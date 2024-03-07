Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

F1 takım patronlarına göre FIA başkanına 'önyargılı' yaklaşılmamalı

Formula 1 takım patronları, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in şampiyonaya müdahale ettiği iddialarıyla ilgili tam bir soruşturma yapılana kadar 'önyargılı' davranılmaması konusunda uyarıda bulundular.

Matt Kew
Matt Kew
Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA

Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA

Michael Potts / Motorsport Images

İlk olarak BBC tarafından bildirildiği üzere, Ben Sulayem aleyhinde iki iddiada bulunuldu.

İlk suçlama, Ben Sulayem'in geçen yılki Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Fernando Alonso'nun Aston Martin'in pit stop sırasında aracına erken dokunduğu için ceza alacağı sırada, yarış başlangıcında grid diziliminde hatalı pozisyonda durduğu için zaten beş saniyelik bir cezayı iptal ettirmeye çalıştığı yönünde.

Sonuçta, takım cezayı başarıyla protesto etti ve Alonso üçüncü sıraya geri getirildi.

Ancak Ben Sulayem'in FIA'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki spordan sorumlu başkan yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa'yı aradığı ve cezanın iptal edilmesi gerektiğini düşündüğünü açıkça belirttiği söyleniyor.

Ben Sulayem'e karşı açılan ikinci dava ise geçtiğimiz Kasım ayında F1 için düzenlenen mavi bayrak etkinliği öncesinde Las Vegas GP sokak pistinin homologe edilmemesi için yetkililere baskı yapması.

FIA buna cevaben bir açıklama yayınladı: "FIA, Uyum Görevlisinin, yönetim organlarının bazı üyelerini içeren potansiyel iddiaları detaylandıran bir rapor aldığını teyit etmektedir."

"Uyum Departmanı, bu konularda yaygın bir uygulama olduğu üzere, gerekli sürecin titizlikle takip edilmesini sağlamak için bu endişeleri değerlendirmektedir."

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, James Vowles, Team Principal, Williams Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Bruno Famin, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı, Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı, James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Fotoğraf: Motorsport Images

Suudi Arabistan'daki iddialara değinen F1 takım patronları, yönetim kurulu başkanının tüm gerçekler ortaya çıkmadan yargılanmaması konusunda uyarıda bulundular.

Kendisi de bir kadın çalışanın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddialarının ardından soruşturmanın merkezinde olan Red Bull takım patronu Christian Horner şunları söyledi: "Sanırım her soruşturmada gördüğüm ve öğrendiğim tek şey, gerçekleri önceden tahmin etmemektir."

"Bir soruşturma yapılması gerekiyor. Eminim ilgili taraflar ve yine FIA'nın tüzüğünde yer alan süreç takip edilecektir."

"Sizden tek isteğim önyargılı olmamanız. Gerçekleri bekleyin; bir yargıya varmadan önce gerçeğin ne olduğunu görmek için bekleyin."

Williams takım patronu James Vowles da bu düşünceyi paylaşarak şunları söyledi: "Bunu gözden geçirmek için bir süreç olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Bence şu anda içinde bulunduğumuz anla değil, gelecekte geriye dönüp baktığımızda değerlendirilmeliyiz. Anladığım kadarıyla şimdilik gözden geçiriliyor ve doğru olan da bu."

Aston Martin takım patronu Mike Krack ise bu konuda, "Biz de ilgili taraflardan biriydik." 

"Sanırım tüm sürecin nasıl işlediği komiserlerin belgelerinde yeniden okunabilir."

"İnceleme hakkımızı kullandık. Yeni kanıtlar getirdik ve ceza kaldırıldı. Dolayısıyla, onların bakış açısına göre bizim için tüm mesele oldukça açık."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber 2024 Suudi Arabistan GP 2. antrenman seansı: Alonso lider, Russell ikinci!
Sonraki haber Sainz: "Son 24 saat benim için çok zor geçti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
Ferrari, Suudi Arabistan GP için 2023 arka kanat konseptini yeniden tanıttı

Ferrari, Suudi Arabistan GP için 2023 arka kanat konseptini yeniden tanıttı

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Ferrari, Suudi Arabistan GP için 2023 arka kanat konseptini yeniden tanıttı Ferrari, Suudi Arabistan GP için 2023 arka kanat konseptini yeniden tanıttı
Russell: "Takımlar, Verstappen ile sözleşme imzalama şansını %100 değerlendirmeli"

Russell: "Takımlar, Verstappen ile sözleşme imzalama şansını %100 değerlendirmeli"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Russell: "Takımlar, Verstappen ile sözleşme imzalama şansını %100 değerlendirmeli" Russell: "Takımlar, Verstappen ile sözleşme imzalama şansını %100 değerlendirmeli"
Leclerc, Vasseur'un Ferrari'de değişiklik yapmak için daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyormuş

Leclerc, Vasseur'un Ferrari'de değişiklik yapmak için daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyormuş

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Leclerc, Vasseur'un Ferrari'de değişiklik yapmak için daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyormuş Leclerc, Vasseur'un Ferrari'de değişiklik yapmak için daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyormuş

Son Haberler

Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil"

Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil"

MGP MotoGP
Katar GP
Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil" Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil"
MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti

MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti

MGP MotoGP
Katar GP
MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti
Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi

Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!

Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak! Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye