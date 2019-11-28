F1 takımları, 2020 lastiklerinin gecikmesinden rahatsız

Pirelli'nin 2020 için planladığı lastikler Amerika GP hafta sonunda tüm takımlar tarafından test edilmiş ancak çok fazla olumsuz geri bildirim almıştı. O kadar olumsuz şey söylendi ki, 2019 lastiklerinin kullanılmaya devam edilebileceği dahi iddia edildi.

Abu Dhabi GP'den sonra planlanan iki günlük testler planlandığı gibi yapılacak ancak pilotlar yeni lastiklerden memnun kalmazlarsa, o zaman lastiklerin kullanılması konusunda oylama yapılmasının yolu açılacak. Eğer 7 ya da daha fazla takım mutlu olduklarını dile getirirse, o zaman 2019 lastiklerini kullanma seçeneği rafa kalkacak.

Normalde FIA'nın 2020 sezonunda kullanılacak lastikleri 1 Eylül tarihine kadar açıklaması gerekiyordu.

Orta sıra takımları, kuralların geç açıklanması halinde kendilerinin büyük takımlara göre değişikliğe cevap verme konusunda geciktiklerini söylüyorlar.

Motorsport.com'a konuşan Racing Point'ten Otmar Szafnauer, "Eylül tarihinin verilmesinin bir nedeni vardı. Bu sayede lastik yapısı kesinlik kazanacaktı ve bunun gelişimimiz üzerinde büyük etkisi olacaktı."

"Ne yazık ki bizim gibi küçük takımlar, bazı şeyler geç değiştiğinde hızlı tepki veremiyorlar. Durum bizim için daha kötüye gidiyor."

"Bir tarafta FIA ve ticari hak sahipleri yakın yarış, daha iyi yarış olmasını istiyor ancak diğer tarafta bu tip olaylarla grid daha fazla ayrışıyor."

"Biz henüz yeni rüzgar tüneli lastiklerini almadık. Sadece geçen seneki lastiklere sahibiz. Ancak aldığımızda da, büyük takımlar bizden daha hızlı tepki verecekler." dedi.

Alfa Romeo'nun takım patronu Frederic Vasseur da gecikmenin yardımcı olmadığı konusunda hemfikir.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Biraz korkuyorum çünkü aero tarafında yapılacak tanım biraz farklı olduğu için beklememiz gerekiyor."

"Lastiklerin şekli farklı olacak. Bu bizim için kolay değil. Pirelli'yi de anlıyorum. Çok büyük bir iş yaptılar ancak onların da bizim bir karara ihtiyacımız olduğunu anlamaları lazım. Şu anda 2020 lastikleri var ve onlara göre çalışıyoruz." dedi.

Mercedes'in teknik patronu James Allison, bu gecikmenin büyük takımlar için bile karın ağrısına sebep olduğunu kabul ediyor.

Allison, "İlginç bir süreç oldu. Bugüne gelirken çok her türlü sıra dışı kararlar alındı ancak yine de hangi yönde ilerlersek ilerleyelim makul seviyede rahat olacağız. Lastikleri birkaç defa test ettik ve hangi yönden gidersek gidelim iyi olmamız gerekiyor."

"Yine de lastiklerin aerodinamik şeklinin tam olarak nasıl olacağını bu döneme kadar öğrenememek biraz karın ağrısına neden olacak. Ancak bu durum herkes için aynı olacak." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, "Bu testler çok önemli. İlk defa lastikleri tam manasıyla göreceğiz. Ben Austin'deki kısa testin ardından bu lastikleri doğrudan kullanamayacağımızı söyleyen birkaç kişiden birisiydim."

"Daha önce de testler yapıldı, bunu biliyorum ancak takımlar mevcut lastiklerle art arda kıyaslamalar yapamadılar. Lastiklerin iyi olmadığını söylediler ancak 2019 lastiklerinin iyi olduğunu kim söyledi? Bu yüzden adil olmamız lazım. Lastiklerin iyi olmadığını söylemiyorum. Sadece Austin'in ardından tam olarak anlayamadığımızı söyledim."

"Orada sıcaklıklar çok düşüktü ve araçlar o lastiklere göre hazırlanmamıştı. Çok fazla basınçla piste çıktık gibi."

"Gelecek hafta mevcut lastiklerle daha adil bir şekilde kıyaslama yapabiliriz. Yapacağımız testlerin ardından verilere bakarak bir sonuca varabiliriz. Ardından gelecekte bu lastikleri kullanıp kullanmayacağımıza ya da mevcut lastiklerle devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz." dedi.