F1 takımları, güvenlik aracı altında yarışı bitirmeme planlarında anlaşamamış

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F1'de güvenlik aracı ile ilgili kurallar, geçen hafta sonu gerçekleştirilen İtalya GP'nin ardından yeniden gündeme geldi. McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun yarışın bitmesine 5 tur kala yolda kalmasının ardından güvenlik aracı piste girmişti. Gerekli prosedürler uygulanamadığı için güvenlik aracı yarışın sonuna kadar pistte kaldı.

Yarış kontrol bu sefer, geçen seneki Abu Dhabi GP'de yaşananların aksine, tam olarak kural kitabında yazılanları uyguladı. Ancak pistteki taraftarlar, yarışın sonunda mücadele olmadığı için bu durumu protesto ettiler.

Seidl, geçen seneki Abu Dhabi GP'nin ardından yarışların güvenlik aracı altında tamamlanmaması yönünde görüşmelerin yapıldığını ancak takımların bu konuda anlaşamadıklarını açığa çıkardı.

Seidl, "Geçen yıl Abu Dhabi'de olanlardan sonra, yarışların asla güvenlik aracı altında bitmemesini sağlamak için kuralların nasıl değiştirilebileceğini görmek adına FIA, Formula 1 ve tüm takımlar arasında bir görüşme yapıldı."

"FIA ve Formula 1'in çözüm bulmak adına gerçekten zorlamasına rağmen, bu konuda ilerleme olmaması takımlara bağlıydı. Takımların çoğu değişiklik konusunda anlaşamadılar. Daha iyi bir çözüm üstünde anlaşamadık. Sportif sonuç açısından bu hâlâ adil bir çözüm."

"Bu yüzden, ne yazık ki bugünkü gibi durumların olabileceğini kabul etmemiz lazım." dedi.

The Safety Car Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Seidl, FIA ve Formula 1'in kuralları, yarışların güvenlik aracı altında tamamlanmamasını sağlamak için, değiştirme konusunda gerçekten zorladıklarını ancak sportif taraftan ziyade şov açısından endişelerin olduğunu söyledi.

Seidl, "Sadece sportif açıdan da adil olan ve aniden karışıklık yaratmayan bir çözüm istiyoruz."

"Bu yüzden şu anda yürürlükte olan daha iyi bir şey olmadığı için anlaşamadık."

"Sonunda, kuralların mevcutta olduğu gibi kalması yönünde oy kullandık. Hatırladığım kadarıyla, her takım bu yönde oy kullandı. Bu yüzden bu konuyu artık kapatalım." dedi.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Monza'daki yarıştan sonra Pazartesi günü yarış yetkilileri ve F1 takım yöneticileriyle bir dizi spor meselesini görüşmek üzere bir zirve düzenledi. Güvenlik aracı kuralları da ilgili konulardan birisiydi.

En olası seçeneklerden birisi, yarışın bitmesine belli sayıda tur varken güvenlik aracı şartları oluşursa, yarışın kırmızı bayrakla durdurulacağı ve pistin temizlenmesinin ardından yeniden start verileceği kurallara eklenebilir.

Alpine Sportif Direktörü Alan Permane, "Bu daha önce de oldu, geçen yıl Bakü'de yaptık ve iyi oldu."

"Sanırım bunu kurallara yazabilirsiniz. Kulağa çılgınca gelmiyor. Eminim bunda hoşlanmadığımız bir şeyler olacaktır ama sonuçta burada bir şov yapmak için bulunuyoruz. Ve [Monza bitişi] açıkça kabul edilebilir değildi."

"Hiç de ideal bir bitiş değildi, kimse güvenlik aracının altında bitirmek istemiyor. Hayranlar için acı, gerçekten acıydı. Elimizden gelenin en iyisini yapamadık, orası kesin." dedi.

"Ama yine de her seferinde son turda bir güvenlik aracı girdiğinde kırmızı bayrak çıkartılmamalı. Sadece güvenlik aracı prosedürlerini doğru bir şekilde izlediğimizden emin olmamız ve süreci hızlandırmamız gerekiyor."

"Yarışın son turlarında güvenlik aracının girmesinin en büyük sorunu, tur yiyen araçların olması. Bu durumu nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda oldukça fazla tartışma yaptık ve bu prosedürü değiştirmenin kesinlikle istenmeyen birçok sonucu var.” dedi.