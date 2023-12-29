F1 takım patronlarına göre 2023 sezonunun en iyisi Verstappen
Formula 1 takım patronları, 2023 sezonunun en iyi pilotu olarak Max Verstappen'i seçti.
Formula1.com, 2023 sezonunun ardından 10 takımın patronuyla iletişime geçti ve kendilerinden "Yılın en iyi 10 pilotunu" seçmelerini istedi.
Yapılan listeler gizli tutulduğu için hangi takım patronunun kimi ilk ona yazdığı bilinmiyor. Fakat oylamaya Alessandro Alunni Bravi, Bruno Famin, Christian Horner, Mike Krack, Guenther Steiner, Andrea Stella, Franz Tost, Fred Vasseur, James Vowles, Toto Wolff katıldı.
Her takım patronunun listesinde ilk sırada yer alan isim 25 puan alırken, 10. isim bir puan aldı. Yani F1'deki 25-18-25-12-10-8-6-4-2-1'lik puanlama sistemi uygulandı.
Sonuç olarak Verstappen, alınabilecek 250 puanın 240'ını alarak 2023 sezonunun en iyi pilotu seçildi. Hollandalı pilot, geçen yıl da en iyi pilot seçilmişti fakat o zaman 207 puan almıştı.
Takım patronlarına göre yılın en iyi ikinci pilotu Fernando Alonso oldu. İspanyol pilot Verstappen'in 112 puan gerisinde yer aldı..
Altısı ikincilik olmak üzere yedi podyum elde eden Lando Norris, takım patronları tarafından üçüncü en iyi pilot seçilirken, Ferrari'den Charles Leclerc dördüncü oldu.
Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, sürücüler şampiyonasında üçüncü olmasına rağmen takım patronlarına göre yılın beşinci en iyi ismiydi.
Singapur zaferiyle 2023'te Red Bull pilotları dışında yarış kazanan tek isim olan Carlos Sainz, McLaren ile ilk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen çaylak Oscar Piastri'nin önünde altıncı sırada yer aldı.
Alex Albon sekizinci olurken, ilk onu George Russell ve Sergio Perez tamamladı.
Takım patronlarına göre yılın en iyi 10 pilotu:
|Poz.
|Sürücü
|1
|Max Verstappen
|2
|Fernando Alonso
|3
|Lando Norris
|4
|Charles Leclerc
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Carlos Sainz
|7
|Oscar Piastri
|8
|Alex Albon
|9
|George Russell
|10
|Sergio Perez
Son Haberler
RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?
RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz? RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?
2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?
2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti? 2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?
Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor
Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor
Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor
Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar