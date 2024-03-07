F1 takım patronlarına göre FIA başkanına 'önyargılı' yaklaşılmamalı

İlk olarak BBC tarafından bildirildiği üzere, Ben Sulayem aleyhinde iki iddiada bulunuldu.

İlk suçlama, Ben Sulayem'in geçen yılki Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Fernando Alonso'nun Aston Martin'in pit stop sırasında aracına erken dokunduğu için ceza alacağı sırada, yarış başlangıcında grid diziliminde hatalı pozisyonda durduğu için zaten beş saniyelik bir cezayı iptal ettirmeye çalıştığı yönünde.

Sonuçta, takım cezayı başarıyla protesto etti ve Alonso üçüncü sıraya geri getirildi.

Ancak Ben Sulayem'in FIA'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki spordan sorumlu başkan yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa'yı aradığı ve cezanın iptal edilmesi gerektiğini düşündüğünü açıkça belirttiği söyleniyor.

Ben Sulayem'e karşı açılan ikinci dava ise geçtiğimiz Kasım ayında F1 için düzenlenen mavi bayrak etkinliği öncesinde Las Vegas GP sokak pistinin homologe edilmemesi için yetkililere baskı yapması.

FIA buna cevaben bir açıklama yayınladı: "FIA, Uyum Görevlisinin, yönetim organlarının bazı üyelerini içeren potansiyel iddiaları detaylandıran bir rapor aldığını teyit etmektedir."

"Uyum Departmanı, bu konularda yaygın bir uygulama olduğu üzere, gerekli sürecin titizlikle takip edilmesini sağlamak için bu endişeleri değerlendirmektedir."

Bruno Famin, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı, Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı, James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Motorsport Images

Suudi Arabistan'daki iddialara değinen F1 takım patronları, yönetim kurulu başkanının tüm gerçekler ortaya çıkmadan yargılanmaması konusunda uyarıda bulundular.

Kendisi de bir kadın çalışanın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddialarının ardından soruşturmanın merkezinde olan Red Bull takım patronu Christian Horner şunları söyledi: "Sanırım her soruşturmada gördüğüm ve öğrendiğim tek şey, gerçekleri önceden tahmin etmemektir."

"Bir soruşturma yapılması gerekiyor. Eminim ilgili taraflar ve yine FIA'nın tüzüğünde yer alan süreç takip edilecektir."

"Sizden tek isteğim önyargılı olmamanız. Gerçekleri bekleyin; bir yargıya varmadan önce gerçeğin ne olduğunu görmek için bekleyin."

Williams takım patronu James Vowles da bu düşünceyi paylaşarak şunları söyledi: "Bunu gözden geçirmek için bir süreç olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Bence şu anda içinde bulunduğumuz anla değil, gelecekte geriye dönüp baktığımızda değerlendirilmeliyiz. Anladığım kadarıyla şimdilik gözden geçiriliyor ve doğru olan da bu."

Aston Martin takım patronu Mike Krack ise bu konuda, "Biz de ilgili taraflardan biriydik."

"Sanırım tüm sürecin nasıl işlediği komiserlerin belgelerinde yeniden okunabilir."

"İnceleme hakkımızı kullandık. Yeni kanıtlar getirdik ve ceza kaldırıldı. Dolayısıyla, onların bakış açısına göre bizim için tüm mesele oldukça açık."