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Formula 1 / Son dakika

F1 takımları, yeni pistlerde test yapmama konusunda anlaştı

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F1 takımları, yeni pistlerde test yapmama konusunda anlaştı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
15 Ağu 2020 09:33

FIA, Formula 1 takımlarının 2020'de takvime sonradan giren 4 pistte eski ya da yeni Formula 1 araçlarıyla test yapmasını yasakladı.

Uzaktan yapılan oylamada takımlar, harcamaları kısma ve test yapanların test yapamayanlara karşı haksız avantaj kazanmasını engellemek için yeni pistlerde test yapılmasının yasaklanmasına onay verdiler.

Mugello ve Portimao'da ilk defa Formula 1 yarışı düzenlenecek. Imola'da en son 2006, Nurburgring'de ise 2013'te yarış düzenlendi.

Takımların çoğu mevcut araçlarla sahip oldukları iki günlük film çekimi testini tamamladılar ancak 2018 ve öncesinde kullanılan araçlarla, FIA bilgilendirildiği sürece test yapılabiliyor. Ancak bunu da her takım değişen motor tedarikçileri nedeniyle yapamıyor.

 

Koronavirüs tatilinden sonra takımlardan bazıları eski araçlarını kullanarak yeni prosedürlere hazırlanmak için bazı testler düzenlemişti. Bu kapsamda Renault Red Bull Ring'de, Mercedes Silverstone'da test yaptı.

Takvime yeni girecek 4 pistin 2'sinde de test yapan takımlar oldu. Ferrari, sahibi olduğu Mugello'da 2018 aracıyla, AlphaTauri de Imola'da test yaptı. Ancak her iki seans, bu pistler takvime henüz dahil edilmeden gerçekleştirildi.

Diğer takımlar da yeni pistlerde, özellikle de Portimao'da test yapma fikrini değerlendiriyordu. Takımlar en son 2008 ve 2009'da kış testlerinde Portimao'ya gitmişlerdi. Modern dönemde Portimao'da sadece Mercedes sürüş yaptı. Mercedes, 2017'de George Russell ve Nicholas Latifi ile demo lastiklerini kullanarak Portimao'da sürüş yapmıştı. O testlerde W06 aracı kullanıldı.

Renault, Red Bull ve AlphaTauri takımları, Eylül ayında asfaltı yenilenecek olan Portimao'da, 5 takım ise Imola'da sürüş yapacaktı. Imola'da Cuma antrenmanları olmayacağı için olası erken testin avantaj sağlayabileceği düşünülüyordu.

Ancak son oylama ile birlikte eski araçlarla da olsa bu sene takvime sonradan giren pistlerde test yapılması yasaklanmış oldu. Aynı şekilde reklam çekimi testleri de bu pistlerde yapılamayacak.

Buna rağmen F1 takımları bahsi geçen pistlerde deneyim kazanmak için yol araçları ya da başka serilerden araçlarla sürüş yapabilirler. Büyük takımlardan birisinin Imola'da böyle bir şey planladığı düşünülüyor.

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