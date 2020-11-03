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Formula 1 / Son dakika

F1 takımları FP2'de 2021 lastiklerini test edecek

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F1 takımları FP2'de 2021 lastiklerini test edecek
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Formula 1 takımları Abu Dhabi veya Bahreyn’de (veya her ikisinde de) FP2 seansı sırasında Pirelli’nin 2021 için karar kıldığı lastikleri deneyimleyecek.

Bu karar, Portekiz’de bir çok yeni hamur prototipinin başarılı bir test programı geçirmesi sonrasında geldi.

Portekiz’deki test seansı, Pirelli’nin FIA’ya son gün olan Kasım 1’e kadar hangi versiyonda karar kıldığını bildirmesini sağladı.

Portimao’da 10 takım da aynı hamurları kullanmadığı için gelecek sezon adına veri toplama ve kararlaştırılan hamuru herkesin deneyebilmesi için fazladan bir FP2 seansı testi eklenmesine karar verildi.

Portekiz’deki kurallara göre FP2 seansının ilk 30 dakikası yeni lastiklerin testi için kullanılmıştı.

Sezonun başında Silverstone’da görülen sorunlar sonrasında bu yeni hamurların dayanıklılığı arttırması bekleniyor.

En büyük değişim profil değişikliğine gidilen ön lastik setinde oldu. Arka profil, Portekiz’de mevcut araç zeminleriyle test edildiğinden ve aracın gövdesine temas etme riski olduğundan ayarlanamadı.

Pirelli F1 patronu Mario Isola: “Portimao’da yeni prototipleri denedik.”

“Ve testin sonucuna göre analizde bulunduk, tüm sensörlerden ve pilotlardan topladığımız verilerle. İyi bir değerlendirmeydi, zor koşullarda ve yeni bir pistte test edilmesi vb. Sebeplerle. Ama iyi bir sonuç aldık.”

“Bize göre mevcut spesifikasyona kıyasla daha gelişmiş bir prototip belirledik. Portimao’ya getirdiğimiz tüm prototiplerin dayanıklılığı mevcut hamurlardan daha yüksekti. Eksik olduğu yönler ise sürülebilirlik ve pist üstünde lastiklerin performansıydı.”

“O yüzden takımlara farklı lastikler verdik ve daha gelişmiş ön ve arka dizilim kombinasyonları tespit ettik, sonra da FIA’ya yeni prototiplerin homologasyonu için talepte bulunduk.”

Karar verilen hamurların FP2’de yeniden test edilmesi planı konusunda ise Isola: “İlk defa farklı takımlara farklı prototipler sağladık, önceden genelde tüm takımlara ve sürücülere aynı setten 2 adet veriyorduk.”

“Bu da 2021 için karar kıldığımız prototipi tümm takım ve sürücülerin test etmediği manasına geliyor.”

“O yüzden FIA ve takımlarla önümüzdeki yarışlardan birinde seçtiğimiz prototipi tekrardan test etmek için görüşüyoruz.”

2021 hamurları şu anda sıklıkla kullanılanlarla aynı olacak, sadece dizaynı değişecek.

Isola: “Biraz farklı bir ön profil olacak. Arkayı aynı tutmaya karar verdik, farklı bir profil koyduğumuzda zeminle ve diğer parçalarla sıkıntı yaşayabilirdik.”

“Fakat arkada farklı bazı parçalar var, aynı zamanda farklı materyaller de kullanıyoruz.”

“Fark çok büyük değil – bu senekiyle çok da farklı olmayan bir ürünün dizaynını homologe edeceğiz, ama dayanıklılık açısından fabrika içi testlerimiz çok umut vaat ediciydi.”

Pirelli henüz herhangi bir istatistik vermese de yeni lastikler 2020’dekilerden biraz daha ağır olacak, bu da minimum araç ağırlığını daha da arttıracak.

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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