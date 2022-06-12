F1 takımları, dalgalanmayı azaltacak önlemleri reddetmiş

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Araçların dalgalanması konusu, pilotlar üzerindeki fiziksel etkileri ve oluşturdukları risk nedeniyle Azerbaycan GP hafta sonunun en çok konuşulan konularından birisi oldu. Konu, Cuma akşamı gerçekleştirilen pilotlar toplantısında da konuşuldu.

Grand Prix Pilotlar Birliği (GPDA) Başkanı George Russell, doğrudan FIA'ya bakması gerektiğini, yüksek hızda yaşadıkları sarsıntıların güvenlik sorunu oluşturduğunu söyledi.

Russell, "Büyük bir kaza yapmamız an meselesi. Birçoğumuz bu tümsekler üzerinde aracı düz bir çizgide zar zor tutabiliyoruz." dedi.

Russell'ın görüşlerini birçok pilot destekliyor olsa da, takımların tamamı kısa vadede büyük bir değişiklik yapılması gerektiğine inanmıyor ve takımların hepsi, bu sorunu yaşamıyor.

Bu hafta sonu, geçen sene 2022 araçlarının gelişimi konuşulurken dalgalanma konusunun gündeme geldiği ve buna karşı tedbir alma önerilerinin reddedildiği ortaya çıktı.

2022 araçlarının zemine çok yakın sürüleceğinin anlaşılmasının ardından dalgalanmayı azaltacak önlemler gündeme gelmiş.

Ancak bu konudaki teklifler, beraberinde araçların minimum sürüş yüksekliğini arttırmak gibi teknik önlemler alınmasını gerektireceği için gerekli desteği bulamamış ve bu düşünce rafa kaldırılmış.

Takımlar o dönemde buna ihtiyaç duymasalar da, pilotların bu konuda dile getirdiği endişeler, FIA'nın devreye girmesini sağlayabilir.

"I think it's just a matter of time before we see a major incident. A lot of us kind of can barely keep the car in a straight line over these bumps, we're going round the last two corners at 300 kilometres an hour, bottoming out." George Russell Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

McLaren Takım Patronu Andreas Seidl, dalgalanmanın geldiği seviye nedeniyle konunun FIA ve takımlar arasında görüşülmesi gerektiğini kabul ediyor.

Buna karşı Seidl, bu sorunu yaşayan takımların sürüş yüksekliğini arttırarak sorundan kurtulabileceğini vurguladı. Ancak bu hamle, net bir şekilde performans kaybı manasına geliyor.

Seidl, "Bazı araçlarda gördüğümüz seviyenin, pilotlar üzerinde acımasız olduğunu anlıyoruz ve bu yüzden Teknik Danışma Komitesi'ne bunu ele almanın mantıklı olup olmadığını sormak adil bir nokta."

"Ama aynı zamanda takımlar, şu anda bunu nasıl hemen durduracağını biliyor." dedi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, durumun o kadar açık olmadığını, bazı takımların bu sorundan diğerlerine kıyasla neden daha fazla etkilendiğinin anlaşılmasının önemli olduğunu söyledi.

Wolff, "Bu sorunu yaşamayan araçlar ve açıkçası daha kötü yaşayan takımlar olduğunu görüyoruz."

"Ben iki pilotum adına konuşabilirim. Onlar sorun yaşıyorlar ve bazen fizyoterapistin çözemeyeceği noktaya ulaşıyor. Bunun nasıl gelişeceğini görmeliyiz. Ve bazı araçların diğerlerinden neden daha çok zorlandığını anlamalıyız." dedi.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto ise mevcut araçların sürüşü en zorlu araçlar olduğunu düşünmediğini, her şeyin daha iyi anlaşılması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Binotto, "Formula 1'i değerlendirirsek, bunların sürüşünün formula yarışları içerisinde en konforsuz araçlar olduğunu düşünmüyorum."

"Pilotlar için hiç şüphesiz bir mücadele var. Ancak yine de, bu araçların sürüşünün oldukça rahat olduğunu düşünüyorum. Bu bir mücadele, teknik mücadele. Kendimize bakıyoruz. Şimdiden gelişme kaydettik ve gelecekte daha fazla gelişme kaydedebiliriz. Bu açıdan değerlendirmek için çok erken." dedi.