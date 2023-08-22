F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek?

Genç sürücülere tecrübe kazandırmak isteyen FIA'nın geçtiğimiz yıllarda getirdiği bir kural gereği her takım iki kez ilk antrenman seansında bir çaylak sürücüyle piste çıkmak zorunda.

Piste çıkacak sürücülerin kariyerlerinde en fazla iki yarışa katılmış olmaları gerek, bu da sezonun ilk antrenman seansında çaylak sürücülerini ilk kez piste çıkartan McLaren, Williams ve AlphaTauri'nin hiç olmazsa bir kutucuğu işaretlediği anlamına geliyor.

Ancak halen 17 genç sürücünün piste çıkması gerekmekte ve takımlardan bu konuda herhangi bir açıklama yok -Frederik Vesti'nin Meksika'da piste çıkacağını duyuran Mercedes hariç.

Geriye yalnızca 10 yarış kaldı ve bunların üçü -Katar, Austin ve Brezilya- sprint yarışları, dolayısıyla bu üç yarışın kullanılması imkansız.

Dahası, üç yarış da -Zandvoort, Monza ve Abu Dhabi- Formula 2 hafta sonlarıyla çakışmakta, takımların bu hafta sonlarını da tercih edeceği düşünülmüyor.

Şu an tam yedi takımın akademilerinde F2'de yarışan sürücüler yer almakta: öne çıkan isimler Alfa Romeo'da Theo Pourchaire, Mercedes'te Vesti, Red Bull'da Ayumu Iwasa ile Enzo Fittipaldi, Ferrari'de Oliver Bearman, Alpine'de ise Jack Doohan ve Victor Martins.

Takımların süper lisans endişelerini bertaraf etmek için bu sürücüleri kullanması olası, dolayısıyla F2 yarışları da denklemden çıkıyor.

Liam Lawson, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Böylece geriye kullanımı mümkün yalnızca dört yarış kalıyor: Singapur, Las Vegas, Meksika ve Japonya.

Bu dört yarıştan Singapur ve Las Vegas cadde pistlerinde, üstelik Las Vegas takvime yeni eklendi, yani takımların bu iki pisti de düşünmediğini söyleyebiliriz.

Kullanılacak yarış sayısının ikiye inmesinin aslında takımları rahatlatacağı düşünülebilir, ancak birtakım dış faktörler de söz konusu: hava durumu ve Pirelli.

Japonya GP'si çoğunlukla yağmur sezonuna denk geliyor ve seanslar etkileniyor, bu nedenle ilk antrenman seansında yağacak bir yağmur tek seçenek olarak Meksika'yı bırakabilir.

Ancak geçen yıl Pirelli'nin sezonun son yarışlarına doğru lastik testleri için bazı seansları kullandığı düşünüldüğünde on hafta sonunun tamamında sıkıntılar yaşanması mümkün.

Takımların öyle ya da böyle bu kurala uymaları ve çaylak sürücülerle piste çıkmaları şart, dolayısıyla bu durumun yer yer cesur davranarak, yer yer de fedakarlıklarla çözülmesi gerekmekte.