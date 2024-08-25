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Formula 1 Hollanda GP

F1 takımları, 2025'te olası bir test savaşını önlemek için kural değişikliklerini tartışıyor

F1 takımları, 2025 yılında bir test savaşı riskini önlemeyi amaçlayan kurallara son şeklini vermek için FIA ile görüşüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team, Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Stake F1 Team Kick Sauber, in the Team Principals Press Conference

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team, Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Stake F1 Team Kick Sauber, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre, Formula 1 takımları hep birlikte 2025'te bir test savaşını önlemek için yeni zemin etkili araçların kullanımını sınırlandırma planlarını tartışıyor.

F1 gridinin giderek daha rekabetçi hale gelmesi ve mekanik ayarların yarış hafta sonlarında performansı en üst düzeye çıkarmanın anahtarı olduğunun kanıtlanmasıyla, takımlar yeni araçların çalıştırılmasından elde edilebilecek faydaların hızla farkına vardılar.

F1'in mevcut test yönetmelikleri uyarınca, takımlar resmi olarak “Önceki Araçlar” olarak bilinen araçlarla sınırsız sayıda gün boyunca test yapabiliyor.

Bunlar “şampiyona yılından önceki takvim yılından hemen önce gelen üç takvim yılından herhangi birinin teknik düzenlemelerine uygun” olarak sınıflandırılıyor.

2024 yılı için bu, takımların 2022 araçlarıyla test yapabilecekleri anlamına geliyor ki 2022 mevcut araçlar için büyük öneme sahip olan son "yer etkisi" neslinin ilk yılıydı.

Bazı takımlar Önceki Araç testlerini genç sürücülerin hazırlanmasına yardımcı olmak için kullanıyor; örneğin Mercedes bu yıl 2022 W13 ile Andrea Kimi Antonelli'ye değerli tecrübeler kazandırdı.

Diğerleri ise 2022 araçlarını çalıştırma fırsatını daha geniş kazanımlar elde etmek için kullanıyor; özellikle Red Bull, Max Verstappen'i bu yılki İspanya Grand Prix'si öncesinde Imola'da RB18 ile çalıştırarak, karşılaştığı “kerb”ler üzerinde sürme sorunlarına yönelik mekanik anlayışını artırmaya çalıştı.

Bu tür bir turlamanın sunduğu potansiyel geliştirme fırsatları rakip takımları alarma geçirdi ve Motorsport.com, konunun yaz tatilinden önceki en son Formula 1 Komisyonu toplantısında gündeme geldiğini öğrendi.

Bazı takımların 2025 yılı için özel personel ayarlayarak test programları yürütmek üzere Önceki Araç sürüşlerini genişletmeyi düşündüklerine dair bir uyarı olduğu anlaşılan bu durum karşısında, izin verilenleri sınırlandırmak üzere bir dizi kural getirmek için harekete geçildi.

Bu görüşmeler şu anda takımlar ve FIA arasında Sportif Danışma Komitesi düzeyinde devam ediyor ve muhtemelen gelecek yılın yönetmeliklerine birkaç kilit unsur eklenecek.

Henüz nihai bir karar alınmamış olsa da tartışılan unsurlar arasında takvimde yer alan pistlerde 60 gün boyunca herhangi bir sürüş yapılmasının yasaklanması, mevcut şampiyonada yarışan sürücüler için sadece dört gün veya toplam 1000 kilometre sürüş sınırlaması ve sezon boyunca Önceki Araç Testleri için izin verilen toplam 20 günlük olası bir sınırlama yer alıyor.

Sportif Danışma Komitesindeki görüşmelerin, bu yılın sonlarına doğru F1 Komisyonu'nun onayına sunulmadan önce önümüzdeki birkaç hafta içinde kurallara son şeklini vermesi bekleniyor.

Verstappen'in bu yılın başlarında RB18 ile yaptığı Imola testinin ardından konuşan Ferrari takım patronu Fred Vasseur genç sürücülerin deneyim kazanmasına yardımcı olmak ve geliştirme bilgileri eklemek için yapılan testleri ayırma konusunda adımlar atılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

"Bence, yarış pilotlarınızla yaptığınız Önceki Araç Testleri’ni ayırmanız gerekiyor çünkü bu, benim için, yarıştan bir hafta önce bir test yaptığınızda geliştirmeden çok başka bir şey oluyor.”

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

“Red Bull'dan şikayet etmiyorum. Bu, yönetmeliklere uygun ve tamamen kabul edilebilir, ancak bu daha çok geliştirme amaçlı bir şey.”

“Eğer bunu denetlememiz gerekiyorsa, sürücülerimizle yaptığımız günlerle yarış dışı sürücülerimizle yaptığımız günleri ayırmamız gerekecek.”

Mevcut yönetmeliklere göre, takımların Önceki Araç Testlerinde geliştirme parçalarını çalıştırmalarına izin verilmediği için bu yol zaten kapalı.

Mevcut kurallar şöyle diyor: “Yarışmacıya mevcut Şampiyonadaki araçlarla veya Mevcut Araçların Testi kurallarına uygun araçlarla ilgili herhangi bir bilgi veren hiçbir test parçası, sensör, cihaz, test yazılımı, bileşen değişikliği, operasyonel test veya prosedürel teste izin verilmeyecektir.”

Ancak, ayar değişiklikleri serbesttir, bu da mevcut araçların dar bir performans penceresinde çalışması nedeniyle pist gereksinimlerini anlamada yardımcı olabilir.

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