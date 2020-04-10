F1 takım patronları toplantısı haftaya ertelendi
Bu hafta Formula 1 takım patronları arasında yapılması planlanan toplantı haftaya ertelendi.
Formula 1 dünyası, mevcut koronavirüsün finansal etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmalar yapıyor.
Gelecek yıl, Formula 1 tarihinde ilk kez bütçe sınırı getirilecek ve takımlar 175 milyon dolardan fazlasını harcayamayacak. Ancak küçük takımlar bunun yeterli olmadığı görüşünde birleştiler.
Tüm takımlar 150 milyon dolarlık bütçede anlaşmış olsa da, küçük takımlar daha da düşük bir rakam istiyor.
Özellikle, McLaren CEO'su Zack Brown bütçenin 125 milyon dolara indirilmesini istiyor ve bazı takımlar da 100 milyon doların ideal rakam olduğu görüşündeler.
Bu hafta bütçe sınırı başta olmak üzere çeşitli finansal konuların tartışılacağı bir toplantı yapılması planlanıyordu. Ancak BBC Sport'un edindiği bilgilere göre toplantı ertelendi ve gelecek hafta bir gün yapılacak.
Bunun temel nedeni, büyük takımların sorunları ve yeni teklifleri incelemek için daha fazla vakit istemeseydi.
Ferrar ve Red Bull olduğu düşünülen bu takımların, konuyu düşünmek istediği ve bunun için ek zaman talep ettikleri düşünülüyor.
Zak Brown dün yaptığı açıklamada bu iki takımın bütçe sınırı konusunda "ateşle oynadığını" söylemişti.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
F1 takım patronları toplantısı haftaya ertelendi
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