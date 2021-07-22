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Formula 1 Haberler

F1 takımları, Britanya GP ardından hakemlerle iletişime geçmek hakkında uyarıldı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Formula 1 takımlarının herhangi bir personeli, inceleme yapmakta olan hakemlerle onay almadan konuşmaya çalışırsa ekipler, ceza alabilecekleri konusunda uyarıldılar.

F1 takımları, Britanya GP ardından hakemlerle iletişime geçmek hakkında uyarıldı

Geçtiğimiz haftaki Britanya Grand Prix’sinde hem Mercedes takım patronu Toto Wolff hem de Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in arasında yaşanan temas hakkında konuşmak için hakemlerin yanına gitti.

Wolff’a hakemlerle konuşmasını F1 Yarış Direktörü Michael Masi söylemişti ve bu konu hakkında Motorsport.com’a konuşan Wolff, “Kazanın ardından, özellikle Christian’ın yarış direktörüyle ilginç bir konuşma yaptığını öğrendim.”

“Bu yüzden yarış direktörüyle iletişime geçtim ve o da hakemlerin yanına gidip doğrudan onlarla konuşmamı tavsiye etti ve ben de öyle yaptım.” dedi.

Takım radyosu üzerinden Wolff’un hakemlere gittiğini duyan Horner da hemen harekete geçti ve takımını savunmak için oraya gitti.

Bunun ardından Horner, bir takım patronunun hakemlerle bu şekilde konuşabilmesinin doğru hissettirmediğini söyledi.

Horner, “Bence hakemlerin işine müdahale edilmemeli. Bu kararları temiz bir zihinle vermeliler.”

“Hakemlerin yanına, Toto’nun orada olduğunu ve olayı kendi açısından anlattığını duyduğum için gittim. Bunun adil ve dengeli olmasını istersiniz ve bu yüzden, kimsenin hakemleri görmeye izni olmaması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

İlk başta Masi, takımların hakemlerle konuşmasında bir sorun görmediğini söylemişti.

Britanya GP ardında konuşan yarış direktörü, “Eğer bir kaza yaşanırsa, yarıştan sonra takımlar ve pilotları hakemlerin yanına çağırıyoruz.”

“Bu durum, geçtiğimiz sene Monza’da yaşanmıştı. Lewis hakemlerin yanına gitmiş ve neler olduğunu anlatıp büyük resmi görmelerini sağlamaya çalışmıştı. Bunu yapmamak için hiçbir sebep yok.” ifadelerini kullanmıştı.

Fakat Masi, bu yaklaşımını değiştirdi ve takımları, hakemlerin yanına ani bir şekilde gitmenin kabul edilmeyeceği konusunda uyardı.

Tüm takımlara gönderilen bir notta Masi, yapılan toplantıların sonucu olarak FIA yetkilileri dışında kimsenin “onay almadan” hakemlerle iletişime geçemeyeceğine karar verildiğini belirtti.

Takımlar bu yönergeyi ihlal ederse, FIA’nın Uluslararası Sportif Kodu'nun 12.2.2.i maddesine göre cezaya çarptırılabilecekler.

Böyle bir ihlal için cezalar, diskalifiyeye kadar gidebiliyor.

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