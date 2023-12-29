F1 takım patronlarına göre 2023 sezonunun en iyisi Verstappen

Formula1.com, 2023 sezonunun ardından 10 takımın patronuyla iletişime geçti ve kendilerinden "Yılın en iyi 10 pilotunu" seçmelerini istedi.

Yapılan listeler gizli tutulduğu için hangi takım patronunun kimi ilk ona yazdığı bilinmiyor. Fakat oylamaya Alessandro Alunni Bravi, Bruno Famin, Christian Horner, Mike Krack, Guenther Steiner, Andrea Stella, Franz Tost, Fred Vasseur, James Vowles, Toto Wolff katıldı.

Her takım patronunun listesinde ilk sırada yer alan isim 25 puan alırken, 10. isim bir puan aldı. Yani F1'deki 25-18-25-12-10-8-6-4-2-1'lik puanlama sistemi uygulandı.

Sonuç olarak Verstappen, alınabilecek 250 puanın 240'ını alarak 2023 sezonunun en iyi pilotu seçildi. Hollandalı pilot, geçen yıl da en iyi pilot seçilmişti fakat o zaman 207 puan almıştı.

Takım patronlarına göre yılın en iyi ikinci pilotu Fernando Alonso oldu. İspanyol pilot Verstappen'in 112 puan gerisinde yer aldı..

Altısı ikincilik olmak üzere yedi podyum elde eden Lando Norris, takım patronları tarafından üçüncü en iyi pilot seçilirken, Ferrari'den Charles Leclerc dördüncü oldu.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, sürücüler şampiyonasında üçüncü olmasına rağmen takım patronlarına göre yılın beşinci en iyi ismiydi.

Singapur zaferiyle 2023'te Red Bull pilotları dışında yarış kazanan tek isim olan Carlos Sainz, McLaren ile ilk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen çaylak Oscar Piastri'nin önünde altıncı sırada yer aldı.

Alex Albon sekizinci olurken, ilk onu George Russell ve Sergio Perez tamamladı.

Takım patronlarına göre yılın en iyi 10 pilotu: