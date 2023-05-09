F1 takımları, araçlarını parça değiştirmeden nasıl geliştiriyor?

Bu, Mercedes ve Williams takımlarının Miami GP hafta sonunda antrenman seanslarında farklı parçalar denemesiyle bir kez daha kanıtlandı.

Mercedes W14 comparison - Miami Photo by: Uncredited

Mercedes, antrenmanlarda iki aracında farklı kenar plakalarını test etti. Lewis Hamilton'ın arka kanat kenar plakasının üst kısmında doldurulmuş paneli kullanırken George Russell'ın aracında daha geleneksel kesik yer aldı.

Tasarımlar arasındaki bu farklar, kanadın dış bölgesindeki hava akımının davranışında değişiklikleri beraberinde getiriyor. Takımlar yere basma gücü ve sürtünme seviyesi arasında bir denge bulmak için değişiklikleri test ediyorlar.

Bu tür testler, Mercedes'in kendi içinde değiştirilebilir panellere sahip arka kanat üretme kararı sayesinde oluyor. Takım bu sayede ekstra üretim maliyetlerinden kurtulurken, kırmızı ok ile gördüğünüz üzere aerodinamik ayarlar açısından hızlı değişiklikler yapabiliyor.

Diğer taraftan Mercedes, ön kanadın üst planyasında da değişiklik yaptı. Takım, yere basma gücünü azaltmak ve arka kanatta yaptığı seçime paralel olarak dengeyi iyileştirmek için üst planyanın iç kısmının bir bölümünü (mavi ok) kırptı.

Bu çözümü ilk olarak Azerbaycan'da Alpine'de görmüştük. Hamilton, Miami'de sıralamalarda ve yarışta aynı çözümleri kullanmaya devam ederken Russell kesikli ön kanada geçti ancak geleneksel kesikli arka kanadı kullanmaya devam etti.

Williams FW45 rear and beam wing comparison - Miami Photo by: Uncredited

Williams takımı da antrenmanlarda farklı aerodinamik çözümleri test etti. Bu kapsamda arka kanadın üst kısmı ve kiriş kanatta performansı arttıracak yollar arandı.

Alex Albon, yüksek yere basma gücü üreten, tek parçalı kiriş kanadı test ederken Logan Sargeant ise düşük yere basma gücü üreten kanadı çift kiriş kanadıyla test etti.

Sonunda Sargeant, takım arka kanadın üst kısmından daha fazla performans almaya karar verdiği için Albon'un test ettiği versiyona geçiş yaptı. Tek kiriş kanat ile düzlükte daha hızlı olmak amaçlandı.

Aston Martin AMR23 cooling panel options Photo by: Uncredited

Aston Martin, Miami cadde pistinin gereksinimlerine uyması için motor kapağı bölgesine yeni bir soğutma ızgarası seçeneği ekledi.

Yukarıdaki resimde göreceğiniz üzere takımın bu bölümde daha fazla ya da daha az çıkışın olduğu birçok versiyon çözümü bulunuyor. Takım bunlar arasından soğutma gereksinimlerine ve aerodinamik verimliliğe göre tercihte bulunuyor.

Red Bull RB19 asymmetric engine cover cooling Photo by: Uncredited

Red Bull bu sene RB19'da asimetrik soğutma konfigürasyonu kullanıyor. Yukarıdaki resimde göreceğiniz üzere motor kapağının sağ tarafında soğutma ızgaraları (kırmızı ok) yer alırken sol tarafta soğutma çıkışı yer almıyor.

Antrenmanlarda ızgaranın büyüklüğü açısından farklı seçenekleri değerlendiren takım, sonunda sağ alt resimde yer alan çok sayıda çıkışın olduğu versiyonda karar kıldı.

Ferrari SF-23 outer floor and fence comparison (highlighted) Photo by: Uncredited

Ferrari, Red Bull'la farkı kapatma mücadelesi kapsamında gelecek yarışlarda SF-23'te bazı yeni parçalar eklemeyi planlıyor.

Bu güncelleme programının ilk adımı, Miami'ye getirilen yeni tabanla atıldı. Yeni tabanın tek bir yerine odaklanılmak yerine birçok bölümünde değişiklik yapıldı.

Tabanın ön kısmında, dış taban çitinin şekli değiştirilirken sarı çizgi ile gösterilen bölümdeki rampa bölgesinin ön kısmı daha kabarık hale getirildi. Bunun sonucunda, önündeki zemin çitinin arka kenarının şekli ve yüksekliği de değiştirilmiş oldu.

Kıvrımdaki değişiklik, hava akışının tabanın üst yüzeyindeki davranışı üzerinde bir etkiye sahip olacak ancak belki daha da önemlisi, zemin çitlerinin şekli de muhtemelen optimize edilerek, taban altındaki performansın daha iyi bir seviyeye ulaşması sağlanacak.

Ferrari SF-23 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Ayrıca, zeminin kenarlarında kullanılan çeşitli yüzeylerde bazı ince değişiklikler yapılmış gibi görünüyor. Yukarı doğru kıvrılan ve arka tekerleğe doğru incelen bölüm Miami'de biraz farklıydı.

Takım, daha ön tarafta yapılan güncellemelerden yararlanmak için difüzörde de değişiklik yaptı. Bu kapsamda, arkadaki tekne kuyruğu adı verilen orta bölümünün şekli değiştirildi.

Ferrari SF-23 rear detail Photo by: Giorgio Piola