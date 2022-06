F1 takımları, dalgalanmayı azaltacak önlemleri reddetmiş

Araçların dalgalanması konusu, pilotlar üzerindeki fiziksel etkileri ve oluşturdukları risk nedeniyle Azerbaycan GP hafta sonunun en çok konuşulan konularından birisi oldu. Konu, Cuma akşamı gerçekleştirilen pilotlar toplantısında da konuşuldu.

Grand Prix Pilotlar Birliği (GPDA) Başkanı George Russell, doğrudan FIA'ya bakması gerektiğini, yüksek hızda yaşadıkları sarsıntıların güvenlik sorunu oluşturduğunu söyledi.

Russell, "Büyük bir kaza yapmamız an meselesi. Birçoğumuz bu tümsekler üzerinde aracı düz bir çizgide zar zor tutabiliyoruz." dedi.

Russell'ın görüşlerini birçok pilot destekliyor olsa da, takımların tamamı kısa vadede büyük bir değişiklik yapılması gerektiğine inanmıyor ve takımların hepsi, bu sorunu yaşamıyor.

Bu hafta sonu, geçen sene 2022 araçlarının gelişimi konuşulurken dalgalanma konusunun gündeme geldiği ve buna karşı tedbir alma önerilerinin reddedildiği ortaya çıktı.

2022 araçlarının zemine çok yakın sürüleceğinin anlaşılmasının ardından dalgalanmayı azaltacak önlemler gündeme gelmiş.

Ancak bu konudaki teklifler, beraberinde araçların minimum sürüş yüksekliğini arttırmak gibi teknik önlemler alınmasını gerektireceği için gerekli desteği bulamamış ve bu düşünce rafa kaldırılmış.

Takımlar o dönemde buna ihtiyaç duymasalar da, pilotların bu konuda dile getirdiği endişeler, FIA'nın devreye girmesini sağlayabilir.

"I think it's just a matter of time before we see a major incident. A lot of us kind of can barely keep the car in a straight line over these bumps, we're going round the last two corners at 300 kilometres an hour, bottoming out." George Russell

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images