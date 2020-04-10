F1 takım patronları toplantısı haftaya ertelendi

Özellikle, McLaren CEO'su Zack Brown bütçenin 125 milyon dolara indirilmesini istiyor ve bazı takımlar da 100 milyon doların ideal rakam olduğu görüşündeler.

Bu hafta bütçe sınırı başta olmak üzere çeşitli finansal konuların tartışılacağı bir toplantı yapılması planlanıyordu. Ancak BBC Sport'un edindiği bilgilere göre toplantı ertelendi ve gelecek hafta bir gün yapılacak.

Bunun temel nedeni, büyük takımların sorunları ve yeni teklifleri incelemek için daha fazla vakit istemeseydi.

Ferrar ve Red Bull olduğu düşünülen bu takımların, konuyu düşünmek istediği ve bunun için ek zaman talep ettikleri düşünülüyor.

Zak Brown dün yaptığı açıklamada bu iki takımın bütçe sınırı konusunda "ateşle oynadığını" söylemişti.