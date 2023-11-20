F1 takımları güç ünitesi cezaları için zorlayıcı sebepleri nasıl engelledi?
Carlos Sainz Las Vegas GP’de 10 sıra grid cezası almıştı. Çünkü FIA komiserlerinin zorlayıcı sebeplerden ötürü cezadan vazgeçme etme yetkisi yoktu.
Sainz, 1. Antrenman seansında rögar kapağının üzerinden geçerken otomobilinin hasar görmesinin ardından bu sezonki üçüncü bataryasına geçmek zorunda kaldı.
Bu değişiklik otomatik olarak 10 sıra grid cezasını tetikledi. Olayın takımın ve pilotun kontrolü dışında olduğu ve pistteki bir hatadan dolayı kaynaklandığı göz önüne alındığında Ferrari için bir destek vardı.
Aynı rögar kapağına çarpmaktan kıl payı kurtulan Fernando Alonso, “Carlos’a verilen cezayı değiştirebiliriz. Bu biraz sert bir ceza.” dedi.
Özel durumlarda güç ünitesi ve vites kutusu değişiklikleri için verilen cezanın geçersiz kılınması için geçmişte tartışılmış, ancak takımlar böyle bir seçeneğin yönetmeliklere dahil edilmesini engellemişlerdi.
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, tamamen yeni bir güç ünitesinin aksine yeni bir bataryanın Sainz’a avantaj sağlamayacağını işaret ederek, hakemlere cezadan vazgeçmeleri için lobi yaptı.
Vasseur, “Bir dizi lastik veya yeni bir motor vermek kolay değil. Çünkü bu bir performans kazancıdır. Ama bataryanın performansa katkısı yok.”
“1. Antrenmanı kaçırdığımızı, birkaç milyonluk hasarımızı, mekanikerlerin canla başla çalıştığını ve bunun gibi şeyleri göz önünde bulundurduğumuzda, zorlayıcı sebep durumunu değerlendirmenin çokta aptalca olmadığını düşünüyorum.” dedi.
Ancak her ne kadar hakemler anlayışlı davransa da, kurallarda cezayı geçersiz kılacak bir hüküm bulunmadığı için elleri kolları bağlıydı.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Ferrari SF-23 pilotu Carlos Sainz'in aracı, gevşek bir rögar kapağının neden olduğu hasarın ardından bir kamyon üzerinde pite geri döndü
Uluslararası spor kuralları ve F1 spor yönetmeliklerinde zorlayıcı sebeplere toplam 11 atıfta bulunup, ilkinde “öngörülemeyen, önlenemeyen ve harici olay” olarak tanımlanmaktadır.
Ancak söz konusu düzenlemeler, etkinliklerin iptali ve ertelenmesi, pilot değişiklikleri, aerodinamik test regülasyonları ve güç ünitesi dyno test yönetmeliklerini kapsamaktadır.
Daha önce FIA için çalışmış ve kuralların hazırlanmasında görev almış AlphaTauri CEO’su Peter Bayer, takımların grid cezalarıyla ilgili değişikliği engellediğini doğruladı.
Motorsport.com’a verdiği demeçte Bayer, “Diğer tarafta olduğumuz için, bu tür zorlayıcı sebep maddesine sahip olup olmaması konusunda çok tartıştık.”
“Aslında F1 takımları mükemmelliğe ulaşma çabaları ve aynı zamanda maksimize edilmiş paranoyaları nedeniyle, eğer birisi zorlayıcı sebepleri tetikleyebilirse bu kişinin çok fazla güce sahip olacağını düşündüler. Çünkü birçok insan bu durumda zorlayıcı sebep iddiasında bulunacaktı.”
“Bu yüzden pandoranın kutusunu açmayalım dediler. Ancak dürüst olmak gerekirse, bu durumda takım olarak bize sorulsaydı Ferrari’yi desteklerdik. Bu gerçekten onların hatası değil.” dedi.
Önümüzdeki hafta yapılacak F1 komisyonu toplantısı, konunun bir kez daha gündeme gelmesi için bir fırsat olabilir.
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