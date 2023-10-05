F1 takımları, 2024'te daha fazla çekim günü yapabilecek
2024 sportif yönetmeliklerinin yeni versiyonu, çekim günleri için takımlara verilen gün sayısının iki katına çıkarılacağını gösteriyor.
2024 FIA Sportif Yönetmelikleri'nin yeni versiyonunu yayınladı. FormulaPassion'a göre yenilikler arasında öne çıkanlardan birisi, her takıma çekim günleri için izin verilen kilometrelerin iki katına çıkarılması oldu.
Reklam çekim faaliyetleri olarak başlayan bu etkinlikler, artık takımlar tarafından genellikle küçük özel testler olarak kullanılıyor.
Önümüzdeki sezondan itibaren takımlar kendi ticari çekimlerini yapmak için fazladan 200 kilometreye sahip olacak.
Takımların her biri 100 kilometreden oluşan iki çekim günü olduğu maddesi, yeni yönetmelikte her biri 200 kilometre süreceği şeklinde değiştirildi.
FIA uzun bir test yapılmasını önlemek amacıyla bu çekim günlerinin tek bir günde yapılmasının yasak olduğunu açıkladı. Böylelikle takımlar iki çekim gününü birleştirip, 400 km'lik bir test yapamayacaklar. Kısacası bu çekim günleri farklı günlerde yapılabilecek.
FIA bu testlerin 'tamamen pazarlama veya tanıtım amaçlı' olması gerektiği yönünde de açıklama eklemiş durumda.
Yine de kurallar takımların eski bir aerodinamik düzenle çalışmasını zorunlu kılmıyor, bu da takımların aerodinamik veya diğer açılardan yeni şeyler deneyebileceğini gösteriyor.
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Fotoğraf: Alfa Romeo
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