişti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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