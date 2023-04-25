F1 takımları, Bakü'deki sprint konusunda 'endişeli'

Bakü'de bu hafta sonu düzenlenecek olan sprint, ilk bir cadde pistinde sprint yapılacağı için ve sprintin bağımsız bir etkinlik olması sebebiyle kazalar konusunda endişeleri arttırdı.

Bu, pilotları daha fazla risk almaya teşvik etmek ve Cumartesi günü için daha iyi bir gösteri ortaya konulması için yapılıyor çünkü sprintin Pazar günkü yarış gridinde hiçbir etkisi olmayacak.

Ekstra bir zorluk olarak, Miami GP bir sonraki hafta sonu gerçekleşecek. Bu da takımların gerektiğinde yeni parçaları Florida'ya götürmek için kısıtlı zamanları olacağı anlamına geliyor.

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Autosport.com'un risklerle ilgili sorusu üzerine, "Bakü'deki sprint beni endişelendiriyor çünkü büyük bir hasarınız olursa onarmak için yeterli zamanınız olmayacak."

"Çünkü sprintten sonra aracınız ağır hasarlıysa, sabah bunu tamir etmek için sadece üç, dört saatiniz var."

"Yani yüksek bir risk var ama Bakü'de geçiş yapmak o kadar da zor değil. Elbette risk var ama bence iyi bir gösteri olacak." yanıtını verdi.

McLaren takım patronu Andrea Stella da hasarın bir endişe kaynağı olduğunu kabul etti.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, walks away from his car after hitting the wall Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Stella, "Evet, endişeliyiz."

"Ancak sprint yarışları aracılığıyla şovun artmasını destekliyoruz. Buna bir şekilde uyum sağlamak zorundayız. FIA ve F1 ile de görüşmelerimiz devam ediyor."

"Yani bu işbirliğine dayalı bir süreç. Nihayetinde, hem seyir zevki hem de takımların parçaları yönetmesi ve bütçe için en uygun noktayı bulmamız gerekecek." dedi.

Bütçe sınırı bağlamında takımlar, cadde pisti hafta sonlarını atlatmak için yeterli yedek parçaya sahip olmak ile araçlarını geliştirmeye devam ederken yakında yerini alabilecek bir spesifikasyondan çok fazla örnek üretmemek arasında bir karar vermek zorundalar.

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, "Bütçe sınırı her an aklımızda."

"İsteyeceğiniz son şey, rafta duran ve kullanmadığınız çünkü eskitip hiçbir fayda elde edemediğiniz parçalardır."

"Monako'daki günlerdeki gibi, her zaman yeterli parçaya sahip olduğunuzdan emin olmak istersiniz çünkü ne olabileceğinden asla emin olamazsınız. Bu bir risk ve ödül."

"Her zaman izlediğimiz yaklaşımı izleyeceğiz ve nerede olduğumuzu göreceğiz. Ancak özellikle de çok güçlü bir geliştirme programınız varken, fazla parça üretmeyi göze alamazsınız."

"Taban programımızla bunu çok dikkatli bir şekilde yönetmek zorundayız, çünkü taban gelişiminin güçlü olması planlanıyor, bu nedenle ihtiyacınız olmayan parçalar ortalıkta olmamalı."

"Aynı zamanda, güncellemelerden birinde bir hata yaparsanız; bunu telafi edebileceğinizden ve yeterli parçalara sahip olduğunuzdan emin olmak istersiniz."