F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!

Motorsport.com'un kaynakları, mevcut 10 takımın gelirlerin bölünmesi karşısında ödenen 200 milyon dolarlık giriş ücretin 600 milyon dolara çıkarılması konusunda büyük bir baskı yaptığını öğrendi. Fakat bir takım patronu, bu 600 milyon doların konuşulan "en düşük ücret" olduğunu ve bu miktarın daha da artabileceğini dile getirdi.

Eğer plan gerçekleşirse, Michael Andretti'yi Cadillac ile F1'e giriş planını yeniden değerlendirmeye itecek.

Andretti aslında mevcut takımlardan birini satın almak istemişti fakat hem Sauber hem de diğer takımlar bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Şimdi bir seçenek belirmiş durumda; Geleceği son dönemde tartışma konusu olmaya başlanan AlphaTauri, olası satın alım için potansiyel bir yer olabilir.

Andretti'nin geçmişte -her ne kadar olumsuz yanıt alsa da- İtalyan ekibi satın almak istediği zaten biliniyor. Şimdi bu tartışmalar yeniden başlayabilir.

Red Bull'un isteyeceği ücret, muhtemelen 600 milyon doların çok daha üzerinde olacaktır fakat bunun karşılığında Faenza fabrikasını, İngiltere merkezli aerodinami departmanını ve diğer pek çok şeyi satın almış olacaklar. Ayrıca rakip takımlara bir ödeme yapmaları da gerekmeyecek.

Aslında mevcut 200 milyon dolarlık katılım ücreti, 2020'nin Ağustos ayında imzalanan ve 2021-25 sezonlarını kapsayan Concorde Anlaşması kapsamında kabul edilmişti. Bu ücret, yeni takımların her birine tek seferlik 20 milyon dolar ödenmesini garanti ediyor.

Böylece yeni bir takımın gelir pastasına ortak olmasından dolayı oluşacak kaybı kısmen telafi ediyor.

Could an AlphaTauri deal prove an attractive alternative for Andretti?

Mevcut takımlardan birini satın alarak F1'e girmeyi başaramayan Andretti, son dönemde odağını sıfırdan bir takıma kurmaya çevirdi. Bunu yapabilmesi için de 200 milyon dolarlık bir katılım ücreti ödemesi gerekiyordu.

Yeni katılımcılar için kapı FIA tarafından resmen açıldı ve yeni bir takımın 2025, 2026 veya 2027'de spora girmesi için beyan süreci başlatıldı. Şu anda Andretti, Hitech ve Panthera Asia, spora girmekle ilgileniyorlar.

Bu ücretin ödenme aşamasına olası bir takım, tüm FIA kontrollerinden başarıyla geçerse geçilecek. Andretti bu süreci başarıyla geçerse, bir sonraki evreye geçecek ve mevcut takımlar, 200 milyon dolarlık ücretin yeterli olmadığını açıkça belirttikleri için bu konudaki tartışmalar iyice alevlenecek.

Bu ücret 2020'nin yaz aylarında, COVID-19'un en yoğun olduğu dönemde belirlenmişti. O dönem pek çok takım ciddi mali sorunlar yaşıyordu ve birinin kaybedileceğine dair ciddi korkular vardı. Bazıları yeni yatırımcılar arıyordu hatta bu süreçte Williams, Dorilton Capital'e satıldı.

200 milyon dolar da, bu satış baz alınarak belirlendi.

The sale of Williams to Dorilton Capital in 2020 preceded the cost cap which has boosted the value of all teams

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images