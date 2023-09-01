F1 takımları, esnek burunlar konusunda harekete geçen FIA'yı savunuyor!
FIA'nın Formula 1'de esnek kanatlara getirdiği son kısıtlama birçok takım tarafından memnuniyetle karşılanırken, Red Bull bu hamlenin rakiplerinin "lastik burun kutuları" kullanmaya devam etmesini engelleyeceğini öne sürdü.
Motorsport.com tarafından bu hafta başında açıklandığı üzere, FIA Singapur Grand Prix'sinden itibaren karoserlerin, özellikle de ön ve arka kanatların esnekliği konusunda daha sert bir tutum takınacağını belirten bir teknik yönerge taslağı yayınladı.
FIA belgede, araçların aerodinamik performansa önemli bir destek sağlamak için "kasıtlı olarak tasarlanmış yerel uyumluluk bölgelerinden" ve "bitişik bileşenler arasındaki göreceli hareketten" yararlandığına inandığını belirtti.
Belge, sabitleme noktaları etrafında dönen veya belirli alanlarda esneyen tasarımların yönetmelikleri ihlal ettiğini düşündüğünü de ekledi.
Teknik direktifin sadece bir takımı hedef almadığı, birkaç takımın mercek altında olduğu anlaşılırken, şüphelerin birkaç aydır olduğu düşünülüyor.
İtalya Grand Prix'sinde konuşan önde gelen takım patronları FIA'nın müdahalesini memnuniyetle karşılarken, yönetim organının ancak bazı takımların kural sınırlarını çok fazla zorladığını düşünmesi halinde harekete geçeceğini öne sürdüler.
Red Bull F1 takım patronu Christian Horner, "Bu bizi etkileyen bir şey değil, ancak birkaç lastik burun kutusu gördük, diyebilir miyiz? Sanırım Singapur'da bunların ele alındığını göreceğiz." dedi.
McLaren takım patronu Andrea Stella da bu teknik direktifin McLaren için iyi bir haber olduğunu düşündüğünü, çünkü bunun bir sonraki yarıştan itibaren daha eşit bir oyun alanı anlamına geleceğini söyledi.
Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Stella, "FIA'nın elinde çok fazla bilgi var ve araçların incelenmesi açısından diğer takımların göremediği şeyleri görebiliyorlar."
"Çok yetkinler, bu yüzden kararlarına ve yaklaşımlarına %100 güveniyoruz. Ve eğer teknik bir yönerge yayınlamanın zamanının geldiğini düşündülerse, bunun bir nedeni var demektir."
"Dürüst olmak gerekirse bu konuda çok endişeli değiliz. Dolayısıyla, FIA buna ihtiyaç olduğunu düşündüyse, bunun bir şeyleri kısıtlamak için olduğu anlamına gelmesini olumlu karşılıyoruz. Ve bizim için bunun iyi bir haber olduğunu düşünüyorum." dedi.
Ferrari takım patronu Fred Vasseur ise şunları ekledi: "FIA'ya güvenmek zorundayız, eğer TD'yi yapmak zorunda olduklarını düşünüyorlarsa, bunun nedeni düzenlemenin yeterince açık olmamasıdır. Biz de bu konuda FIA'ya güveniyoruz."
Spekülasyonlar Aston Martin'in bu sezon ön kanadında değişiklik yapmak zorunda kalan takımlardan biri olduğunu öne sürerken, takım durumu detaylandırmaktan kaçındı.
Monza'da son TD'nin yeni FIA taleplerine uymak için ekstra çalışma açısından takımlar için herhangi bir baş ağrısı yaratıp yaratmayacağı sorulan Aston Martin takım patronu Mike Krack, "Diğer takımlar adına konuşamam ama bizim için bu bir baş ağrısı olmayacak." dedi.
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