F1 takımları, hatalı start yönetmeliğindeki değişikliği görüşecek

Motorsport.com'a göre, Formula 1 Komisyonu'nun gelecek haftaki toplantısında tartışılacak konulardan biri şu anda belirli çerçevede olan start düzenlemelerinin amaca uygun olup olmadığı olacak.

Şu anda start ihlalleri, start sinyali verilmeden önce FIA tarafından tedarik edilen transponderler tarafından herhangi bir hareketin tespit edilip edilmemesine göre tanımlanıyor.

Bununla birlikte, kırmızı ışıklar sönmeden önce araçların hareket ettiği ancak sensörler bunu algılamadığı için yaptırım uygulanmadığı birçok durum oldu.

Örneğin Cidde'de, Norris'in beş kırmızı ışık sönmeden önce ilerlediği ve sonra durduğu görüldü ancak FIA komiserleri, sensör tetiklenmediği için kural ihlali yapılmadığına karar verdi.

Yapılan açıklama şu yöndeydi: "Komiserler konumlandırma/marş sistemi verilerini ve videoyu incelemiş, araç 4'ün [Norris] start sinyali verilmeden önce hareket ettiğini tespit etmiştir."

"Ancak, araca takılı olan FIA onaylı ve tedarikli transponder bir hatalı starta işaret etmemiştir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 2nd position, arrive on the grid after the Sprint Race Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Formula 1 Spor Yönetmeliği'nin 48.1 a) Maddesi açıkça belirtmektedir ki, hatalı kalkış olup olmadığına ilişkin karar, hatalı kalkışı göstermeyen transponder doğrultusunda verilecektir. Bu koşullar altında, başka bir işlem yapılmamıştır."

Bu hafta sonu Çin Grand Prix'si de dahil olmak üzere son haftalarda takım yöneticileri ve FIA arasında yaşanan tartışmalar, kuralların ileriye dönük olarak değiştirilebileceği fikrini tetikledi.

Dolayısıyla, kural ihlallerini tespit etmek için transponderlerin yerinde kalmasının ötesinde, F1 yarış kontrolünün sensörler tarafından algılanmamış olsa bile aracın hareket ettiğini açıkça gösteren video kanıtı varsa, farklı bir kararda bulunulabilir.

F1 Komisyonu'nun FIA ve FOM'un ötesinde sekiz takımın desteğini gerektiren çoğunluğa ulaşması halinde, kural değişikliğinin Miami Grand Prix'si gibi erken bir tarihte yürürlüğe girebileceği anlaşılıyor.

Ancak kaynaklar tüm takımların bu fikre sıcak bakmadığını, bazılarının startın kişilerin görüşlerine bağlı öznel bir konu haline gelmesinden endişe duyduğunu belirtiyor.

Bunun yerine, tüm hareketleri daha iyi tespit edebilmelerini sağlamak için sensörlerin hassasiyetini ve doğruluğunu artırmaya odaklanılması gerektiğini öne sürüyorlar.

Bu konu, son yıllarda birkaç kez gündeme geldi. Valtteri Bottas daha önce 2020 Macaristan Grand Prix'sinde bundan ceza almamış, bir yıl önce ise Ferrari pilotu Sebastian Vettel benzer şekilde Japonya'da ceza almaktan kurtulmuştu.