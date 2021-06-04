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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

F1 takımları, Hollanda GP'den önce COVID-19 aşılarını tamamlamaya çalışıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1, Hollanda Grand Prix'si başlamadan önce yarışlara giden tüm personelin aşı olması için zamana karşı yarışıyor. Motorsport.com, Hollanda hükümetinin Formula 1 yarışının gerçekleşebilmesi adına aşı şartı koştuğunu öğrendi.

F1 takımları, Hollanda GP'den önce COVID-19 aşılarını tamamlamaya çalışıyor

Hollandalı yetkililer, Formula 1 ve FIA'ya 5 Eyül'de yapılması planlanan Hollanda GP'ye kadar tüm katılımcıların aşı olmasının bir zorunluluk olduğunu bildirdiler.

Bu, yedi İngiliz takımında çalışan genç isimlerin yanı sıra F1, Organizasyonu, FIA ve basın için potansiyel bir sorun teşkil edebilir.

Suudi Arabistan zaten bu konuda benzer bir gerekliliği olduğunu açıkladı. Ancak takımlar 5 Aralık'taki yarışa kadar yeterli zamana sahip olduklarına inanıyorlardı ve şimdi bu aralık üç ay kısalmış oldu.

Birleşik Krallık'taki aşı uygulaması, şimdi 30 yaşa kadar indirildi . Yaş sınırı giderek düşerken, iki doz arasındaki süre son dönemde 12'den 8 haftaya düşürüldü. Fakat 20 yaş sınırındaki kişilere, her iki doz aşının da Eylül ayının başında uygulanması zor olabilir.

Bahreyn hükümeti bu yılın başında teste ve sonrasında yarışa katılan herkese ücretsiz şekilde pzifer-BioNTech aşısı olmayı teklif etti ve iki doz arasında 21 günlük bir boşluk vardı.

İtalya'da aşılama konusundaki yavaşlık düşünüldüğünde Ferrari, AlphaTauri ve Pirelli, bu tekliften tamamen faydalandılar.

Alfa Romeo ve İngiltere merkezli takımların çoğu ise işverenlerin aşı zorunluluğu getirmesi kanunen yasak olduğu için, aşı yaptırma kararını personelin kendisine bıraktı. 

İngiltere merkezli takımlarda çalışan bazı genç üyeler Bahreyn'de aşı oldular diğerleri İngiltere'nin ulusal sağlık hizmeti NHS planına bağlı kalmaya karar verdi. Örneğin Williams, İngiliz makamlarının politikasına bağlı kalmayı seçti.

Ayrıca Formula 1 yönetimi de Bahreyn'in teklifini kabul etmemeye karar vermişti.

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Seri Formula 1
Etkinlik Hollanda GP Biletler
Editör Adam Cooper

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