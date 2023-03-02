F1 takımları artık getirdikleri güncellemeleri "gizleyemeyecek"

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FIA, Formula 1'i basın ve taraftarlara daha açık hale getirmek amacıyla geçen yıl her yarışta getirilen son güncellemelerin şeffaflığını artırmaya çalışmıştı.

Sportif kurallara göre takımlar, her yarış hafta sonu öncesinde FIA'yı hafta sonu kullanacakları yeni "önemli aerodinami ve gövde parçaları" hakkında bilgilendirmek zorunda.

Takımlar, ne yaptıklarını yazılı olarak açıklamak zorunda oldukları gibi, "göster ve anlat" seansları olarak bilinen ve ilk seans öncesi gerçekleştirilen özel bir etkinlikte, tüm bu yeni parçaları sergilemek zorundalar.

Cuma günü ilk seans öncesi belirlenen bir zaman aralığında takımların yeni parçaları basının yakından görebileceği bir yerde hazır bulundurması gerekiyor.

Fakat 2022'de takımlar, tasarımlarını çok fazla göstermemek adına çeşitli numaralara başvurdular.

Örneğin takımlar eğer bu parçalar ilk antrenman seansında sadece bir araçta kullandıysa, bu parçaların bulunduğu aracı değil, diğer versiyonu sergilemeyi seçiyordu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Lando Norris, McLaren MCL60 in the pit lane Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Böyle bir uygulama da son güncellemelerin daha fazla sergilenmesi amacına ters düşüyordu. Fıa da bundan ötürü harekete geçerek, kuralları daha açık hale getirdi.

Bahreyn'deki ilk yarış öncesinde yayınlanan yeni yönetmelikte FIA, takımların hangi araçta kullanıldığı fark ekmeksizin yeni parçaları sergilemesi gerektiğini açıkça belirtti.

Kuralda artık "Sadece bir araç bu güncellemeleri taşıyacaksa, basına gösterilen aracın bu olması gerekmektedir." yazıyor.

FIA aynı zamanda motor tarafındaki çalışmaları da basına açmaya karar verdi.

Sportif düzenlemeler artık her üreticinin yılda bir kez motor hakkında konuşmak üzere brifing vermesi gerektiğini belirtiyor.

Buna göre her üretici yılda bir kez en az 30 dakika süreyle basına sunum yapmak zorunda kalacak.