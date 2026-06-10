F1 takımları Barselona öncesi lojistik krizle karşı karşıya kaldı
Monako Grand Prix'sinin hemen ardından bu hafta sonu gerçekleştirilecek Barselona yarışı için yola çıkan Formula 1 takımları, benzeri görülmemiş bir lojistik zorlukla mücadele ediyor.
Avustralya ve Çin'in ardından sezonun ikinci arka arkaya düzenlenen Monaco-Barselona geçişi, takımları zamana karşı bir yarışın içine itti.
Monako'da takımların dar alanda daha rahat hareket edebilmesi adına bu yıl padok alanı genişletilmiş olsa da Monte Carlo'nun coğrafi kısıtlamaları ve özellikle devasa büyüklükteki motorhome’lar demonte süreçlerini yavaşlattı.
Hafta sonu boyunca toplantılara, yemeklere ve ünlü konukların ağırlanmasına ev sahipliği yapan bu devasa yapıların sökülmesi, beklenenden çok daha uzun sürdü ve bu durum Barselona’ya olan sevkiyatı zincirleme olarak geciktirdi.
Yabancı basının edindiği bilgilere göre, griddeki 11 takımın tamamı şu an itibarıyla Barselona padoğuna ulaşmış durumda. Ancak bazı takımlar için garaj ve motorhome kurulum süreçleri planlanan takvimin çok gerisinde başladı.
Cuma günü başlayacak seanslara her şeyi eksiksiz yetiştirmek isteyen takımlar, durumu telafi etmek adına Barselona'daki operasyon ekiplerine fabrikalarından acil işçi takviyesi gönderdi.
Padoktaki yoğun çalışmalar devam ederken, lojistik ekipleri işi vaktinde bitirecekleri konusunda iyimser olsalar da karşı karşıya kaldıkları zorluğun devasa boyutta olduğunu dile getirdiler.
Fotoğraf: Andrej Ivanov / AFP via Getty Images
Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda Barselona hafta sonu, cuma TSİ 14:30'da gerçekleştirilecek ilk serbest antrenman seansıyla başlayacak.
Geçtiğimiz yıl bu pistte Lando Norris'in önünde zafere ulaşan McLaren pilotu Oscar Piastri, hafta sonuna son kazanan unvanıyla adım atacak.
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