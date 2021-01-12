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Formula 1 / Son dakika

F1 takımları, 2021 kış testlerini Bahreyn'de yapmayı kabul etti!

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F1 takımları, 2021 kış testlerini Bahreyn'de yapmayı kabul etti!
Ekleyen:
, Editör

Motorsport.com, 2021 Formula 1 kış testlerinin Barcelona'da değil, Bahreyn'de yapılacağını öğrendi.

Formula 1, COVID-19 salgını nedeniyle 2021 Avustralya Grand Prix'sini sezon sonuna kadar ertelemeyi seçti.

Böylelikle 2021 sezonunun açılış yarışı Bahreyn Grand Prix'si olacak. Takımlar, sezonun Melbourne'de başlamasının planlandığı dönemde bile sezon öncesi testlerini Sakhir pistinde yapmayı planlıyordu.

Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesi ve Bahreyn'in 2021'in ilk yarışı olmasıyla beraber, bu seçenek Barcelona'ya kıyasla daha ağır basmaya başladı.

Stefano Domenicali önderliğindeki F1 yönetimi, takımlarla yapılantıda toplantıda sezon öncesi kış testlerini Bahreyn'de yapmayı teklif etti ve takımlar da bu teklifi kabul etti.

Pist değişikliğine ek olarak test tarihlerinde de değişiklik yapılacak. Buna göre kış testleri 12-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Bu, test ve yarış arasında sadece 14 gün olduğu anlamına geliyor.

Bu yılki testlerde her sürücünün 1.5 günü olacağı için, testlerde mekanik arıza yaşamamak ya da kaza yapmamak son derece önemli olacak.

Adam Cooper

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Editör Kemal Şengül

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