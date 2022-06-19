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Formula 1 / Kanada GP Haberler

F1 takımları, FIA'nın dalgalanmayla ilgili teknik direktfinin zamanlamasını eleştirdi

Formula 1 takım patronları, FIA'nın dalgalanmayı azaltmak amacıyla hazırladığı teknik direktifi yanlış zamanda yayınladığını düşünüyorlar.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F1 takımları, FIA'nın dalgalanmayla ilgili teknik direktfinin zamanlamasını eleştirdi
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Takımların Montreal'e gittiği noktada FIA, zıplama kaynaklı güvenlik endişelerini nasıl ele alacaklarını açıklayan yeni bir teknik direktif yayınladı.

Plana göre araçların dalgalanması seviyesinin sınırlanması hedefleniyor ve ayrıca Kanada GP hafta sonunda takımların tabanda bir takım değişiklikler yapılmasına da izin veriliyor.

Sadece Mercedes, aracın tabanında değişiklik yapabildi ve cuma günkü antrenmanda, tabanda ikinci bir destek koluna sahipti. Ancak bu, diğer takımların mevcut durumu protesto etme ihtimali nedeniyle cumartesi günü öncesinde araçtan kaldırıldı.

Konu, cumartesi sabahı yapılan bir toplantıda Mercedes patronu Toto Wolff ve diğer takım patronları tarafından yorumlandı.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Stoffel Vandoorne, Reserve Driver, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Stoffel Vandoorne, Reserve Driver, Mercedes AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, FIA'nın süreci daha iyi idare edebileceğini düşünüyordu ve bazı takım patronları da yeni kuralların aceleye getirilmesinden memnun görünmüyor.

Aston Martin patronu Mike Krack, "Yayınlanan teknik direktifin zamanlamasının harika olmadığını düşünüyorum çünkü tüm takımlar seyahat ediyor ve her şey piste gitmiş durumda."

"Buna tepki verebilirsiniz ama yaptığınız şeyden emin olmanız veya bunun nasıl sonuçlanacağını önceden bilmeniz gerekir. Hal böyle olunca bu konuda muhafazakar bir yaklaşım izlemeniz ve bunu bir sonraki yarış için uygulamanız gerekiyor. Bu açıdan zamanlama gerçekten daha iyi olabilirdi." dedi.

AlphaTauri patronu Franz Tost şunları ekledi: "Zamanlama kesinlikle iyi değildi çünkü çalışanların çoğu zaten seyahat etmeye başlamıştı. Yarıştan birkaç gün önce teknik direktif göndermek kesinlikle en iyisi değil." 

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, teknik direktif zamanlamasının bazı takımları dezavantajlı durumda bırakabileceğini ve bunun da adil olmayacağını söyleyerek şunları ekledi: "Sezon ortasında alınan kararlarla, güç düzenini değiştirmemeye dikkat etmeliyiz."

Bazı patronlar, FIA'nın genel planının doğru olup olmadığını sorgularken, dalgalanmayı izlemenin hiç de kolay bir iş olmadığını eklediler.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, in the team principals Press Conference

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, in the team principals Press Conference

Photo by: Motorsport Images

Alfa Romeo patronu Fred Vasseur şunları söyledi: "Açık konuşmak gerekirse yeni bir teknik direktif yayınlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum."

“Şimdi bir kez daha kuralları karmaşıklaştıran yeni şeyler olacak ve bunu hem yönetim hem de kontrol altında tutmamız gerekecek."

"Ferrari gibi bazı araçlar zıplamasına rağmen hızlı, Red Bull gibi bazı takımlar ise bunu çözebildiler. Ancak hangi yönde ilerlemek istedikleri kararı takıma bağlı."

Szafnauer ise her takımın sürüş yüksekliğini artırarak dalgalanmayı anında çözme fırsatına sahip olduğunu belirtiyor.

"Bu araçları çalıştırma konusunda diğerleriyle tamamen aynı kısıtlamalarla karşı karşıyayız ve iyi performans verecek ama sürücülere zarar vermeyecek ya da aracı parçalamayacak bir ayar seçiyoruz. Bir bakıma güvenli yoldan gidiyoruz."

"Her takımın bunu yapma fırsatına sahip olduğuna inanıyorum. Sadece sürüş yüksekliğini artırmalılar. Bunu yaptığınız takdirde her şey güvenli olur ve başka bir şey yapmanız gerekmez. Fakat bazıları bunu yapmak yerine değişiklik için FIA'ya lobi yapmayı tercih ediyor."

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