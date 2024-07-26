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Formula 1 Belçika GP

"F1 takım patronlarından sürücüleri telsiz konuşmaları konusunda uyarmaları istendi" iddiası

F1 yönetimi, F1 takımlarından Max Verstappen'in Macaristan Grand Prix'sindeki öfkeli sözlerinin ardından sürücülerini uyarmalarını istedi.

Ezel Tan
Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, watches the podium ceremony

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, watches the podium ceremony

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull pilotu, geçtiğimiz hafta sonu Lewis Hamilton ile yaşadığı temas sonrası epey öfkelenmiş ve telsizden bazı sert sözler sarf etmişti.

Bunun öncesinde de çok sinirli olan Verstappen, zaman zaman yorumlarını sürdürdü.

Bu yorumların ardından F1 takım patronlarından, sürücülerini yarış sırasında kullandıkları dile dikkat etmeleri konusunda bilgilendirmeleri istendi.

The Times'ın haberine göre, Formula 1 Grubu CEO'su Stefano Domenicali, takımlara telsizlerinin canlı yayınlandığı gerçeğini göz önünde bulundurmalarını söyledi.

Şu anda sürücüler, aşırı saldırgan olmadığı sürece takım telsizinde kullandıkları dil nedeniyle para cezasına çarptırılmıyor veya inceleme altına alınmıyor.

Fakat Domenicali'ye göre konuşmalar filtrelense de, sporun mevcut izleyici kitlesinin önemli bir kısmı çocuklardan oluşuyor. Dolayısıyla bu konuşma tavrı "saldırgan" olarak değerlendirilebilir.

Domenicali'nin takımları bu konuda, salı günü Londra'da düzenlenen F1 Komisyon Toplantısı'nda bilgilendirdiği öğrenildi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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