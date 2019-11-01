F1 takımları 2021'de iki seansta çaylak pilotlara şans verecek

Takımlar cuma günü 90 dakikalık ilk antrenman seansında test veya yedek pilotunu yarış pilotlarından birisinin yerine geçirmeyi seçebilir.

2019 yılını çaylak isimleri Lando Norris, Antonio Giovinazzi ve George Russell, sınırlı test sayısına rağmen yaptıkları bu sürüşler sayesinde değerli pist üstü deneyimi kazandılar.

Bununla birlikte 2019'da sadece iki takım ilk antrenman seansında pilotlarını değiştirmeyi seçti. Wiliams'ta 2020 koltuğu için ismi geçen takımın yedek pilotu Nicholas Latifi, Toro Rosso'da ise Naoki Yamamoto.

F1, ilk antrenman seansını çaylak sürücüler için daha değerli hale getirmek adına sürücüleri ödüllendirmeye karar verdi. Antrenman seansında 100 km'yi başarıyla tamamlayan isimler, hafta sonu başına bir süper lisans puanı alacak.

Eğer çaylak sürücü herhangi bir lisans cezası alırsa, kendisine puan verilmeyecek.

Antrenmanlarda kazanılabilecek puanların sayısı üç sezonda en fazla 10 olabilecek.

Bununla birlikte 2021 sportif yönetmelikleri, sezon boyunca takımların en az iki kez cuma antrenmanlarında çaylak pilotları piste çıkarmasını zorunlu kılıyor.

Bu sürücüler en fazla iki Grand Prix'ye katılmış olmalı. Aksi takdirde çaylak statüsünde görülmeyecekler.

Sezona çaylak pilotla başlayanlar otomatik olarak bu kriteri dolduracak ama tecrübeli isimlerle başlayanlar yıl içerisinde iki antrenmanda çaylak sürücüyü piste çıkarmak zorunda kalacak.

Bu kural 2019'da getirilmiş olsaydı, Ferrari, Mercedes, Renault, Red Bull, Haas ve Racing Point iki kez çaylak bir sürücüyü piste çıkarmak zorunda olacaktı.

Sürücülerin cuma günü piste çıkması için gereken süper lisans puanı 25. Bununla birlikte altı Formula 2 yarışına çıkan pilotlar da cuma günü sürüş yapabiliyorlar.