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F1 takımları, 1.2 milyon dolarlık bütçe sınırı bonusu alacak

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Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Formula 1 takımları, Japonya Grand Prix'sinin iptaliyle beraber takvimin 22 yarışa inmesi sayesinde 1.2 milyon dolarlık bütçe sınırı bonusu almaya hazırlanıyor.

F1 takımları, 1.2 milyon dolarlık bütçe sınırı bonusu alacak

Koronavirüs pandemisinin devam eden etkileri, F1’i yılın ikinci yarısında takvimde esnek olmak zorunda bıraktı.

Singapur ve Avustralya’daki yarışlar, seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edilmek zorunda kalsa da, F1 patronları yeni yarışlar bulabildi.

Bu boşluklardan biri, Avusturya’da ikinci bir yarış yapılarak kapatıldı ve F1, Kasım ayında Katar veya Bahreyn’de diğer boşluğu da doldurmaya hazırlanıyor.

Ancak Japon yetkililerin Ekim ayındaki Suzuka yarışının gerçekleşemeyeceğine karar vermesinin ardından F1, bunun yerine başka bir yarışın geçemeyeceğini kabul etti ve bu da yarış sayısını 22’ye indirdi.

Yarış sayısındaki bu değişiklik, F1’in bütçe sınırı kurallarındaki bir maddeyi tetikledi. Bu da takımların, yarışın iptal edilmesine ve o piste gidilirken masraf oluşmayacak olmasına rağmen bütçe sınırında fazladan bir harcama ödeneği alacağı anlamına geliyor.

Bu sezon için F1’in bütçe sınırı 145 milyon dolar civarında. Ancak pazarlama, sürücü maaşları, motor gelişimi ve seyahat gibi bazı istisnalar var.

Bu 145 milyon dolarlık sınır, sezonda 21 yarış olması durumunda belirlendi ve F1’in Teknik Kuralları’nın 2.3 Maddesi, eklenen her fazladan yarış için takımlara 1.2 milyon dolar daha izin verileceğini belirtiyor.

Bu, bu yılın başında planlanan 23 yarışlık takvim için sınırın 147.4 milyon dolar olacağı anlamına geliyor.

Ancak kurallardaki bir madde sayesinde takımlar, takvim kısalsa ve giderler azalsa bile bu rakama bağlı kalabilecekler.

Aynı kuraldaki bir madde şu şekilde: “Eğer bir Tam Yıl Rapor Dönemi’ndeki bir yarış, önerilen başlangıç tarihinden (veya uygun olduğu durumlarda, yeniden planlanan herhangi bir tarihten) üç aydan kısa bir süre önce iptal edilirse, söz konusu yarışma, geçerli Tam Yıl Rapor Dönemi’nde yer almış sayılır.”

Japonya GP’nin bu ayın başlarında, yani bu üç aylık periyotta iptal edilmesiyle, takımların hâlâ 147,4 milyon dolarlık bütçeye ulaşabileceği anlamına geliyor.

Aradaki fark takımların çoğunu pek etkilemese de Red Bull, Ferrari ve Mercedes gibi büyük harcamalar yapan takımlar sınırda çalışıyor ve yapabilecekleri her türlü tasarruf hoş karşılanacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Photo by: Sutton Images

Bütçe sınırı içerisinde çalışmanın zorlukları, bu takımları, özellikle diğer sürücülerin sebep olduğu kazalarda artan hasarlar için bir tür muafiyet aramaya itti.

Red Bull, Max Verstappen’in Britanya GP’deki kazasının 1.8 milyon dolara mal olduğunu, Ferrari ise yılın ilk yarısındaki hasar faturasının 3 milyon dolar olduğunu açıkladı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, hasar sebebiyle fazladan serbestlik isteyen rakiplerinden pek etkilenmemiş durumda. Seidl, Japonya GP’nin iptaliyle beraber elde edilen finansal desteğin, bu konuyu susturacağını düşünüyor.

Seidl, “Unutmamalıyız ki, mevcut mekanizmayla beraber, bu yıl için belirli bir noktaya kadar iptal edilen her yarış için bütçe sınırı yükseltiliyor. Çünkü bu, fazladan maliyete neden olabilir. Bu yüzden bazı yorumların oldukça saçma olduğunu düşünüyorum.”

“Gerçek hayatta, iptal edilen bir yarış bazı fazladan maliyetleri tetikler, ama fazla değil. Böylece bundan elde ettiğiniz fayda ve bütçe sınırındaki yükseliş zaten büyük. Bu, bu yıl gördüğümüz tüm kazaların maliyetinden daha büyük.” dedi.

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