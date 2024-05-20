Sauber, yeni donanım sayesinde "kritik bir soruna" çözüm getirmeye hazırlanıyor

Sauber sezona pit şeridinde önemli ölçüde zorlanarak başladı ve sezonun ilk üç yarışının her birinde çapraz dişli tekerlek somunlarına maruz kalarak araçlarını yarış düzeninde önemli ölçüde yavaşlattı.

Sauber büyük pit stop sorunlarını çözmeye yardımcı olacak yeni F1 donanımına kavuştu

Pit şeridindeki bu sorunlar Valtteri Bottas'ın Avustralya Grand Prix'sinde neredeyse 30 saniye boyunca pit alanında takılı kalmasına neden oldu ve Bahreyn'de de yaşanan benzer bir sorunun ardından Suudi Arabistan'da da Zhou Guanyu'nun maruz kaldığı bu durum, Bottas'ın o aşamadaki potansiyel puanlarına mal oldu.

Pit stopları sezon boyunca sürekli gelişse de, Sauber henüz 2024'ün en hızlı pit stop sıralamasını zorlayamadı ve sponsorların yönettiği Dünya Şampiyonası'nda bir yarışta ilk ona giren bir pit stop için puan alamadı.

Ancak Pujolar, yeni parçaların gelmesiyle birlikte pit şeridindeki ortalama sürelerini aşağı çekerek kritik bir noktada iyileşme sağlamayı umduklarını açıkladı.

Pujolar PlanetF1.com'a yaptığı açıklamada, "Burada donanım güncellemesini yaptık - donanım güncellemesinin ilk kısmı ve sanırım daha fazla şey gelecek" dedi.

"Ama en azından artık pit stoplara geri dönebilmemiz ve pozisyonlarımızı koruyabilmemiz iyi oldu, yani bu cesaret vericiydi. Ayrıca bir zemin güncellemesi yaptık, bu da başka bir büyük adımdı, ama aynı zamanda beklediğimiz gibi yanıt aldık.

"Açıkçası, herkes yeni parçalar getiriyordu ve bazı rakiplerin bir miktar adım attığını görebiliyorduk. Bu yüzden sıkı çalışmaya devam etmeli ve aradaki farkı kapatmalıyız."

Yeni donanımın pit ekibine pit şeridinde tam bir güvenlik sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda Pujolar bu konuda temkinli davrandı ancak Sauber'in lastik değişimleri sırasında gridin üst sıralarında yarışabilmesini umduğunu söyledi.

"Bence bu işte %100 olmak... her zaman mümkün olan bir şey var ama biz her seferinde daha iyi olmaya çalışıyoruz ve bence bu iyi bir adımdı," diye yanıt verdi.

"Şimdi bize daha fazla güven veriyor, performans için zorlamaya başlayabiliriz. Sadece pit stoplarda güvenli olmak değil, aynı zamanda pit stop performansında da en üst sırada olmak istiyoruz, böylece bu da ekibe daha fazla zorlama konusunda güven verebilir."