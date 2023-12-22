F1 takımları, 2023'te 2022'ye göre nasıl performans sergiledi?

2023 F1 sezonu, 2022'deki iyi formunu sürdüren Red Bull'un büyük hakimiyetine tanık olurken, diğer birçok takım bir önceki yıla göre çok farklı sezon geçirdi.

Aston Martin ve Williams şampiyona sıralamasında önemli ölçüde yükselirken, Alpine ve Haas düşüş yaşadı.

Ancak diğer pek çok takım da inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Peki her bir F1 takımı 2023 sezonunda 2022'ye kıyasla nasıl bir performans sergiledi ve gridde herhangi bir şok yaşandı mı?

*Aşağıdaki tablolarda yer alan rakamlar; sprint yarışlarındaki Pole pozisyonu, galibiyet ve podyumları içermiyor.

Red Bull

2022 2023 Fark Şampiyona Pozisyonu 1. 1. 0 Toplam Puan 759 860 +101 Grand Prix galibiyeti 17 21 +4 Pole pozisyonu 8 14 +6 Podyum 28 30 +2

Red Bull, 2022 sezonunda son üç yarış kala takımlar şampiyonluğunu garantilerken, Max Verstappen bir yıl içinde 15 grand prix kazanarak rekor kırmıştı. Bu başarı göz önünde bulundurulduğunda, Red Bull'un 2023 için nasıl daha iyi olabileceği sorusu ortaya çıkıyordu - ancak bunu fazlasıyla başardılar.

RB19 birçok rekora imza atarak F1 tarihinin en dominant aracı oldu. 21 grand prix zaferi; Red Bull'un, sezonu ikinci sırada tamamlayan Mercedes'in iki katından fazla puan toplamasına yardımcı oldu. Red Bull'un hakimiyetinin anahtarı bir kez daha Verstappen oldu. Verstappen bir sezonda en fazla galibiyet rekorunu (19) ve diğer pek çok rekoru kırarak üst üste üçüncü pilotlar şampiyonluğunu elde etti.

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu Sergio Pérez ve Max Verstappen 2023 kupalarıyla Red Bull'un Milton Keynes fabrikasında

2022 2023 Fark Şampiyona Pozisyonu 3'üncü 2'nci +1 Toplam Puan 515 409 -106 Grand Prix galibiyeti 1 0 -1 Pole pozisyonu 1 1 0 Podyum 17 8 -9

Mercedes 2022'yi büyük bir hayal kırıklığıyla kapattı, çünkü Gümüş Oklar dar sidepod tasarımını önemli ölçüde yanlış yapmıştı ve Red Bull tarafından üst üste sekiz takımlar şampiyonluğunun sonlandırılmasına şahit olmuştu. Ancak istatistiksel olarak, Mercedes'in sezonun altıncı ayağı olan Monaco için aracına daha geniş sidepod eklemesine rağmen, 2023 daha da kötüydü.

Takım 2011'den bu yana ilk kez galibiyetsiz bir sezon geçirirken, 2022'deki podyum sayısının yarısından daha azını elde etti. Mercedes hafta sonu boyunca aracı için ideal çalışma aralığını bulmakta sık sık zorlanırken, ayarlar bazen seanstan seansa değişti.

Bununla birlikte, Lewis Hamilton'ın Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonunu almasıyla olumlu bir an yaşandı ve yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, aracının yaşadığı zorluklara rağmen şampiyonada üçüncülüğe giden yolda etkileyici performanslar sergiledi. Takım arkadaşı George Russell için durum farklıydı ve takımın sekiz podyumundan sadece ikisini alarak pilotlar şampiyonasında ancak sekizinci olabildi.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, mola veriyor

2022 2023 Fark Şampiyona Pozisyonu 2'nci 3'üncü -1 Toplam Puan 554 406 -148 Grand Prix galibiyeti 4 1 -3 Pole pozisyonu 12 7 -5 Podyum 20 9 -11

Ferrari 2022'den 148 puan daha az alarak şampiyonada üçüncü sıraya gerilerken unutulması gereken bir sezon geçirdi. Scuderia'nın en büyük sorunu aşırı lastik aşınması ve tutarsız yarış temposuydu, bu da onları dünya şampiyonu Red Bull'un 454 puan gerisinde bıraktı.

Ferrari'nin 2022'de Bahreyn'de 1-2 olduğunu ve üç yarış sonunda Red Bull'a 49 puan fark attığını ve o dönemde en güçlü araca sahip olduğunu düşündüğümüzde durum daha da kötüleşiyor. Nisan 2022'deki Avustralya GP'sinden bu yana Ferrari sadece üç grand prix kazandı ve şampiyonluk mücadelelerinden çok uzakta kaldı. Charles Leclerc pilotlar şampiyonasında beşinci olurken, Singapur'daki galibiyetiyle 2023'te Red Bull harici tek kazanan olan Carlos Sainz yedinci oldu.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

2022 2023 Fark Şampiyona Pozisyonu 5'inci Dördüncü +1 Toplam Puan 159 302 +143 Grand Prix galibiyeti 0 0 0 Pole pozisyonu 0 0 0 Podyum 1 9 +8

McLaren'in 2023'teki geri dönüşü dikkat çekiciydi. Yıla, açılıştaki iki yarışta puan alamayarak geri sıralarda başladı ancak Temmuz ayındaki güncellemeler, takımını talihini değiştirdi. McLaren, 2023 sezonunun ikinci yarısında dokuz podyum ve bir sprint yarışı zaferi elde ederken, şampiyonayı da dördüncü sırada tamamladı.

McLaren'in yeniden canlanmasının bir başka nedeni de nihayet her iki aracın da sürekli olarak daha yüksek pozisyonlar için mücadele etmesiydi. Çaylak Oscar Piastri, takım arkadaşı olarak geçirdikleri iki yıl boyunca Lando Norris'e nadiren meydan okuyan Daniel Ricciardo'nun yerini aldı. Norris 2022'de McLaren'in puanlarının %77'sini alırken, bu oran 2023'te %68'e düştü ve Ferrari ve Mercedes'e, hatta bazen Red Bull'a meydan okumalarına yardımcı oldu.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, 1. sırada, takımı pit duvarından tezahürat yaparken sprintte damalı bayrağı alıyor

Aston Martin

2022 2023 Fark Şampiyona Pozisyonu Yedinci 5'inci +2 Toplam Puan 55 280 +225 Grand Prix galibiyeti 0 0 0 Pole pozisyonu 0 0 0 Podyum 0 8 +8

Aston Martin 2023'ün sürpriz paketlerinden biriydi, zira ilk üç Grand Prix'nin ardından 2022'deki puan sayısını çoktan aşmıştı. İngiliz ekip, sezona ikinci en hızlı araçla başladı ve Fernando Alonso her iki Red Bull pilotuyla birlikte sürekli olarak podyumda yer aldı.

Bu, kış boyunca yapılan çok agresif geliştirmelerin ardından geldi ve AMR23'ün sezonun ilk sıralama seansında selefinden 2,4 saniye daha hızlı olmasıyla sonuçlandı. Ancak, diğer takımlar sezon içerisinde aradaki farkı kapatarak Aston Martin'i şampiyonada geride bıraktı ve takım, son 14 grand prix'de sadece iki podyum elde etti.

Yine de Aston Martin'in ilk üç yarışta puan alamadan başladığı ve en iyi sonucunun Azerbaycan, Singapur ve Japonya'da altıncılık olduğu 2022'ye göre dikkate değer bir geri dönüş oldu.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Alpine

2022 2023 Fark Şampiyona Pozisyonu Dördüncü Altıncı -2 Toplam Puan 173 120 -53 Grand Prix galibiyeti 0 0 0 Pole pozisyonu 0 0 0 Podyum 0 2 +2

Alpine, şampiyonada iki sıra gerileyerek ve 53 puan daha az alarak 2023'te pek başarılı olamadı. Bunun en büyük nedeni genellikle yüksek hızlı ve düşük yere basma gücü gerektiren pistlerde sıkıntı çeken tutarsız A523 aracı olurken Esteban Ocon'un altı grand prix'de yarış dışı kalmasıyla güvenilirlik de sık sık sorun oldu. Laurent Rossi, Otmar Szafnauer ve Alan Permane'nin sezon ortasında ayrılmalarıyla yönetimde yaşanan çalkantılar da takıma yardımcı olmadı.

Ancak yeni sürücü kadrosuyla iki podyum elde eden Fransız ekip için bazı olumlu anlar da oldu. Ocon Monaco'da üçüncü olurken, Pierre Gasly de Zandvoort'ta aynı sonucu elde etti ve pilotlar sıralamada 11. ve 12. oldular.

Dolayısıyla, Alpine için oldukça inişli çıkışlı bir sezon oldu ve takım ancak altıncı olabildi. Alpine, üç grand prix dışında hepsinde puan aldığı 2022'den çok daha az tutarlılık gösterdi.

Fotoğraf: Erik Junius Esteban Ocon, Alpine F1 A523

Williams

2022 2023 Fark Şampiyona Pozisyonu 10'uncu Yedinci +3 Toplam Puan 8 28 +20 Grand Prix galibiyeti 0 0 0 Pole pozisyonu 0 0 0 Podyum 0 0 0

Williams 2023'te en çok gelişme gösteren takımlardan biri oldu. İngiliz ekip geride kalan beş sezonun dördünde sonuncu olduktan sonra bu sene 7. olarak 2017'den bu yana en yüksek finiş pozisyonunu elde etti. Williams'ın gelişiminin anahtarı, Alex Albon'un Kanada'da 213.1mph ile hız ölçüm noktasının zirvesine çıktığı korkutucu düzlük hızıydı.

27 yaşındaki pilot harika bir sezon geçirerek şampiyonayı 27 puanla 2022'den altı sıra yüksekte 13. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Logan Sargeant zorlandı. Çaylak pilot, Leclerc ve Hamilton'ın Amerika Birleşik Devletleri GP'sinden diskalifiye edilmeleri sayesinde sadece bir puan alabildi.

James Vowles'ın yeni takım patronu olması da Williams'ın formunun artmasında etkili oldu. Takım artık sonunculuğa düşmek yerine yedinciliğinin üzerine koymaya hazır görünüyor.

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45

2022 2023 Fark Şampiyona Pozisyonu 9. 8'inci +1 Toplam Puan 35 25 -10 Grand Prix galibiyeti 0 0 0 Pole pozisyonu 0 0 0 Podyum 0 0 0

AlphaTauri, büyük ölçüde güncellenen paketi sayesinde 2023'ün sonlarına doğru önemli bir ilerleme kaydetti. İtalyan ekip yaz tatilinden sonra 25 puanın 22'sini topladı ve bu, AlphaTauri'nin takımlar şampiyonasında sondan sekizinciliğe yükselmesine ve 2022 toplamına yaklaşmasına yardımcı oldu.

Bunun arkasındaki faktörlerden biri de 2022'deki puan sayısını (12) beş puan aşan, sıralamada üç sıra yükselerek 14. olan ve ilk 10'a girme mücadelesinde çok daha fazla tutarlılık gösteren Yuki Tsunoda'nın performansındaki iyileşmeydi. Gasly'nin ayrılmasının ardından 23 yaşındaki pilot daha çok takım lideri rolünü benimserken, Tsunoda'nın 2023 boyunca üç farklı takım arkadaşı olması nedeniyle yanındaki koltuk hiçbir zaman tam olarak oturmadı.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Alfa Romeo

2022 2023 Fark Şampiyona Pozisyonu 6. 9. -3 Toplam Puan 55 16 -39 Grand Prix galibiyeti 0 0 0 Pole pozisyonu 0 0 0 Podyum 0 0 0

Alfa Romeo, 2022 sezonunun açılışı olan Bahreyn GP'sinde çifte puanla bitirdiği için zemin etkisi dönemine büyük umutlarla başlamıştı. Bu, Alfa Romeo'nun 2022'nin ikinci yarısında güncellemelerde yavaş kalması nedeniyle sonraki 13 yarışta sadece dört puan almasından önce, ilk 9 yarışta 51 puan toplamasına katkıda bulundu.

Alfa Romeo o sezonun başındaki formunu yeniden bulmakta zorlandı ve İsviçreli ekip 2023 boyunca sadece 16 puan aldı. Bunun nedeni, ekibinin sezon için belirledikleri hedefleri tutturamamasıydı; bu da Alfa Romeo'nun güncellemeler söz konusu olduğunda büyük ölçüde geride kaldığı anlamına geliyordu. Bunun sonucunda Valtteri Bottas sürücüler şampiyonasında 2022'ye göre beş sıra gerileyerek 15'inci olurken, Zhou Guanyu her iki sezonda da 18'inci oldu.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Haas

2022 2023 Fark Şampiyona Pozisyonu 8'inci 10'uncu -2 Toplam Puan 37 12 -25 Grand Prix galibiyeti 0 0 0 Pole pozisyonu 1 0 -1 Podyum 0 0 0

Alfa Romeo gibi Haas da zemin etkili döneme çok olumlu başlamıştı. Amerikan takımı, VF-22'yi diğerlerinden çok daha önce geliştirmeye başladıktan sonra 2022'ye açılıştaki dört yarışın üçünde puan alarak başladı.

Haas, yağmurun vurduğu Brezilya'da Kevin Magnussen için şok bir pole pozisyonu da içeren yılı şampiyonada sekizinci sırada tamamladı, ancak 2023'te işler çok daha farklıydı. Aracı lastiklerin aşırı ısınmasıyla gerçekten zorlandı, bu da Haas'ın yarışlarda büyük bir dezavantaja sahip olduğu anlamına geliyordu. Haas, 2023 için anlaştığı pilotları Nico Hulkenberg ve Magnussen'in yoğun çabalarına rağmen, sezon boyunca sadece dört puan toplayabildi ve sıralamanın sonunda yer aldı.