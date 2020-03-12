F1 takımları, COVID-19 nedeniyle TV çekimlerini iptal etti
Formula 1 takımları Perşembe günü, devam eden Coronavirüs salgını nedeniyle televizyon medya çekimlerini iptal etme konusunda anlaştılar.
Küresel salgına karşı F1 padokunda çeşitli önlemler alınırken, bir dizi başka spor etkinliği iptal edildi ve Avustralya Grand Prix'si için ekstra önlemler alındı.
Yarış organizatörleri Çarşamba günü resmi imza seanslarının yapılamayacağını ve taraftarların özçekim yapamayacağını ya da sürücülere yaklaşamayacağını zaten duyurdular.
Perşembe sabahı takımlar ve F1 şefleri arasında, virüsün bulaşma olasılığını en aza indirmek için neler yapılması gerektiği üzerine bir tartışma yapıldı. Bunun üzerine tüm televizyon medyası seansları iptal edildi.
Basınla konuşurken sürücülerin etrafında iki metrelik bir koruma alanı benimsenmesine yönelik bazı düşünceler olsa da, medya erişimini tamamen değiştirmek daha iyi bir çözüm olarak düşünüldü.
Şimdi, normal kamera çekimleri iptal edildi. Yani her yayıncı kendi çekimini yapamayacaklar. Bunun yerine tek bir TV kamerası olacak. Böylelikle F1’in ev sahibi yayıncısının tek bir televizyon kamerası ile röportajlar gerçekleşecek.
F1 bunları tüm yayınlarla paylaşacak ve bu görüntüler her yayıncı tarafından kullanılabilecek.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Avustralya GP
|Editör
|Jonathan Noble
F1 takımları, COVID-19 nedeniyle TV çekimlerini iptal etti
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