F1 takımları, 2022'de en az iki antrenman seansında çaylak pilotla piste çıkacak

2022 sezonu boyunca tüm sürücülerin, en az bir antrenman seansında koltuklarını başka bir sürücüye bırakması gerekecek. İlk kez 2019'da tartışılan teklif, F1 Komisyonu tarafından onaylandı ve bir sonraki FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından kabul görmesinin ardından 2022 Sportif Yönetmelikleri'ne girecek.

Buna göre takımlar, yıl boyunca iki 1. antrenman seansında genç bir sürücüyü piste çıkaracaklar. Bu isim, ikiden fazla F1 yarışına çıkmamış bir isim olmak zorunda olacak.

Sürücü ve hangi yarışın seçileceği ise tamamen takımlara bağlı olacak. Yine de sprint sıralama yarışının gerçekleşeceği altı hafta sonunda böyle bir şeyin olması pek de muhtemel değil.

Mercedes'in bu iki antrenman seansı için Nyck de Vries'ı kullanması beklenirken, Red Bull'un da Juri Vips'e şans vermesi bekleniyor. AlphaTauri'de ise Liam Lawson ve Dennis Hauger'in seçilme ihtimali oldukça yüksek.

Ferrari'nin, resmi test pilotu Robert Shwartzman'ı tercih edeceği düşünülürken, veri korelasyonu sağlamak adına simülatör pilotu Antonio Fuoco da olası adaylardan birisi olabilir.

Shwartzman, eğer Haas Pietro Fittipaldi'yi tercih etmezse, Haas tarafından kullanılabilir. Brezilyalı sürücü, 2020'de iki yarışa çıkmıştı ancak üçüncü yarışa çıkmadığı için hâlâ kural tanımına uyuyor.

McLaren'ın IndyCar sezonu Eylül ayında biteceği için sonrasında Pato O'Ward'a odaklanması oldukça muhtemel. Meksikalı sürücünün Austin ve Mexico City'deki yarışlar için tercih edileceği düşünülüyor.

Alpine, Williams ve Alfa Romeo'nun seçimleri ise epey bariz gibi görünüyor. Alpine'in Oscar Piastri, Williams'ın Logan Sargeant ve Alfa Romeo'nun Theo Pourchaire'yi tercih etmesi bekleniyor.

Aston Martin'in elinde herhangi bir genç sürücü olmadığı için nasıl bir yol izleyeceği belirsiz.