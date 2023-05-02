F1 takımları, Bakü'de düzlük hızı için neler yaptı?
Azerbaycan GP'ye takımların çoğu, düzlükte daha hızlı olabilmek için düşük yere basma gücü üreten kanat paketleriyle geldi.
Ferrari, ana planyada, üst planyada ve kenar plakasında değişiklik olan yeni arka kanadı SF-23'e taktı.
Bu değişiklikler ilk başta küçük görünse de, detaylıca baktığınızda iki çözümün ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz.
Orta bölümdeki kaşık tasarımı düzleştirilirken, ana planya ve üst planyanın kenar plakası ile birleştiği dış kısımda daha dik bir eğim kullanılmış.
Ferrari diğer taraftan daha önceden kenar plakasına geçiş bölgesinde kesikli tasarım kullanırken, yeni arka kanatta daha geleneksel köşeli yapıyı tercih etti.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull, ilk üç yarış boyunca kendisini hız ölçüm listelerinin zirvesine taşıyan tasarımı kullanmaya devam ettiği için Bakü'de bir istisnaydı.
Tıpkı açılış yarışlarında gördüğümüz gibi, Red Bull daha düşük yere basma gücüne sahip bir arka kanat tasarımını tercih etti ve viraj performansından aşırı derecede ödün vermeden düzlüklerde sürtünmeyi azaltmak amacıyla arka kanadı tek bir kiriş kanat ile birleştirdi.
Mercedes W14 rear detail
Photo by: Uncredited
Mercedes, mevcut yeni kurallar döneminde dikkatini kenar plakasının üst köşedeki kesik kısmına odakladı. Takım, kanadın bu bölümünü tüm kanadı tamamen sökmeye gerek kalmadan değiştirebileceği modüler bir yapıyla tasarladı.
Devam etmekte olan bir güncelleme sürecinin bir parçası olarak Mercedes, Azerbaycan'da arka kanadın üst köşesindeki akışı iyileştirmek için o bölgede küçük değişiklikler yaptı. Takım yere basma gücü ve sürtünme gereksinimlerine göre kanadın bu bölgesinde çok hızlı değişiklikler yapabiliyor.
Alpine A523 rear wing detail
Photo by: Uncredited
Alpine A523 front wing detail with sensors
Photo by: Giorgio Piola
Alpine'ın yeni arka kanat çözümü, ana planyanın ve üst planyanın ön kenarının tasarımına ilginç bir yaklaşım getiriyor, çünkü her ikisi de geleneksel bir tasarıma (kırmızı oklar) kıyasla girintiliydi.
Bu, ana planya ve üst planyada izin verilen kutu bölgesi açısından çok az yer kaplamasının yanı sıra her ikisinin kirişinin de önemli ölçüde azaltıldığı anlamına geliyor.
Alpine tasarımcıları, aracı dengelemek için ön kanadında da aynı derecede dikkat çeken bir yaklaşım benimsemişler ve normalde olduğu gibi üst planyanın tamamını traşlamak yerine üst planyanın iç tarafında hilal şeklindeki bir bölümü kesmeyi tercih etmişler.
McLaren MCL60 rear detail
Photo by: Uncredited
McLaren Azerbaycan'da, her ikisi de cadde pistinin gereksinimlerine daha uygun olan yeni bir arka kanat ve kiriş kanat düzenini içeren oldukça büyük bir güncelleme paketine sahipti.
Arka kanat, McLaren tarafından bu sezon zaten kullanılan kaşık şeklindeki tasarımın bir varyasyonuydu. Bu tasarımda ana planya ile üst planya, izin verilen kutu bölgesinde daha az yer kaplıyor. Bu parçaların kıvrımlı yapısı, yere basma gücünden ödün vermeden sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için değiştirilmiş.
Üst planyanın arka kenarı aracın azami hızını daha da artırmak için kısaltıldı. DRS mekanizması için aynı bağlantı noktasını korumak amacıyla merkezi bir şerit muhafaza edilirken üst planyanın dış kısımları, maksimum yükseklikte tutuldu.
Güncellenen arka kanat, geçmişte Red Bull ve Alpine'in kullandığına benzer birbirinden tamamen ayrı çift parçalı bir kiriş kanat tasarımıyla eşleştirildi.
McLaren'in versiyonunda her iki parçanın difüzör ve üst arka kanat elemanları arasındaki ilişkiyi iyileştirmesi için birbirinden ayrıştırıldığı görülüyor. Üstteki parça egzoz borusu hizasında tutulurken, alttaki parça, arka kanat kenar plakasının en alt ucuna monte edilmiş.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Aston Martin, Azerbaycan'daki arka kanat paketine, yeni bir üst planyayı ekledi ve onun üst orta kısımlarını kırpmayı tercih etti.
Takım, her iki aracında erkenden ortaya çıkan DRS sorununun üstesinden gelme konusunda zorlandı. Bu açıdan takımın hafta sonu DRS sorunlarından olumsuz etkilendi.
Alfa Romeo C43 technical detail
Photo by: Uncredited
Alfa Romeo, arka kanadında daha uygun maliyetli kırpılmış arka kenar yaklaşımını seçti ancak onu geçen sezon tanıttığı bir tasarımla eşleştirdi.
Diğer taraftan kanatların üst üste dizildiği kiriş kanadı yerine birbirinden ayrışan kanatların kullanıldığı, yeni kiriş kanadına geçildi.
Haas F1 Team VF-23 rear wing
Photo by: Giorgio Piola
Haas F1 Team VF-23 rear detail
Photo by: Giorgio Piola
Haas, üst planyanın arka kenarını çok daha agresif bir şekilde kırptı ve en yüksek hızını artırmak için bu kırpmayı birkaç santimetreye çıkardı.
Ek olarak, VF-23'te yalnızca alt kiriş kanat elemanı kullanıldı.
AlphaTauri AT04 technical detail
Photo by: Uncredited
AlphaTauri de Azerbaycan GP'de AT04'te birkaç yeni parça ekledi. Yeni arka kanat ve kiriş kanat düzenlemesi, bunlardan ikisiydi. AT04'ün yeni kanadı daha az yüklü üst planya ile sürüklenmeyi azaltacak şekilde tasarlanırken, iki farklı kiriş kanat tasarımı piste getirildi.
Takım, daha yüksek hız için tek parçalı kiriş kanadı kullanmayı tercih etti.
Logan Sargeant, Williams FW45
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Williams, birçok rakibinin aksine yeni bir düşük yere basma gücü üreten arka kanat getirmedi ancak yeni bir kiriş kanat tasarımını koleksiyonuna ekledi. Bu kiriş kanadı, takımın halihazırda sahip olduğu tasarımlarla aynı geometriye sahipti ancak Bakü gereksinimlerine uygun bir şekilde kırpılmıştı.
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