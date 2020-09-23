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Formula 1 / Yorum

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?

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F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1'in CEO olarak gelecekte Stefano Domenicali'yi görevlendirme kararı, Formula 1 dünyasından hem takdir gördü, hem de şüphelere neden oldu.

Formula 1, her zaman sporda uzun vadeli bir kariyer planlamadığını söyleyen Chase Carey'nin yerine bir süredir yeni bir isim arıyordu. Domenicali, bu görevi yapabilecek en donanımlı adaylardan birisi.

Sporu anlama konusunda her türlü gereksinimi karşılıyor gibi. Ferrari'de 20 sene geçiren ve 2014'te bırakmadan önce 6 sene takım patronluğu yapan Domenicali, şu anda FIA'nın tek koltuklu seriler bölümü başkanı.

Bunların dışında 2016'dan beri Lamborghini CEO'luğu da yapan Domenicali, iş dünyasıyla alakalı da deneyim kazandı. Artık üreticilerin neye ihtiyacı olduğunu ve modern tüketici trendlerini iyi biliyor.

2022'de gelecek yeni kural dönemiyle birlikte Domenicali'nin zekası, sakin kişiliği ve iş yapabilme yetenekleri F1 için istenen özellikler olabilir.

Ancak her olayda olabileceği gibi, Domenicali'nin Ferrari ile olan uzun geçmişi nedeniyle bu gelişmeye şüpheci yaklaşan insanlar var.

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Bildiğiniz üzere Ferrari'de teknik patronluk, Mercedes'te ise takım patronluğunu yapan Ross Brawn, F1'in Sportif Patronu olarak çalışıyor. Onun dışında Ferrari'nin efsanevi takım patronu Jean Todt ise FIA'nın başkanı. Domenicali, Todt ayrıldığında Ferrari'de onun yerine geçmişti.

F1'in patronları, bu endişeleri tamamen göz ardı etmiyor ve hem FIA'nın hem de Formula 1'in başında eski Ferrari çalışanlarının olmasını istemiyor. Formula 1'in Domenicali ile ancak, Todt'un 2021 sonrasında FIA başkanı olarak devam etmemesi halinde resmi anlaşmayı imzalayacağı düşünülüyor. Normalde Todt'un FIA başkanı olarak görevi bu dönemin sonunda bitiyor ve kurallara göre 4. dönem bu görevi yapma şansı bulunmuyor. Ancak FIA içerisinde bazı isimler, pandemi dönemi sonrası onun devam etmesi için zorluyorlar.

Tüm bu ısrarlara rağmen Todt, gelecek sene sonunda başkanlığı bittiğinde devam etmeyeceğini bildirdi.

 

Motorsport.com'a konuşan Todt, "Dürüst olmam gerekirse, yaptığım işi çok seviyorum. Hâlâ bu tutkuya ve enerjiye sahip olduğum için şanslı hissediyorum. Ancak yetki sayısını sınırlandırmak için tüzüğü değiştirdik."

"Bazen çok fazla talep oluyor olsa da tüzüğü değiştirmeyeceğim. Üç dönemi tamamlamayı umduğum dönemin ardından daha fazlası için tüzüğü değiştirmeyeceğim." dedi.

Domenicali'nin Ferrari'deki uzun geçmişine rağmen, onun F1'i daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmaktan farklı amaçlarda olduğunu söylemek yanlış olur.

Domenicali'nin 2014'te Ferrari'nin motor konusunda çok zayıf kalmasının ardından takım içerisinde günah keçileri aranmasına müsade etmeden istifa etmesi, prensipli bir yönetici olduğunu gösteriyor.

Domenicali Ferrari'den ayrılalı çok uzun zaman geçti. Bu yüzden onun sırf eski takımına yardımcı olmak için böyle bir görev alacağı düşüncesi pek mantıklı görünmüyor.

Stefano Domenicali, AD Lamborghini

Stefano Domenicali, AD Lamborghini

Fotoğraf: Motorsport.com

Papa Francis ve Lamborghini Huracan, Stefano Domenicali, Lamborghini CEO

Papa Francis ve Lamborghini Huracan, Stefano Domenicali, Lamborghini CEO

Fotoğraf: Lamborghini S.p.A.

Tam tersi Domenicali, son senelerde Lamborghini'yi spor araç markası olarak iyileştirmeye çalıştı. Bu, Ferrari'nin doğrudan dahil olduğu pazarda Lamborghini'nin daha çok pay aldığı manasına geliyor. Bu konuda oldukça iyi iş çıkardı.

Yeni Concorde Anlaşması görüşmelerinde, takımlar, FIA ve F1 arasında F1'i gelecekte kimin yönetmesi gerektiği konusunda tartışmalar yaşandı. Domenicali dışında Red Bull'un takım patronu Christian Horner ve Mercedes'in takım patronu Toto Wolff'un isimleri de bu görev için anıldı.

Ancak belli takımların bu adımda fayda sağlamaması için, F1'in başına getirilecek ismin son iki senedir bir takımla bağlantısının olmaması gerektiği konusunda anlaşmaya varıldı.

Böylece Wolff ve Horner için kapı hemen kapanmış oldu. Bazı takımlar bu kararı, "Toto Wolff maddesi" olarak yorumladı. Diğer takımlar, Mercedes'le bu kadar başarılı bir dönem geçiren ve hisse sahibi olan Wolff'un bu görevi almasını istemediler. Bu açıdan takımların bu konuda 2 senelik şart koşması, 6 sene önce Ferrari'den ayrılan Domenicali'nin bu göreve getirilmesinden rahatsız olmayacağı manasına geliyor.

Şu anda Domenicali'nin geçmişinden ziyade, gelecekte F1'e neler kazandırabileceğine odaklanmak gerek.

O, F1'in yeni pazarlarda büyümesine yardımcı olacak gerekli tutkuya, bilgiye ve isteğe sahip. Bu sayede F1, daha büyük taraftar kitlesine ulaşabilir.

Geçen sene yoğun programına rağmen Monaco'daki PlayStation Gran Turismo Dünya Finali organizasyonuna Lamborghini'nin yeni konsept aracının oyundaki tanıtımı için katılması, onun neler yapabileceğini işaret ediyor. Onun pozisyonundaki çok az CEO, böyle bir olay için zaman ayırır ve çaba harcar.

Ancak bu adım onun, günümüz gençlerini yani gelecekteki potansiyel müşterileri ne kadar iyi anladığını gösteren mükemmel bir işaretti. Bu, F1'in geleceği için iyi bir haber olabilir.

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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