F1 takımı kurucusu Ted Toleman 86 yaşında öldü

1981 ve 1985 yılları arasında Toleman, aralarında Derek Warwick, Teo Fabi ve Stefan Johansson gibi pilotların da bulunduğu bir dizi önemli ismin F1'e adım atmasını sağladığı beş sezon boyunca grand prix yarışlarında umutsuz bir arka sıra takımından güçlü bir büyük takım katiline dönüştü. Bu takımda çalışan isimlerden en önemlileri kuşkusuz Ayrton Senna ve Michael Schumacher'in dünya şampiyonluğunu kazanan yedi aracının her birini tasarlayacak olan Rory Byrne'dı.

Ted Toleman ve ağabeyi Bob, 1960'ların ortalarından itibaren Brentwood, Essex merkezli bir araba taşımacılığı işine odaklanan aile şirketini yönetti. Genel müdür Alex Hawkridge tarafından teşvik edilen Toleman Group, sonraki on yıl içinde, belki de en önemlisi Colin Hawker'ın DFV motorlu Super Saloon 'DFVW' 1600 olmak üzere, işi tanıtmanın bir yolu olarak, alt serilerde sürücülerin tanıdık bir sponsoru haline geldi. Kardeşler ve Hawkridge de sonradan yarışmaya başladılar.

Bob Toleman 1976'da Royale Formula Ford ile Snetterton'da kaza yapıp öldüğünde trajedi yaşandı. Yılmayan Ted Toleman ara sıra Lola Sports 2000 ile yarışmaya devam ederken Hawkridge de motor sporlarına yaptığı yatırımı artırdı ve şirket 1977'de FF2000'i domine eden Güney Afrikalı Rad Dougall'ı destekledi. Şirket daha sonra Royale'den gelecek vaat eden tasarımcı Byrne'ı işe aldı ve 1978'de Dougall için bir March 782-BMW çalıştırarak doğrudan F2'ye atladı.

İki yıl sonra Toleman, Byrne ve John Gentry tarafından tasarlanan, Pirelli lastikleriyle çalışan ve BP'nin desteğini alan kendi Hart motorlu TG280 F2'siyle damgasını vurdu. Brian Henton ve Warwick, Avrupa F2 Şampiyonası'nda takım olarak 1-2 elde ederek Toleman'ı 1981'de F1'e adım atmaya teşvik etti.

Takım başlangıçta Byrne'ın Hart turbo motorlu TG181'i, Henton ve Warwick'in en üst ligdeki ilk sezonlarında sadece birer yarışa katılmalarıyla yetersiz görünüyordu. Ancak takip eden üç yıl boyunca Toleman gerçek bir güce dönüştü ve 1984 yılında Hawkridge'in yağmurdan etkilenen ve tartışmalı bir şekilde kırmızı bayraklı Monaco GP'sini neredeyse kazanan İngiliz F3 şampiyonu Senna'yı transfer etmesiyle rüştünü ispatladı.

Ayrton Senna, Toleman TG184-Hart Fotoğraf: Motorsport Images

Ancak ertesi yıl Senna'nın Lotus'a geçmesi ve takımın lastik tedarik anlaşmasından yoksun kalmasının ardından Toleman'ın son F1 aracı olan TG185 sezona başlayamadı. Takım 1986'dan itibaren İtalyan modaevi Benetton'a satıldı ve Toleman motor sporlarından çekildi.

Şirketinin F1 macerası sırasında Ted Toleman ayrıca açık denizde motorlu teknelerle başarılı bir şekilde yarıştı ve 1985'te Richard Branson'ın da içinde bulunduğu orijinal Virgin Atlantic Challenger 1'in kaptanlığını yaptı ve bu tekne Kuzey Atlantik'i tekneyle en hızlı geçme rekorunu kırmakta kıl payı başarısız oldu. Toleman Group 1990'larda satıldı ve Ted bunun ardından muz plantasyonu işletmek üzere memleketi Güney Afrika'ya döndü. Daha sonra Filipinler'e yerleşmeden önce Avustralya'ya taşındı.

Hawkridge, Toleman'ın motor sporlarındaki renkli macerasının arkasındaki itici güç olsa da, yönetim kurulu başkanının desteği şirketin her şeye rağmen başarılı olmasında kilit rol oynadı. Warwick, "Her şeyi Ted Toleman, Alex Hawkridge ve ekibe borçluyum. Benim için inanılmazlardı. Onlar olmasaydı ne F1'de olabilirdim ne de bu muhteşem kariyere sahip olabilirdim. Bu hayatı Toleman'a borçluyum." demişti.