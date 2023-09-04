F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

Daha önceden, önemli miktarda özel serveti olan ya da büyük sponsorlardan destek alan sürücüler, nakit paraya ihtiyaç duyan sıralamanın alt ucundaki takımlarda etkili bir şekilde yarış koltuğu satın alabiliyordu.

Ancak bir sürücünün F1'de yarışabilmesi için diğer kategorilerdeki finiş pozisyonlarına göre 40 puan toplaması gereken FIA süper lisans puanının yaygınlaşması ve serinin şu anda yaşadığı ticari patlama 'paralı sürücülere' olan ihtiyacı azalttı.

Williams takım patronu James Vowles, F1'in takvim, bütçe sınırı ve sadece tek bir antrenman seansı olan sprint hafta sonlarının çaylak bir sürücüyü işe almayı nasıl caydırdığı konusunda "yeniden düşünmeye" ihtiyacı olduğunu düşünürken, şampiyonanın artık yetenek yerine zenginliğe dayanmayacak şekilde geliştiğini düşünüyor.

Vowles, "Takımlar şampiyonasında aramızdaki farklar zaman zaman milisaniyeler civarında. Dolayısıyla, araçta en üst düzeyde performans gösteren sürücülere sahip olmak istiyorsunuz, bu bir meritokrasidir."

"Yani mesele sadece kâr hanesini tatmin etmek için birkaç milyon kazanmak değil."

"Birkaç milyon, rakiplerinize göre birkaç sıra kazanırsanız zaten takımlar şampiyonasından geliyor. Bence bu spor için olumlu bir değişiklik oldu." dedi.

Vowles, takımların, daha az finanse edilen sürücülerin F1'de gerçekçi bir şansa sahip olmalarını sağlamak için alt serilerde yatırım yapmalarının, F1'in 'paralı pilot' modelinden uzaklaşmasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Red Bull, Dennis Hauger gibi sürücüleri genç kategorilerde yarıştıran takımlar arasında yer alıyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Vowles şöyle devam etti: "Şu anda gördüğünüz gibi, biz de dahil olmak üzere gençlerin karting seviyesine kadar yatırım yapıyor ve onların yükselmesi için para ödüyoruz."

"Ancak asıl mesele, takımların alt seviyelerden itibaren, bize geldiklerinde deneyimli bireyler olmalarını sağlayacak bir meritokrasi oluşturmak için yatırım yapmalarıdır."

"Yani, çaylak sürücüler ölmüş değil, böyle bir şeyi hayal bile edemezsiniz, ancak bence bu konsept, yani birini arabaya koymak için birkaç milyon almak, bugünlerde performans gösterebileceğimiz yol değil, aksi takdirde geri kalırsınız."

Sebastian Vettel, Max Verstappen ve Daniel Ricciardo'nun gelişimlerine yardımcı olan AlphaTauri'nin eski takım patronu Franz Tost, "Paralı pilot işi geride kaldı."

"Her şeyden önce, çoğu zaman paralı pilot en hızlı sürücü olmuyor ve FIA, Süper Lisans ile bunu durdurdu." dedi.

Nikita Mazepin'in babasının Uralkali şirketinin isim sponsoru olduğu Haas takım patronu Guenther Steiner ise şunları ekledi: "Eskiden finansal olarak istikrarlı olmayan takımlar vardı."

"Şimdi burada çok sağlam 10 takımımız var, dolayısıyla şu anda kimsenin paralı bir pilota bel bağlamasına gerek yok çünkü Formula 1 çok iyi bir noktada."