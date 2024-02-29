F1 takımları, 2023 araçlarına göre hangi alanlarda güncellemeler yaptılar?

Takımlar, her yarış hafta sonunda FIA'ya araçlarında yaptıkları güncellemeleri belirtmek zorundalar. Bu kapsamda takımlar, geçen seneye göre araçlarında hangi bölümlerde değişiklik yaptıklarını bildiren raporlarını sundular.

2023'e göre F1 takımlarının yaptıkları değişiklikler

Red Bull; Yeni bir ön kanat ve kenar plakası, burun, sidepod girişi, zemin kenarı soğutma panjurları ve motor kapağı.

Red Bull, yeni sidepod tasarımını şu şekilde açıkladı: "Daha fazla verimlilik için giriş şekli, radyatörleri veya birincil ısı eşanjörlerini aşağı yönde beslemek için mevcut basıncı daha iyi kullanacak şekilde revize edildi ve dış profilin zemin kenarı detayına daha az zarar vermesini sağladı."

Mercedes; Güncellenmiş bir ön kanat, sidepod girişi, zemin gövdesi, motor kapağı, kiriş kanadı ve arka kanat ile zeminde "çit kamberinde ve zemin tüneli profilinde bir değişiklik".

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari; Sidepod girişi, motor kapağı ve arka köşe (süpansiyon ve o bölgedeki kanatçıklar).

McLaren; Sidepod girişi, motor kapağı, taban kenar, arka kanat.

Aston Martin; Ön kanat, burun, taban kenarı, taban önü, sidepod girişi, motor kapağı, arka süspansiyon, arka fren kanalı, kiriş kanat.

Alpine; Ön kanat, burun, taban kenarı.

Williams; Ön kanat, burun, ön süspansiyon, taban (genel), taban çitleri, taban kenarı, sidepod girişi, motor kapağı, difüzör, kiriş kanat, arka süspansiyon, arka kanat, arka soğutma kanalı.

RB; Burun, ön kanat, ön süspansiyon, ön fren kanalı, taban gövdesi, taban kenarı, sidepod girişi, motor kapağı, soğutma ızgaraları, arka kanat.

Sauber; Ön süspansiyon, motor kapağı, taban gövdesi.

Haas; Ön kanat, ön kanat kenarı, sidepod girişi, taban gövdesi, taban kenarı, motor kapağı, ön süspansiyon, ön fren kanalı, arka süspansiyon, arka süspansiyon kanalı.