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F1 takımları, battaniyesiz lastikleri reddetmeye hazırlanıyor!

Formula 1 takım patronları ve pilotlar, Pirelli'nin gelecek sezondan itibaren kullanmak istediği battaniyesiz lastiklere pek sıcak bakmıyor ve iş oylamaya gelirse büyük ihtimalle reddedecekler.

Adam Cooper
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Takım patronları kamuoyu önünde yeni lastiklere karşı çıkma konusunda temkinli davrandılar, ancak neredeyse hiçbir takımın değişiklik için pek hevesli olmadığı ortada.

Sürücüler de yeni lastiklere sıcak bakmıyor; Grand Prix Sürücüler Birliği [GPDA] direktörü George Russell, yeni lastiklerin "tehlikeli" olacağına inandığını açıkça ifade etti.

Battaniyelerin aslında 2024 yılında kaldırılması gerekiyordu, ancak kurallar Pirelli'nin Temmuz ayı sonuna kadar bu işi yapabilecek bir lastik geliştirememesi halinde geri adım atılabilmesi için değiştirildi.

Monako'da battaniyesiz yağmur lastikleri ilk kez karşımıza çıkmıştı, Singapur'da da battaniyesiz geçiş lastiklerinin getirilmesi planlanmaktaydı -ancak bu girişim, takımlar tarafından reddedildi.

Battaniyesiz kuru zemin lastiklerinin gelişimi de devam etmekte, son birkaç aydır takımlar Pirelli'nin düzenlediği testlerde bu lastikleri deniyorlar.

Tüm takımların test süreci son bulduktan sonra -kalan takımlar Red Bull, Haas ve Williams- lastikler oylamaya sunulacak.

Bu konuda Autosport'a konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, "Sanırım bir test yapana kadar karar vermeyeceğiz."

"Daniel Ricciardo yeni lastikleri ters edecek, kendisinin geri bildirimlerini alacağız ve eminim Pirelli de doğru kararı verecektir. Ancak sürücülerin istediğinin bu olduğunu sanmıyorum.

"Bu tür şeylerle ilgili korkum, lastikleri çok hızlı bir şekilde ısıtmaya çalışmak için çok fazla çaba harcanacak olması ve bunun maliyetleri arttırma ihtimali." 

"Lastik battaniyeleri gayet iyi çalışıyor. Bence asıl yapılması gereken, battaniyeleri kaldırmak yerine, daha sürdürülebilir şekilde devam edebilmek."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Pirelli

Testleri çoktan gerçekleştiren Mercedes'te teknik direktör James Allison'a göre de battaniyesiz lastikler henüz hazır değil.

Allison, "Battaniyesiz lastiklere ilk baktığımda, gelecek yıl için tam olarak hazır olmadıklarını söyleyebiliyorum." 

"Bu çözümlerin işe yaraması için atlatılması gereken epey zorluk mevcut."

Williams takım müdürü James Vowles da yeni lastiklerin henüz kendini kanıtlamadığını düşünüyor.

Vowles, "Oldukça pragmatik bir görüşe sahibim, tek istediğim, battaniyeleri çıkardığınızda da aynı performansı gösteren lastiklere sahip olabilmek."

"Şu anki lastikler, Bahreyn'de 40 derecede de, Spa'da 5 derecede de iyi performans gösteriyor. Yeni lastikler de aynı performansı verirse memnuniyetle kabul ederim."  

"Ancak şu anda battaniyesiz lastikler bize bunu vadedemiyor. Satır aralarını okuduğumda, henüz tam olarak istediğimiz noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak gidişat iyi yönde." dedi.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Pirelli

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, "Bir planımız vardı, lastiklerin ne kadar iyi olduğunu anlamak için battaniyeleri çıkaracaktık. Bu gerçekleştiğinde, iyi bir karar vereceğimizden eminim."

"Bilmek gerçekten zor, cevap verebilmek gerçekten zor. Bence şu anda işler gayet iyi ilerliyor." 

"Lastik battaniyesi olmayan başka seriler de var, ancak belki de battaniyelerin sporun bir parçası olduğunu ve bunu korumamız gerektiğini kabullenmeliyiz."

Aston Martin takım patronu Mike Krack, "Dürüst olmak gerekirse, yorum yapamam çünkü sadece Jerez'de bir test gerçekleştirdik."

"Temelde şu anda olanları sadece bir yolcu olarak takip ediyoruz. FIA'nın en doğru kararı vereceğini düşünüyorum."

"Battaniyesiz bir yağmur lastiğimiz var, sanırım geçiş lastikleri de yavaş yavaş hazır oluyor. Sonrasında kuru zemin lastiklerine de bakacağız."

"Ancak gelecek yıl için doğru kararı verecekleri konusunda FIA'ya güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oylama yapılıp yapılmaması FIA'ya bağlı. Yani ilk adımı FIA atıyor."

"Yapmamız gereken şey, oylama için elimizden geldiğince fazla bilgiye sahip olmaya çalışmak ve ardından bir karar almak." dedi.

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