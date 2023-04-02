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F1 takımları, Bakü'de "bağımsız Sprint" formatı konusunda anlaştı

Azerbaycan GP hafta sonunda, Sprint yarışını hafta sonunun kalanından bağımsız bir şekilde uygulama planları, F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin takım patronlarıyla görüşmesinin ardından kesinleşti sayılır.

Adam Cooper
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F1 takımları, Bakü'de "bağımsız Sprint" formatı konusunda anlaştı
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Bu toplantının amacı, değişiklik için resmi bir oylama yapmaktan ziyade FIA'nın kuralları hazırlaması öncesinde takımları oylamaya hazır hale getirmekti.

Kuralların ayrıca, 28-30 Nisan tarihleri arasındaki etkinlik öncesinde resmi olarak onaylanmadan önce spor danışma komitesindeki takım sporları direktörleri tarafından kontrol edilmesi ve test edilmesi gerekecek.

Sprint için tek turluk bir sıralama yapılması dahil birçok olası format konuşuldu ancak bu fikir şimdilik, zaman yazılımı zamanında revize edilemeyeceği için rafa kaldırıldı.

Bunun dışında Sprint yarışının ya da yarış sıralamasının Cuma ya da Cumartesi günü yapılmasıyla alakalı da birçok tartışma oldu ancak sonuç olarak Sprint'in Cumartesi günü bağımsız bir etkinlik yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Şu an için temel plan, Cuma günü normal yarış sıralamasının birinci antrenmandan sonra yapılacak olması. Bu sıralama seansı ile yarış gridi belirlenmiş olacak ve bunun sprint formatı üzerinde bir etkisi olmayacak.

Sprint yarışı için sıralama ise Cumartesi günü yapılacak ve mevcut sıralama formatının biraz daha kısaltılmış hali olacak.

Üç seanslık sprint sıralama formatı uygulanacak ancak seans süreleri konusunda henüz anlaşmaya varılmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takımlar, mevcut motorlarını sıralama turu formatında daha az kullanmak ve kullanabilecekleri lastik sayısının kısıtlı olması nedeniyle sprint sıralama seanslarının daha kısa olmasını istediler.

Programdaki değişiklik için lastik dağılımı ve kapalı park kuralları gibi karmaşık konularda düzenlemeler yapılması gerekiyor. Şu an için pilotlara bir hafta sonunda 12 lastik seti veriliyor.

Genel fikir, güç ünitesi değişiklikleri gibi teknik cezaların, sprint hafta sonlarında zaten olduğu gibi ana yarışta uygulanmaya devam edeceği ve sprintte alınan spor cezalarının sprint için geçerli olacağı yönünde.

Ancak sprint yarışındaki bir olayla alakalı verilecek bir cezanın, ana yarışta değil de bir sonraki sprintte çekilmesi gibi bir düşünce var ancak bu konuda henüz resmi bir şey yok.

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