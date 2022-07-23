F1 takımları, FIA'nın 2023 taban kuralları konusunda acele etmesini istiyor

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Dalgalanma sorununu çözmek için adım atan FIA, gelecek sezondan itibaren birtakım kural değişiklikleri yapmaya hazırlanıyor.

Ancak taban kenarlarının 25 mm kaldırılmasını öngören planlar konusunda takımların desteği alınamadı. Autosport'un Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, en az beş takım daha küçük değişiklikler yapılmasını istiyor. FIA ​​başkanı Mohammed Ben Sulayem ile görüşmeler sürmekte.

Takımlar 10 mm yükseltmede uzlaşmış gibi görünse de FIA'ya göre bu yeterli değil.

Bununla birlikte takımların değişikliklerin kapsamından pek rahatsız olmadığı, ancak takımların 2023 araçlarına odaklanabilmeleri için nihai kararın hemen alınması gerektiği konusunda bir fikir birliği var.

Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux, “Henüz çok geç değil, ancak dört veya altı hafta daha beklemeyi göze alamayız."

“Bu değişikliklerin 2024 sezonunda yapılmasını tercih ederim, ancak 2023 sezonunda yapılacaksa acilen yapılması gerektiğini düşünüyorum."

FIA'nın müdahalesini memnuniyetle karşılayan Mercedes bile, FIA'nın harekete geçmesi ve 2023 planının ne olduğunu açıklaması gerektiğini düşünüyor.

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG, talks to the press Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes pist kenarı mühendislik şefi Andrew Shovlin, “İstediğimiz şey FIA'nın net olması. Bir değişiklik olacak mı? Olacaksa buna göre devam etmeliyiz."

"Gerçek şu ki, bu araçlar her zaman yere yakın çalışacak, her zaman zemine çarpacak. Bunu hafifletebiliyor veya iyileştirebiliyoruz, ancak gerçekten kökten değişiklik istiyorsak düzenlemelerde net bir değişikliğe gidilmeli." dedi.

McLaren teknik direktörü James Key, "Şu anda yılın oldukça geç bir zamanındayız ve uzun vadeli parçalara odaklanıyoruz, örneğin vites kutusu gibi materyaller yavaş yavaş olgunlaşıyor."

"Herhangi bir değişikliği anlamak için oldukça geç. Dolayısıyla son rakamları ne kadar erken öğrenirsek o kadar iyi." dedi.

Düzenlemelerde yapılması planlanan değişikliklerin ideal olmaktan uzak olduğunu düşünen Monchaux, Alfa Romeo gibi daha küçük takımların sınırlı bütçelerini zemin çözümlerini yeniden düşünmeye harcamak zorunda kalacağını söyledi.

Monchaux, "Teknik direktör olarak mesele, potansiyel olarak buna harcamayı planlamadığınız kaynakları harcamanız gerekecek olması, çünkü önümüzde boş bir sayfa olacak."

"Yani hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olmak için daha fazla çaba harcamamız gerekecek. Bütçe sınırına sahip olduğumuz için çektiğimiz acı daha da artıyor."

“Önümüzdeki birkaç yıldaki gelişmelere ne kadar stratejik yaklaşacağımıza dair bir vizyonumuz var ve kurallarda bir miktar istikrara ihtiyacımız olduğu açık."

"Her altı ayda bir kuralları değiştiriyorsak, bu sadece hayatımızı oldukça karmaşık hale getirir." dedi.