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Formula 1 / Son dakika

F1 takımları, Concorde Anlaşması'nı sadece bir yıl uzatmayı düşünüyor

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F1 takımları, Concorde Anlaşması'nı sadece bir yıl uzatmayı düşünüyor
Ekleyen:
, Editör
31 Mar 2020 09:56

Formula 1 takımları, mevcut şartlarda sadece bir yıllık Concorde Anlaşması imzalamayı istiyor gibi görünüyorlar.

Formula 1 takımlarının sporun hak sahibi ile imzaladığı Concorde Anlaşması, Aralık ayında sona erecek ve henüz taraflar yeni bir anlaşma imzalamadılar.

Liberty Media, Nisan ayında yeni anlaşmayla ilgili imzaların atılmasını umuyordu, ancak koronavirüs nedeniyle sezon başlayamadı ve şu anda herkes farklı önceliklere odaklanmış durumda. Bu yüzden de görüşmeler askıya alındı.

Auto Motor und Sport'un haberine göre yeni anlaşma 2019'un Kasım ayında takımlara sunuldu ancak pandemi sonrası herkes "hayatta kalma moduna" geçti ve kimse anlaşmaya imzasını atmadı.

Ancak teknik ve mali düzenlemeler gelecek yıl tam olarak takımların görmek istedikleri gibi olacak.

Takım patronlarından biri şunları söyledi: “Önümüzdeki beş yıl için sözleşme imzalamadan önce, bu krizden kurtulabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Şimdi yeni sözleşme konusunda görüşmeler yapmıyoruz. Daha önemli sorunlarımız var.”

Önemli konulardan biri, finansal kriz esnasında maliyetlerin düşürülmesi gibi görünüyor. Özellikle üç büyük takımın dışındakiler, gelecek yıl kullanılmaya başlanacak olan bütçe sınırının değişmesini istiyor.

FIA bu kapsamda, önümüzdeki sezon için planlanan 175 milyon dolarlık bütçe sınırı yerine, 100 milyon dolarlık bir bütçe sınırı getirmeyi gözden geçiriyor.

Söylentilere göre Liberty Media, takımlarla daha sağlıklı görüşmeler yapabilmek adına Concorde Anlaşması'nı bir yıl daha uzatmayı teklif edecek.

Gelecek yıl da, nispeten daha iyi koşullarda uzun vadeli kontrat görüşmeleri gerçekleşecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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