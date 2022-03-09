F1 takımları, dalgalanmaya çözüm bulmak için rüzgar tüneli dışında kısıtlı imkana sahip

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Formula 1, uzun bir aranın ardından 2022'den itibaren yeniden yer etkisi aerodinamiğini benimsemeye başlayacak. Yer etkisinin geri dönüşü, aynı dönemin bazı problemlerini de yanında getirdi. Bunların en önemlisi ise Barcelona testlerinde sık sık görülen dalgalanma, ya da orijinal tabir ile "porpoising".

Bu, yer etkisi aerodinamiğinin en son kullanıldığı dönemde, 1980'lerin başında, F1 otomobilleri için bir sorundu ve diğer kategorilerde de -özellikle Le Mans'ta- yüksek hızlarda görülüyordu.

Yenilikçi 019 otomobilinin tasarlandığı günlerde Tyrrell'de aerodinamiden sorumlu olan ve birden fazla kategoride otomobillerin aero gelişiminde yer alan eski mühendis Jean-Claude Migeot ise, F1'in sınırlı süspansiyon seçeneklerinden ötürü ekiplerin bir çözüm ararken dalgalanmayı hesaba katmaları, bunu yaparlarken de aracın gelişiminden ödün vermemeleri gerektiğini söyledi.

Migeot, Autosport'a verdiği demeçte, "Mekanik tarafta bulunabilecek çarelere bir bakalım. Aktif süspansiyonun yasak olması, kullanma imkanımız olmayan şeylerin sayısıyla, araçla oynamak için çok az özgürlüğe veya parametreye sahibiz."

"Seçtiğiniz herhangi bir virajda aracı en iyi konuma getiren statik kuvvetlerin optimizasyonunu göz ardı edemezsiniz. Bu stratejik bir şey."

"Süspansiyon tarafında, sidepod eteklerinin olduğu dönemdeki gibi bir icat yapmadığınız sürece iç mekanizma yardımcı olabilir ancak onlar da yasak."

"Demek ki en ideal çözüm rüzgar tünelinde karşımıza çıkacak."

"Korkarım bu zaman alacak çünkü Barselona'da karşımıza çıkan yalnızca buzdağının görünen kısmı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tecrübeli mühendis son olarak, takımların dalgalanmaya bir çözüm bulamamaları halinde, özellikle tümsekli pistlerde yapılacak yarışlarda, FIA'nın da tepki göstermemesi halinde "trajik" sonuçların ortaya çıkabileceğini de sözlerine ekledi.

"Engebeli bir pistte trajik sonuçlarla karşılaşabiliriz, çünkü geçiş için sert fren yaptığınızda dalgalanma ile karşılaşacaksınız."

"Çok kötü şeyler görebiliriz. FIA'nın böyle bir olay gerçekleşmeden önce tepki vereceğini düşünüyorum. En iyi çözümü bulmak için kimsenin zamanı yoksa, FIA'nın tepki vermesi gerekecek."

"Elbette yanılmayı umuyorum, yanılmamam durumunda ortaya kötü sürprizler çıkacak."

"Takımlar alt kısımdan gelen yere basma gücüne çok güvendiler ve birçok ekstra parçadan kurtuldular, bütün bunların nedeni belki de bu olabilir. Ama bu parçaları geri eklerlerse bu kez de yere basma gücü düşecek ve bu yüzden çok yavaş araçlarla yüzleşmek zorunda kalacağız. Ama şu anlık en iyisi bu olabilir."