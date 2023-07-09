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F1 takımları, Britanya hükümetinden imtiyaz talep etmekte

Britanya hükümetiyle bir görüşme gerçekleştiren Formula 1 takımları, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının taşımacılık alanına getirdiği zorluklardan kurtulmak için imtiyaz istiyor.  

Jonathan Noble
Ekleyen:
F1 Paddock

Bu hafta başında F1 CEO'su Stefano Domenicali ve genel merkezi İngiltere'de yer alan yedi takımın patronları, Kültür ve Spor Bakanı ile Başbakan yardımcılarının yer aldığı bir zirve için Londra'ya gitti.

F1 açısından öncelikli amaç, hükümetin her yıl 10 milyar sterlinden fazla gelir getiren yarışların ekonomi için öneminin farkında olmasını sağlamak olsa da, gündemde başka konular da vardı.

En kritik konulardan biri de F1 takımlarının Brexit'in etkisiyle Avrupa çapında seyahat ve lojistikte yaşadıkları olumsuzluklar oldu.

Bu konu hakkında konuşan Williams takım patronu James Vowles, "Şu anda araçların giriş ve çıkışını sağlamak için yüzlerce belge doldurmak zorundayız."

"Bunun getirdiği kısıtlamalardan biri, örneğin Imola'ya gittiğimizde olduğu gibi, olası bir hasar durumunda her şeyi İngiltere'ye getirmek zorunda kalmamız." 

"Takvimden kaynaklanan kısıtlamalar da bizi mahvediyor. Imola'dan direkt olarak Kanada'ya gidemiyoruz, İngiltere'ye dönmemiz, belgeleri temizlememiz ve yola bu şekilde devam etmemiz gerekmekte." 

"Dolayısıyla, takvimi optimize etmek de dahil olmak üzere, Brexit'in etkileri bize hiç yardımcı olmuyor."

"Bunun yanı sıra çalışanların ülkeye giriş çıkışları da zorlayıcı. Dolayısıyla, daha önce olduğundan daha fazla gecikme ve her iki taraftaki havaalanlarından geçerken daha fazla zaman kaybı söz konusu." dedi.

Mercedes AMG F1 truck

Mercedes AMG F1 truck

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Görünen o ki, takımlar turnelerde enstrümanlarını taşımaları söz konusu olduğunda müzisyenlere tanınan imtiyazların aynısını talep etmiş vaziyette.

Vowles, "Şu anda yürürlükte olan muafiyetler var."

"Çok iyi bir görüşmeydi, anladığım kadarıyla hükümetle ilk kez gerçekten iyi bir iletişim kurduk ve hükümet de bulunduğumuz noktayı çok iyi anladı."

"İngiliz motor sporlarının nerede olduğunu anlıyorlar. Destekliyorlar."

"Örneğin müzisyenler için çeşitli maddeler var. Tamam, tek bir enstrüman taşıyorlar ve daha rahatlar, ancak bunun motor sporlarına uygulanıp uygulanamayacağını görmek istiyoruz." 

McLaren CEO'su Zak Brown, hükümetin F1'e yapabileceği her türlü yardımın herkes tarafından memnuniyetle karşılanacağına inanıyor.

Brown, "Stefano'nun tarafları bir araya getirmesinin harika olduğunu düşünüyorum."

"Hükümet F1'i çok destekliyor, ülke ekonomisine ve eğlenceye ne kadar katkıda bulunduğunun farkındalar."

"Bence mesele daha çok lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili: eğer birlikte çalışabilirsek, bu herkesin hayatını biraz daha kolaylaştıracaktır." dedi.

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