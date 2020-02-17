“F1 takımları artık zaman kaybetmeyi göze alamaz”

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
FP1:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
268 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
282 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

“F1 takımları artık zaman kaybetmeyi göze alamaz”

paylaşım
yorumlar
“F1 takımları artık zaman kaybetmeyi göze alamaz”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Basile Davoine
Çeviren: Cem Özel, Editör
17 Şub 2020 13:55

Romain Grosjean, Formula 1’in sezon öncesi testlerinin sekiz günden altı güne düşürülmesinin takımlar için “büyük bir değişiklik” olduğunu ve mesafe kat etme konusunda baskının arttığını düşünüyor.

Genişleyen takvim nedeniyle maliyetleri azaltma ve personel üzerindeki baskıyı en aza indirme çalışmalarının bir parçası olarak F1 takımları, bu yılki Barcelona sezon öncesi testinde iki gün daha az test yapacak.

Geçtiğimiz sene takımı Haas’ın yaşadığı birçok sıkıntıdan sonra Grosjean, işlerin bu sefer iyi gittiğinden emin olmak için fazladan çaba harcayacaklarını düşünüyor.

Motorsport.com’a konuşan Grosjean, “Bu büyük bir değişiklik, büyük bir fark. Her şey havanın iyi olmasına bağlı, yoksa gününüz tamamen boşa gidiyor.”

“Geçen sene çok fazla elektrik sorunu yaşadık ve bu bizi tüm sabah boyunca piste çıkmamızı engelledi. Artık bunun olmaması lazım.”

“Aracı çalıştırmalıyız. Aracı sürmeli ve biraz zorlamalıyız. Mümkün olan tüm şartlarda hazır olmalı ve yarışlarda ne yapabileceğimizi bilmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Renault yöneticisi Marcin Budkowski de artık azalan test günleriyle beraber, takımların beklenmedik sürprizlerle karşılaşma ihtimalini en aza indirmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Budkowski, “Altı test gününüz olduğunda, sorunları keşfetmeyi kesinlikle istemezsiniz. Bu, motor tarafında da aynı.”

“Her türlü durumda bu kritik. Eğer Barcelona’da büyük bir sorununuz varsa, aracınızı Melbourne’e götürmeden önce iki haftanız olur.”

“Bu daha fazla baskı oluşturuyor ve aynı miktarda test yapmak, aerodaki tüm verileri, yarış verilerini, lastikler üzerindeki verileri elde etmek istiyorsunuz.”

“Bunu yapmak için artık sekiz yerine altı gününüz var. Bu sene de sezon içi testi yok. Bu yüzden sezon öncesi, yapabileceğiniz şeyler anlamında önemli.” dedi.

Sonraki haber
Williams: "FW43'te temel bir konsept değişikliği yok"

Önceki haber

Williams: "FW43'te temel bir konsept değişikliği yok"

Sonraki haber

Racing Point, 2020 RP20'yi tanıttı

Racing Point, 2020 RP20'yi tanıttı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
24 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Racing Point, 2020 RP20'yi tanıttı

1s
2
Formula 1

Williams, 2020 Formula 1 aracı FW43'ü tanıttı!

3
Formula 1

Haas ve Renault, 2020 aracını ilk kez bugün piste çıkarıyor

4
Formula 1

“F1 takımları artık zaman kaybetmeyi göze alamaz”

1s
5
Formula 1

Galeri: F1 sürücülerinin yeni sezon kasklarına bakış

Son Videolar

Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi podyum! - 16 Şubat Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:38
Formula 1

Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi podyum! - 16 Şubat Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri

AlphaTauri AT01 teknik analiz 04:39
Formula 1

AlphaTauri AT01 teknik analiz

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01'i Misano'da sürüyor 02:24
Formula 1

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01'i Misano'da sürüyor

“Mercedes dominasyonu, taraftar kaybına sebep olmadı”-15 Şubat C.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:25
Formula 1

“Mercedes dominasyonu, taraftar kaybına sebep olmadı”-15 Şubat C.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes W11 shakedown 01:52
Formula 1

Mercedes W11 shakedown

Son Haberler

Racing Point, 2020 RP20'yi tanıttı
F1

Racing Point, 2020 RP20'yi tanıttı

“F1 takımları artık zaman kaybetmeyi göze alamaz”
F1

“F1 takımları artık zaman kaybetmeyi göze alamaz”

Williams: "FW43'te temel bir konsept değişikliği yok"
F1

Williams: "FW43'te temel bir konsept değişikliği yok"

Williams, FW43'ü Barcelona'da piste çıkardı!
F1

Williams, FW43'ü Barcelona'da piste çıkardı!

Galeri: F1 sürücülerinin yeni sezon kasklarına bakış
F1

Galeri: F1 sürücülerinin yeni sezon kasklarına bakış

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.