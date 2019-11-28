Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
14 Saat
:
49 Dakika
:
07 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1 takımları, 2020 lastiklerinin gecikmesinden rahatsız

paylaşım
yorumlar
F1 takımları, 2020 lastiklerinin gecikmesinden rahatsız
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
28 Kas 2019 17:08

Formula 1 takımları, Pirelli'nin hâlâ 2020 lastiklerine karar vermemesi nedeniyle rahatsızlıklarını dile getirdiler ve bu gecikmenin araç gelişimini ve AR&GE çalışmalarını olumsuz etkilediğini söylediler.

Pirelli'nin 2020 için planladığı lastikler Amerika GP hafta sonunda tüm takımlar tarafından test edilmiş ancak çok fazla olumsuz geri bildirim almıştı. O kadar olumsuz şey söylendi ki, 2019 lastiklerinin kullanılmaya devam edilebileceği dahi iddia edildi.

Abu Dhabi GP'den sonra planlanan iki günlük testler planlandığı gibi yapılacak ancak pilotlar yeni lastiklerden memnun kalmazlarsa, o zaman lastiklerin kullanılması konusunda oylama yapılmasının yolu açılacak. Eğer 7 ya da daha fazla takım mutlu olduklarını dile getirirse, o zaman 2019 lastiklerini kullanma seçeneği rafa kalkacak.

Normalde FIA'nın 2020 sezonunda kullanılacak lastikleri 1 Eylül tarihine kadar açıklaması gerekiyordu.

Orta sıra takımları, kuralların geç açıklanması halinde kendilerinin büyük takımlara göre değişikliğe cevap verme konusunda geciktiklerini söylüyorlar.

Motorsport.com'a konuşan Racing Point'ten Otmar Szafnauer, "Eylül tarihinin verilmesinin bir nedeni vardı. Bu sayede lastik yapısı kesinlik kazanacaktı ve bunun gelişimimiz üzerinde büyük etkisi olacaktı."

"Ne yazık ki bizim gibi küçük takımlar, bazı şeyler geç değiştiğinde hızlı tepki veremiyorlar. Durum bizim için daha kötüye gidiyor."

"Bir tarafta FIA ve ticari hak sahipleri yakın yarış, daha iyi yarış olmasını istiyor ancak diğer tarafta bu tip olaylarla grid daha fazla ayrışıyor."

"Biz henüz yeni rüzgar tüneli lastiklerini almadık. Sadece geçen seneki lastiklere sahibiz. Ancak aldığımızda da, büyük takımlar bizden daha hızlı tepki verecekler." dedi.

Alfa Romeo'nun takım patronu Frederic Vasseur da gecikmenin yardımcı olmadığı konusunda hemfikir.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Biraz korkuyorum çünkü aero tarafında yapılacak tanım biraz farklı olduğu için beklememiz gerekiyor."

"Lastiklerin şekli farklı olacak. Bu bizim için kolay değil. Pirelli'yi de anlıyorum. Çok büyük bir iş yaptılar ancak onların da bizim bir karara ihtiyacımız olduğunu anlamaları lazım. Şu anda 2020 lastikleri var ve onlara göre çalışıyoruz." dedi.

Mercedes'in teknik patronu James Allison, bu gecikmenin büyük takımlar için bile karın ağrısına sebep olduğunu kabul ediyor.

Allison, "İlginç bir süreç oldu. Bugüne gelirken çok her türlü sıra dışı kararlar alındı ancak yine de hangi yönde ilerlersek ilerleyelim makul seviyede rahat olacağız. Lastikleri birkaç defa test ettik ve hangi yönden gidersek gidelim iyi olmamız gerekiyor."

"Yine de lastiklerin aerodinamik şeklinin tam olarak nasıl olacağını bu döneme kadar öğrenememek biraz karın ağrısına neden olacak. Ancak bu durum herkes için aynı olacak." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, "Bu testler çok önemli. İlk defa lastikleri tam manasıyla göreceğiz. Ben Austin'deki kısa testin ardından bu lastikleri doğrudan kullanamayacağımızı söyleyen birkaç kişiden birisiydim."

"Daha önce de testler yapıldı, bunu biliyorum ancak takımlar mevcut lastiklerle art arda kıyaslamalar yapamadılar. Lastiklerin iyi olmadığını söylediler ancak 2019 lastiklerinin iyi olduğunu kim söyledi? Bu yüzden adil olmamız lazım. Lastiklerin iyi olmadığını söylemiyorum. Sadece Austin'in ardından tam olarak anlayamadığımızı söyledim."

"Orada sıcaklıklar çok düşüktü ve araçlar o lastiklere göre hazırlanmamıştı. Çok fazla basınçla piste çıktık gibi."

"Gelecek hafta mevcut lastiklerle daha adil bir şekilde kıyaslama yapabiliriz. Yapacağımız testlerin ardından verilere bakarak bir sonuca varabiliriz. Ardından gelecekte bu lastikleri kullanıp kullanmayacağımıza ya da mevcut lastiklerle devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz." dedi.

Sonraki haber
Haas, Abu Dhabi'de paralel simülatör çalışması yapacak

Önceki haber

Haas, Abu Dhabi'de paralel simülatör çalışması yapacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
14 Saat
:
49 Dakika
:
07 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Yorum: 2021 F1 pilot pazarının anahtarı Hamilton'da

2
Formula 1

Valtteri Bottas boşandı

3
Formula 1

Leclerc: "Vettel ile daha az agresif olmalıyız"

2s
4
Formula 1

Hamilton, Albon'dan özel olarak özür dilemiş

3s
5
FIA F2

Shwartzman, F2'de Prema'da Schumacher'in takım arkadaşı olacak

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

F1 takımları, 2020 lastiklerinin gecikmesinden rahatsız
F1

F1 takımları, 2020 lastiklerinin gecikmesinden rahatsız

Haas, Abu Dhabi'de paralel simülatör çalışması yapacak
F1

Haas, Abu Dhabi'de paralel simülatör çalışması yapacak

McLaren, Abu Dhabi’de güçlü bir sonuç almayı hedefliyor
F1

McLaren, Abu Dhabi’de güçlü bir sonuç almayı hedefliyor

Leclerc: "Vettel ile daha az agresif olmalıyız"
F1

Leclerc: "Vettel ile daha az agresif olmalıyız"

Hamilton: “Brezilya’daki strateji hatası büyük bir sorun değil”
F1

Hamilton: “Brezilya’daki strateji hatası büyük bir sorun değil”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.