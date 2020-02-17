“F1 takımları artık zaman kaybetmeyi göze alamaz”

Genişleyen takvim nedeniyle maliyetleri azaltma ve personel üzerindeki baskıyı en aza indirme çalışmalarının bir parçası olarak F1 takımları, bu yılki Barcelona sezon öncesi testinde iki gün daha az test yapacak.

Geçtiğimiz sene takımı Haas’ın yaşadığı birçok sıkıntıdan sonra Grosjean, işlerin bu sefer iyi gittiğinden emin olmak için fazladan çaba harcayacaklarını düşünüyor.

Motorsport.com’a konuşan Grosjean, “Bu büyük bir değişiklik, büyük bir fark. Her şey havanın iyi olmasına bağlı, yoksa gününüz tamamen boşa gidiyor.”

“Geçen sene çok fazla elektrik sorunu yaşadık ve bu bizi tüm sabah boyunca piste çıkmamızı engelledi. Artık bunun olmaması lazım.”

“Aracı çalıştırmalıyız. Aracı sürmeli ve biraz zorlamalıyız. Mümkün olan tüm şartlarda hazır olmalı ve yarışlarda ne yapabileceğimizi bilmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Renault yöneticisi Marcin Budkowski de artık azalan test günleriyle beraber, takımların beklenmedik sürprizlerle karşılaşma ihtimalini en aza indirmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Budkowski, “Altı test gününüz olduğunda, sorunları keşfetmeyi kesinlikle istemezsiniz. Bu, motor tarafında da aynı.”

“Her türlü durumda bu kritik. Eğer Barcelona’da büyük bir sorununuz varsa, aracınızı Melbourne’e götürmeden önce iki haftanız olur.”

“Bu daha fazla baskı oluşturuyor ve aynı miktarda test yapmak, aerodaki tüm verileri, yarış verilerini, lastikler üzerindeki verileri elde etmek istiyorsunuz.”

“Bunu yapmak için artık sekiz yerine altı gününüz var. Bu sene de sezon içi testi yok. Bu yüzden sezon öncesi, yapabileceğiniz şeyler anlamında önemli.” dedi.