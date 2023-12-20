F1 takımları artık "dört farklı kural paketiyle" uğraşmak zorunda kalacak
Formula 1 takımları, çevre faktörünün de işin içine girmesiyle artık dört farklı kural dizisiyle uğraşmak zorunda kalacaklar.
Şu anda Formula 1'de teknik, mali ve sportif olmak üzere üç kural dizisi var. 2026'da takımların uymakla yükümlü olacağı dördüncü bir çevresel kural paketi gelecek.
Takımlar, belirli çevre kuralları altında çalışmak zorunda kalacak.
FIA Tek Koltuklu Yarışlar Direktörü Nicholas Tombazis, "Dördüncü kural paketinin uygulamaya konması, 2030 yılına kadar Formula 1'de karbon nötrlüğün sağlanmasına yönelik orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik ilk adımların atılmasını amaçlıyor."
"Yıllar içinde takımlar için limitleri kademeli olarak oluşturacağımız bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyoruz."
"Halihazırda takımlarla birkaç toplantı gerçekleştirdik ve en iyi stratejiyi geliştirmek için FIA, FOM ve takımlar arasında periyodik olarak bu tür toplantılar düzenleyeceğiz."
"Bu hedeflere ulaşmak için kurallara ihtiyacımız var, sadece takımlardan gönüllü olarak X, Y ve Z hedeflerini yerine getirmelerini isteyebileceğimizi düşünmüyoruz."
"Bu adamların ne kadar rekabetçi olduklarını biliyoruz. Eğer işlerini tehlikeye atan ve gönüllü olarak yapılan bir şey varsa, bunu kesinlikle yapmayacaklardır. İşte bu yüzden düzenlemelere ihtiyaç var."
"Şu anda bunun nasıl ve ne şekilde olacağını, CO2 limitini sınırlayıp sınırlamayacağımızı veya belirli faaliyetler, kullanılan malzemeler, yarışlara giden kişi sayısı vb. üzerinde bir dizi kısıtlama olup olmayacağını tartışıyoruz."
"Bu koyu motor sporları meraklılarına hitap etmeyebilir, ancak sporun ileriye gitmesi için mutlak bir gerek."
"Bunu yapmak zorundayız, bu bizim sorumluluğumuz."
"Bu tür ilk kurallar 2026'da ortaya çıkacak ve 2030'da kısıtlamalar çok daha kapsamlı hale gelecek." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
The 2021 Formula 1 technical regulations are announced, Jean Todt, President, FIA, Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, Nikolas Tombazis and Chase Carey, Chairman, Formula 1
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