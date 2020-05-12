F1 takımları beş yıllık bütçe kısıtlamasını oylamaya hazırlanıyorlar

COVID-19 krizinin başlangıcından beri, bütçe kısıtlaması konusu büyük bir tartışmaya sebep oldu ve sporun büyük bir finansal sorun yaşayacağı belli oluyordu.

F1, FIA ve takım patronları arasında yapılan video konferanslar sonrasında, ilk defa Ekim'de açıklanan finansal kuralların, güncellenmiş yeni versiyonu resmi olarak geliştirildi. Son belge ise takımlara bu hafta itibariyle gönderildi ve an itibariyle takımlar tarafından analiz ediliyor.

Orijinal bütçe sınırı 175 milyon dolar olarak, 21 yarışlık sezona göre ayarlanmıştı. Ancak bu sayı, 2021 için 145 milyon dolara düşürüldü. Daha sonrasında 2022'de 140, 2023'te ise 135 milyon dolara kadar düşüş gösterecek.

Ancak bu sayı, 2024 ve 2025 için 135 milyon dolarda sabitlenecek olsa da, kuralların arasında yer alan bir madde, enflasyonu göze önüne alarak bu sayıyı doğrulamak üzerine. 2024 sonrasında ise bu sayılar tekrardan göz önüne alınacak.

Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından da kabul edilen değişiklikler ile beraber 10 takımdan sadece altısının değişikliklerin kabul edilmesi için oy kullanması gerekecek ve bunun sonucunda değişiklikler, resmi onayın alınması için WMSC'ye geçecek.

Bu da, bu durumdan en çok etkilenecek olan üç takımın - Ferrari, Mercedes ve Red Bull Racing - hayır demesi durumunda bile değişiklikler otomatik olarak kabul edilecek.

Eğer üç büyük takım, bu değişikliklere muhalefet oldukları bir tavır takınırlarsa, daha düşük bütçe sınırı isteyen ancak mevcut pakete karşı oy kullanmak zorunda olabilecek diğer ekipleri üzerinde herhangi bir etki yaratıp yaratmadıkları görülecektir.

Büyük takımların, oluşan bu değişiklikler büyük değişiklikler - 2023'e kadar 40 milyon dolarlık bir değişiklik - ile ortaya çıkan en büyük endişeleri ise, bu değişimin daha çok işten çıkarma, veya kendilerinin planladıkları gibi, çalışanlarını F1 dışındaki alanlara yeniden yerleştirmek olabilecek olmaları.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu hafta Red Bull'un websitesine verdiği röportajda, muhalif tavrı konusunda net konuştu: "Yaşadığımız problem, bütçe sınırının şekline çok odaklanılması ve böylece anlamını kaybetmesi."

"F1 takımları her zaman ellerinde ne kadar bütçe varsa o kadarını harcayabilecek. Bir de ekstra %10 fazlasını."

"Ferrari ile Haas'ın, veya Mercedes ile Racing Point'in, hatta Red Bull ile AlphaTauri'nin harcamalarını karşılaştırmak imkansız. Bu takımlar tamamen farklı temellere ve iş modellerine sahipler."

"Bence çözümün, bu maliyetleri ilk etapta ne sonucunda harekete geçtiğine bakılması gerektiğine inanıyorum ve bu da, rekabetçi olma umuduyla otomobil üretmenin ve geliştirmenin ar-ge maliyeti."

Horner, küçük takımlara yardım etmek amacıyla müşteri araç satma fikrini ortaya koyuyor.

"Maliyetleri artırmamız gerektiği fikrini ve 10 takımın da spor içinde kalmasını güvence altına almamız gerektiğini tamamen destekliyorum. Ancak bu hedefe ulaşmak için pek çok farklı yol var ve hepsi de bütçe sınırını aşağıya çekmekle alakalı değil."

"Eğer bütçe sınırının ana hedefi rekabetçi olmak ve küçük takımlara yardım etmek ise, özellikle şu anda içerisinde bulunduğumuz krizden geliyorsak, öyleyse ben araçlarımızı sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'den sonra satma fikrine tamamıyla açığım."

"Ben, müşteri araç çözümünün kısa vadede spora yardımcı olacağına inanıyorum ve bence ciddi bir değerlendirme altına alınması gerekiyor."

"Mevcut kriz sırasında bazı takımlar tarafından kesinlikle bir oportünizm durumu ortaya çıktı, ancak birçok işin kaybedilebileceği bir durum yaratmak yerine tüm seçeneklere bakılması gerektiğine inanıyorum."

"Bütçe sınırı konusunda daha az takıntılı olmalı ve daha çok sporu rekabetçi hale getirmeye odaklanmalıyız."