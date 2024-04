F1 takımları, hatalı start yönetmeliğindeki değişikliği görüşecek

Motorsport.com'a göre, Formula 1 Komisyonu'nun gelecek haftaki toplantısında tartışılacak konulardan biri şu anda belirli çerçevede olan start düzenlemelerinin amaca uygun olup olmadığı olacak.

Şu anda start ihlalleri, start sinyali verilmeden önce FIA tarafından tedarik edilen transponderler tarafından herhangi bir hareketin tespit edilip edilmemesine göre tanımlanıyor.

Bununla birlikte, kırmızı ışıklar sönmeden önce araçların hareket ettiği ancak sensörler bunu algılamadığı için yaptırım uygulanmadığı birçok durum oldu.

Örneğin Cidde'de, Norris'in beş kırmızı ışık sönmeden önce ilerlediği ve sonra durduğu görüldü ancak FIA komiserleri, sensör tetiklenmediği için kural ihlali yapılmadığına karar verdi.

Yapılan açıklama şu yöndeydi: "Komiserler konumlandırma/marş sistemi verilerini ve videoyu incelemiş, araç 4'ün [Norris] start sinyali verilmeden önce hareket ettiğini tespit etmiştir."

"Ancak, araca takılı olan FIA onaylı ve tedarikli transponder bir hatalı starta işaret etmemiştir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 2nd position, arrive on the grid after the Sprint Race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images