F1 takımları, sprint yarışlarının sayısını artırma konusunda anlaştı, FIA karşı çıktı!

Haberi dinle

Sprint yarışı formatı ilk kez 2021 yılında üç yarış hafta sonunda denenmiş ve taraftarlar arasında karmaşık duygulara yol açmıştı. Bu yıl başlangıçta altı sprint yarışı planlansa da, takımlar daha büyük bir bütçe ödeneği talep ettikleri için yine üç sprint yarışı düzenlendi.

Bu sezonki üç sprint yarışından ilki geçen hafta sonu Imola'da gerçekleşti ve Red Bull'dan Max Verstappen, Charles Leclerc'i pist üstünde geçerek galibiyete uzandı.

Bu formatta sıralama turları cuma günü düzenlenirken, pazar günkü yarışın gridini, cumartesi günkü 100 km'lik bir sprint yarışı belirliyor. Bu format Avusturya ve Brezilya'da da kullanılacak.

F1 motor sporları şefi Ross Brawn, Emilia Romagna GP hafta sonunda 2023'te altı sprint yarışı düzenlemek istediklerini söylemişti.

Konu, salı günü Londra'da düzenlenen F1 Komisyonu toplantısının ana tartışma konularından birisiydi ve 10 takımın tamamı, oybirliğiyle sprint yarışlarının sayısını 2023'te altıya çıkarmayı kabul etti.

Fakat kaynaklar, FIA'nın sürpriz şekilde karara karşı çıktığını öne sürdüler.

Takımlar ve FOM, oybirliğiyle formata destek verseler de, FIA planı desteklemedi. Kurallara göre 2023 düzenlemelerinde değişiklik yapılabilmesi için takımların (10 oy), FIA'nın (10 oy) ve FOM'un (10 oy) 30 oyundan 26'sına ihtiyaç var.

Sadece takımlar ve F1 plana destek verirken, FIA'nın karara karşı çıkması, teklifin şimdilik başarısız olduğu anlamına geliyor.

Kaynaklara göre toplantıya liderlik eden FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, katılımcılara daha fazla sprint yarışının FIA'ya finansal anlamda katkısı olması halinde buna destek vereceklerini söyledi.

Bu duruşu toplantıya katılanları biraz öfkelendirirken, FIA konuyu tekrar gözden geçirmeden önce, sprint yarışların personel üzerinde tam olarak ne gibi bir etkiye sahip olduğunu araştırmayı kabul etti.

FIA'nın basın açıklamasında şöyle denildi: "Geçen hafta Imola'da düzenlenen ve taraftarlar ve paydaşlar arasında oldukça popüler olduğunu kanıtlayan yılın ilk sprint hafta sonunun ardından Formula 1 ve takımlar, 2023 sezonunda altı sprint yarışı düzenleme fikrini desteklediler."

"Sprint yarışı sayısını artırma ilkesini destekleyen FIA, bu teklifin lojistik ve personel üzerindeki etkisini değerlendirmeye devam edecek ve daha sonra komisyona geri bildirimde bulunacak."

Kararın kabul edilmesi için FIA'nın ve F1 Motor Sporları Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.